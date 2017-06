Forfatter Fredrik Skagen er død

Fredrik Skagen, som er spesielt kjent for sine kriminalromaner, er død. Han ble 80 år gammel.

Forfatteren Fredrik Skagen (f. 1936) er død. Han bisettes i Tilfredshet Kapell i Trondheim førstkommende tirsdag.

Skagen var spesielt kjent for sine kriminalromaner der handlingen utspilte seg i Trondheim, og kanskje aller mest for bøkene om Morten Martens - som opptrer i åtte av krimbøkene. Den første var «Viktor! Viktor», og den siste «Fri som fuglen». Han vant Rivertonprisen i 1980 for boken «Kortslutning», og fikk Bokhandlerprisen for dokumentaren «Purpurhjertene» - som forøvrig skapte heftig debatt da det viste seg at forfatteren var blitt offer for en svindel. Boken var en gjenfortelling av en nordmanns opplevelser som soldat i Vietnam, men i ettertid ble det avslørt at kilden var en svindler.

Proft fra Skagen: Les VGs anmeldelse av krimboken «Blomster og blod»

Skagen debuterte i 1968 og er an av Norges mest produktive og prisbelønte krimforfattere. President i Rivertonklubben, Tom Egeland, sier til VG at Skagen etterlater seg et godt og omfattende forfatterskap.

– Fredrik Skagen etterlater seg et stort fingeravtrykk i norsk kriminallitteratur. Han var blant de forfatterne som la grunnlag for de senere års oppsving for kriminalsjangeren her i Norge. Hans bortgang er et stort tap for alle hans kolleger og lesere, sier Egeland til VG.

Skrev strålende godt om Trondheim: Les anmeldelsen av «En by som ingen ainnen»

Hans siste krimbok, «God natt, elskede», kom i 2007 og fikk strålende kritikker, blant annet ble han omtalt som den som har den «mest elegante språkføringen i norsk kriminallitteratur» av krimanmelder og forfatter Kurt Hansen i hans anmeldelse i Dagbladet.

Av denne boken ble det også laget TV-serie med blant andre Gard Eidsvold, Stig Henrik Hoff og Linn Skåber i rollene.