Forfatterflukt fra storforlaget Vigmostad & Bjørke

Flere av Vigmostad Bjørkes største krimforfattere, samt deres krimredaktør, forlater forlaget. Også Anne Holt, som må utsette neste krimbok på grunn av skade, vurderer nye tilbud.

Rivertonvinner Gard Sveen, Monika Yndestad (kåret til årets krimdebutant i 2013) og krimredaktør Alexander Opsal går alle til Cappelen Damm, mens Lene Lauritsen Kjølner (årets krimdebutant 2015) går til Juritzen forlag. Krimforfatter Knut A. Braa forlater også forlaget - som nå er Norges fjerde største forlagshus.

– Grunnen til det sier seg selv: Jeg tror at jeg får det bedre et annet sted enn der jeg har vært. Etter tre bøker på Vigmostad & Bjørke (VB) ønsker jeg å prøve meg et annet sted, sier Gard Sveen - som i 2014 ble den første debutanten siden Jo Nesbø som vant både Rivertonprisen og Glassnøkkelen, som deles ut av Skandinavisk kriminalselskap til årets beste nordiske krim.

Etter det VG kjenner til, er flere av forfatterne misfornøyde med oppfølgingen.

PRISVINNER: Gard Sveen fikk Rivertonprisen 2013 og Glassnøkkelen for boka «Den siste pilegrimen», men forfatterskapet tok ikke av likevel. Nå bytter han forlag fordi han er ikke er fornøyd med oppfølgingen. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Jeg vil ikke si så mye, men det ligger vel i kortene her at jeg er misfornøyd. Redaksjonelt har det vært bra, men totalt sett er jeg ikke fornøyd med hvordan VB har forvaltet forfatterskapet mitt. Hans Rotmos gamle visdomsord «Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl», gjelder i bokbransjen som i livet ellers, sier Gard Sveen som nå jobber med sin fjerde krimbok.

– Stor flukt til Cappelen Damm



Sveen er klar over at det er flere forfattere som følger etter.

– Det er en spesiell situasjon, dette, med en såpass stor flukt fra VB til Cappelen Damm. For min del tror jeg det blir veldig bra i Cappelen Damm, de har god krimkompetanse - og de har gjort en bra jobb med de forfatterne som er kommet dit de siste årene.

Ståa for forlaget forfatterne forlater er slik: I fjor hadde Vigmostad & Bjørke bare to bøker inne på listen over de 50 mest solgte bøkene i Norge, hvorav den ene var Guinness rekordbok (19. plass), og den andre var Jan Gulliou (på 42. plass). Ingen av forlagets norske forfattere nådde denne bestselgerlisten.

I mars i år ble det kjent at Tine Kjær slutter som forlagssjef i forlaget, og at hun blir ny forlagsdirektør i nettopp Cappelen Damm - der hun overtar ansvaret for skjønnlitteraturen. Kjær har lang fartstid i forlagsbransjen, med mange år som forlagssjef og gründer av Piratforlaget. Hun starter i Cappelen Damm 1. juni.

Etter det VG erfarer er det stor sannsynlighet for at et av Vigmostad & Bjørkes største navn, Anne Holt, som forøvrig er gift med Tine Kjær, også vil bytte forlag. Hun er for tiden satt ut av en skade, og sier til VG at hun ikke har tatt stilling til hvilket forlag neste bok skal gis ut på.

– Det eneste jeg kan si, er at jeg ikke kommer med bok som planlagt i år på grunn av en skade. Hvis jeg klarer å skrive ferdig bok etterhvert, så tar jeg stilling til hvilket forlag den skal ut på da, sier Anne Holt.

FØLGER ETTER? I mars ble det kjent at Tine Kjær (t.v) slutter som forlagssjef i Vigmostad & Bjørke for å starte som direktør for skjønnlitteratur i Cappelen Damm. Anne Holt, som for øvrig er gift med Tine Kjær, har ikke tatt stilling til hvilket forlag hennes neste bok skal gis ut på, men flere spekulerer i at hun følger etter til Cappelen Damm dit også hennes redaktør Alexander Opsal går til. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Men for Anne Holts redaktør i Vigmostad & Bjørke, Alexander Opsal, er saken klar. Han slutter i forlaget for å bli krimredaktør i Cappelen Damm. Han ønsker ikke å snakke med VG om hvorfor han slutter, men bekrefter at han begynner i Cappelen Damm 1. september.

Han får følge til Cappelen Damm av krimforfatter Monika Yndestad, som vant pris for beste norske krimdebut i 2013 for boken «Jentene fra balletten». Hun avsluttet sin kontrakt med Vigmostad & Bjørke allerede i februar i fjor, men det er ikke kjent før nå.

– Jeg gikk ikke fordi noe var galt, men det var ikke riktig for meg å være i Vigmostad & Bjørke lengre. Cappelen Damm har akkurat fått manus til tredje bok om journalist Alice Bratt, og jeg jobber nå med fjerde bok, sier Yndestad til VG.

– Da boken kom skjedde absolutt ingenting



ERFAREN FORFATTER: Knut A. Braa har flere thrillere bak seg, og jobbet med Tine Kjær i Piratforlaget. Han er svært misfornøyd med hvordan Vigmostad & Bjørke lanserte hans forrige bok.

Thriller-forfatter Knut A. Braa er også en av dem som velger å gå fra forlaget. Han ga i 2015 ut thrilleren «Solefall», og er ikke fornøyd med hvordan han ble satset på.

– Mitt møte med VB ble veldig kort, rett og slett fordi jeg ikke var fornøyd med oppfølgingen. Da boken kom ut, skjedde absolutt ingenting. Den fikk ingen, og da mener jeg ingen, presse. Den ble ikke lansert på noe vis, ikke engang lokalt, og du skal virkelig lete for å finne den noe sted. Jeg forstår jo at ikke hele verden sitter og venter på min bok, men man vil jo gjerne vises litt. For meg var det riktig å avslutte samarbeidet, sier Braa som understreker at samarbeidet med Tine Kjær var bra.

– Jeg jobbet med henne som forfatter på Piratforlaget og skulle gjerne fulgt henne videre nå. Vi får se hva som skjer, sier Braa.

Feelgood-krimforfatter Lene Lauritsen Kjølner kjenner seg igjen i kritikken, og VG kjenner til at hun forlater Vigmostad & Bjørke til fordel for Juritzen.

– Jeg forstår det noen har sagt om å ikke bli godt nok ivaretatt. Når det er sagt, så vil jeg gjerne si at jeg har vært veldig fornøyd med min redaktør, Karen Forberg. Men det stemmer at jeg har signert en flerbokskontrakt med et annet forlag. Jeg følte det var på tide å bytte. Uansett vil min neste bok, «Ingen til bords», komme som planlagt på Vigmostad & Bjørke i begynnelsen av juni, sier Lauritsen Kjølner - som har vært en stor satsning for Vigmostad & Bjørke med bøkene om privatdetektiven Olivia Henriksen.

Vigmostad & Bjørke: – Selvsagt trist



Informasjonssjef Anne Iversen i Vigmostad & Bjørke sier det er trist at så mange forlater forlaget.

– Vi ser ikke på dette som en dramatisk situasjon, men det er selvsagt trist. Vi har visst om Gard Sveen og Monika Yndestad en god stund, men at Lene Lauritsen Kjølner forlater oss, er nytt - og det synes vi er synd. Vi er veldig glad i bøkene hennes. Dessuten er det svært beklagelig at redaktør Alexander Opsal forlater oss. Han er en utrolig dyktig redaktør. Men denne bransjen er full av flinke folk, så nå leter vi etter en erstatter for ham, sier Iversen til VG.

– Flere sier at de ikke føler seg godt nok fulgt opp og satset på av forlaget?

– Det er leit å høre at forfattere ikke er fornøyd. Vi kunne sikkert gjort ting bedre, men vi mener vi jobber hardt med alle forfatterne våre. Det er klart at ikke alle forfattere kan lykkes med bøkene sine, det er ikke noe vi kan kontrollere.

– Hvilke krimforfattere satser dere på videre nå?

– Frode Granhus er viktig for oss, han føler vi vi har fått skikkelig til. Dessuten Samuel Bjørk og andre spennende forfattere som Ingebjørg Berg Holm, Roar Ræstad og Jan Boris Stene. Vi skal fortsette å satse tungt på krim.

– Du nevner ikke Anne Holt?

– Hun er absolutt en viktig forfatter for oss, men er for tiden sykemeldt, så vi har ikke noe nytt prosjekt med henne nå, sier Iversen.

Cappelen Damm: – En del av vår krimsatsning



I løpet av kort tid har Cappelen Damm snappet opp flere norske krimforfattere fra andre forlag. I tillegg til forfatterne fra Vigmostad & Bjørke har Eirik Husby Sæther gått fra Gyldendal og Terje Bjøranger fra Kagge til Cappelen Damm. Begge kom med ny bok i vår.

Forlagssjef Anne Fløtaker for skjønnlitteratur i Cappelen Damm bekrefter at flere norske krimforfattere er gått til Cappelen Damm i det siste, og sier dette er en del av forlagets storsatsning på krim.

– Vi vil være størst på krim i Norge. Vi er allerede kjempestore på oversatt krim og vi har bestemt oss for å satse like mye på norsk krim. I løpet av dette året vil vi representere fire nye norske krimforfattere og totalt gi ut åtte norske krimbøker, noe som er en del av en langsiktig plan. Kanskje øker vi til 10 norske titler neste år. Vi satser alvorlig på krimfeltet, sier Fløtaker som mener alt ligger til rette for at forfatterne som kommer fra andre forlag vil nå et større publikum med Cappelen Damm på laget.

– Både Gard Sveen og Monika Yndestad har bevist at de er gode forfattere, og vi mener at vi har et stort potensiale for både å sørge for at forfatterne skriver de beste bøkene sine, samt å nå ut til et større publikum. Dette satser vi på.