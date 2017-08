Helga Hjorth ba forlaget om å justere Vigdis Hjorths «Arv og miljø»

Før Vigdis Hjorths roman «Arv og miljø» kom ut, ba søsteren Helga Hjorth om et møte med Cappelen Damm i håp om at de ville justere ting og tenke seg om.

Onsdag denne uken slapp Kagge forlag høstens bokbombe: «Fri vilje» av Helga Hjorth, en roman som er et motsvar til Vigdis Hjorths «Arv og miljø». Utgangspunktet for romanen er at Helga Hjorth følte seg og familien utlevert i søsterens roman.

Helga Hjorth sier til VG at hun ikke fikk tilbud om å lese «Arv og miljø» før den kom. I sin roman skriver hun at de ble varslet kun på en tekstmelding - og at det ante dem hva som kom. Før boken kom ut i fjor høst, tok hun kontakt med Vigdis Hjorths forlag Cappelen Damm.

– Vi prøvde ikke å stoppe boken. Men jeg tok kontakt med forlaget, for jeg syntes det kunne være viktig at de fikk høre at det fantes noen andre versjoner. Jeg håpet kanskje at de ville ta det med i betraktning, foreta noen etiske vurderinger, justere ting, tenke seg om. Men det virket ikke som om det nådde helt frem, forteller Helga Hjorth til VG.

– Hvorfor valgte du å ikke uttale deg da romanen kom?

– Jeg var i sterk tvil om hva jeg skulle gjøre, diskuterte med de andre. Frem og tilbake. Har du blitt gjort til romanfigur mot din vilje, vil du erfare at det blir så å si umulig å forsvare seg. Så falt jeg ned på at ideen om å skrive en roman om erfaringene ville være den beste måten å gjøre det på, forklarer Helga Hjorth - som på sin side tilbød Vigdis Hjorth å lese romanen på forhånd.

Etter at boken og nyheten kom i går, har hun fått et vell av tilbakemeldinger, og hun innrømmer at det var godt å omsider få ut sin versjon.

– Ja, det var en lettelse å få sagt sitt. Absolutt. Og nå som jeg endelig har ytret meg, har jeg fått utrolig mange positive tilbakemeldinger. Det betyr mye, sier Helga Hjorth - som til daglig er jurist og arbeider i Riksrevisjonen. «Fri vilje» er hennes første roman.

Direktør Tine Kjær i Cappelen Damm sier til VG at de synes det er riktig å svare på hvorfor ikke Helga Hjorth fikk tilbud om å lese boken til søsteren på forhånd - og heller ikke hvordan de behandlet Helga Hjorths ønske om å justere ting i romanen.

– Vi synes ikke det er riktig å gå inn i de spørsmålene. Når det gjelder «Arv og miljø» har vi hatt en vanlig og grundig redaksjonell prosess, på den måten vi bestreber oss på med alle bøkene vi utgir, sier Kjær.

I «Arv og miljø» skriver Vigdis Hjorth om konflikter rundt et arveoppgjør og ting som virvles opp da faren dør. Det handler blant annet om en far som begår overgrep. Boken vant både Bokhandlerprisen og Kritikerprisen. Vigdis Hjorth hevdet i flere intervjuer at romanen var fiksjon. Ifølge Cappelen Damm ønsker hun ikke å kommentere søsterens motroman, men i et bokbad med Klassekampens Mimir Kristjansson i haugesund i går, fortalte hun ifølge Aftenposten at hun har lest boken til Helga.

– Jeg har ikke lest intervjuet med Helga i Aftenposten, fordi jeg har vært på vei til Haugesund. Så jeg vet ikke hva hun sier. Men jeg har lest romanen. Den er jo et interessant innspill i debatten. (...) Det å svare i en form som gir så stor frihet som romanen gjør, det tenker jeg er interessant. Men jeg vil ikke kommentere hennes bok. Det er ikke min oppgave, sa Hjorth.