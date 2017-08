Helga Hjorth om å bli romanfigur: – Umulig å forsvare seg

Helga Hjort, søsteren til Vigdis Hjort, mener det er umulig å forsvare seg hvis man blir gjort til romanfigur mot sin vilje. Derfor svarer hun med en egen roman.

«Jeg kjente igjen alt som ble beskrevet i anmeldelsene. Hyttene på Toffelsø og kranglingen om testamentet og om takstene, sykehusinnleggelsen til mamma, pappas fall i trappen, Veras tale på revisorkontoret; hver eneste episode anmelderne hentet ut av romanen for å ramme inn beskrivelsen av Veras litterære verk, var hentet fra vårt liv, mitt liv.»

Hjorth-konflikten Vigdis Hjorth ga i fjor ut romanen «Arv og miljø» som skildret en dysfunksjonell familie. Romanen utløste en het debatt om såkalt virkelighetslitteratur. Nå debuterer Hjorths søster Helga Hjorth med romanen «Fri vilje» på Kagge forlag – som er et motangrep på romanen «Arv og miljø». Boken lanseres denne uken i et førsteopplag på 6000 eksemplarer.

Det skriver Vigdis Hjorths lillesøster Helga Hjorth i sin debutroman «Fri vilje» som kom i går. Romanen er et direkte motsvar til suksessromanen «Arv og miljø» som ble en av fjorårets mest solgte, mest omtalte og mest prisbelønte roman, og som satte i gang en opphetet debatt om såkalt virkelighetslitteratur.

Nå forteller søsteren Helga Hjort hvorfor hun valgte å skrive en egen roman, og hvorfor hun ikke ønsket å delta i den opphetede debatten i fjor:

– Har du blitt gjort til romanfigur mot din vilje, vil du erfare at det blir så å si umulig å forsvare seg. Så falt jeg ned på at ideen om å skrive en roman om erfaringene ville være den beste måten å gjøre det på, forteller Helga Hjort til VG.

Følte seg utlevert



Helga Hjorth, som til daglig er jurist og jobber i Riksarkivet, forteller til VG at hun opplevde søsterens bok som ekstremt ubehagelig. Hun følte seg utlevert i søsterens versjon av sannheten.

Til Aftenposten, som først omtalte boken, sier Helga Hjorth at det var en uvirkelig følelse å lese søsterens «Arv og miljø».

– Det var absurd, helt sykt. Jeg tenkte er det mulig? Det var en uvirkelig følelse. Alt sto der, men våre tanker og motiver var analysert og filtrert. Samtidig var det et hardt slag mot min far som er død og ikke kan forsvare seg. Også moren min ble utsatt for forferdelige beskyldninger, sier hun til avisen.

BESTSELGER: Vigdis Hjorts roman «Arv og miljø» ble en bestselger i fjor. Nå svarer søsteren Helga med romanen «Fri vilje». Jørgen Braastad , VG

Ville bli hørt



Nå har hun selv tatt i bruk Vigdis Hjorths grep, og romanen «Fri vilje» inneholder detaljerte beskrivelser av familiemedlemmer med fiktive navn.

Til VG forteller hun at søsteren Vigdis har fått tilbud om å lese boken før den kom ut.

– Hva slags forhold har dere nå?

– Det synes jeg tilhører privatlivet, sier Helga Hjort.

– Kritikerne vil kanskje si at du gjør det samme som du kritiserer Vigdis for?

– Det er helt klart et dilemma. Men hvis ytringsfriheten skal virke, er vi avhengig av en dialog hvor det er mulig å ytre seg på samme arena. Hvis jeg skal gå i dialog med en roman, så er det naturlig å gjøre det med en annen roman. Ellers risikerer jeg å ikke bli hørt. Og jeg vil gjerne bli hørt, sier hun.

– Prinsipielt viktig bok



Vigdis Hjorth ønsker ikke å kommentere saken overfor VG. Hennes forlag sier følgende:

– Debatten om forholdet mellom virkeligheten og litteraturen har pågått lenge, og vi følger den med interesse. Innholdet i bøkene «Arv og miljø» og «Fri vilje» overlater vi til andre å vurdere, sier direktør Tine Kjær i Cappelen Damm til VG.

Allerede i juni 2016 ble Kagge forlag kontaktet av Helga Hjorth, som var i gang med romanprosjektet. På det tidspunktet var ikke Vigdis Hjorths roman ute ennå, men familien visste hva som var på gang.

– «Fri vilje» beveger seg i samme univers som «Arv og miljø». Det er en prinsipielt viktig bok, en roman som berører en av de mest sentrale problemstillinger i norsk litteratur de siste årene, sier forlagssjef Anne Gaathaug i Kagge.

Hun vil ikke bruke merkelappen hevnroman på boken, selv om flere kommentatorer har brukt sterke ord om romanen.

Professor: Må være tillatt å svare

NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes uttalte at Helga Hjorths roman vil skrive seg inn i litteraturhistorien som en bok som brukes i en familiekrigføring.

– Dette er roman som våpen, sa hun til NRK.

Litteraturprofessor Erik Bjerck Hagen mener det er helt legitimt å kunne skrive en motroman.

– Ja, når noen først åpner en boks med ormer og skriver om familien på den måten, så må det være tillatt å svare. Om det er så klokt å ta en slik spontan hevn, er nå en ting, men det er samtidig teoretisk interessant, sier Hagen til VG.