Film-, musikk- og boktips for helgen

VG gir deg de beste tipsene for underholdning i helgen: Hør på Sondre Lerche, se på TV-serie om O.J. Simpson-sirkuset og les en bok om Maaemo-eventyret.

Ukens boktips:

Anbefalt av Camilla Norli:

1. Meg Rosoff: «Det jeg vet om deg» (Cappelen Damm)

Vinner av ALMA-prisen, verdens største barne- og ungdomslitteraturpris, i fjor. Juryen mener at amerikanske Rosoffs ungdomsbøker snakker til både følelser og intellekt – og at hun aldri lar leseren sitte igjen uberørt. «Det jeg vet om deg», som er hennes syvende bok for unge, er akkurat kommet på norsk og handler om 12 år gamle Mila som har en evne til å lese situasjon og personer straks hun møter dem. Hun blir med på letingen da farens beste venn, Matthew, forsvinner, men er det noe hun overser? Ligger svaret nærmere enn hun tror?

Flere tips: VGs anmeldere gir deg tipsene om fjorårets beste bøker

2. Esben Holmboe Bang: «Maaemo» (Cappelen Damm)

Det er bare å gratulere Oslo-restauranten Maaemo som denne uken beholdt sine tre stjerner i Michelin-guiden. I disse dager slipper også kjøkkensjef Esben Holmboe Bang boken «Maaemo», og selv om du selvsagt finner oppskrifter her (hele 80 av dem, og mange av restaurantens signaturretter), er det ingen vanlig kokebok (heller ikke prisen som er 1199 kr.). Her forteller kjøkkensjefen blant annet om arbeidet for å fremkalle smakene som er unike for restauranten – og tar med leseren på en reise gjennom smakene av Norge.

Siste: Terningkast 6 til Noah Hawleys krim «De som faller»

3. Lars Lenth: «Menn som hater ulver» (Kagge)

Lenth ble Bragepris-nominert for sin forrige krimbok, «Brødrene Vega», og VGs anmelder kalte den en ellevill satiré om lakseoppdrett – og ga den fire på terningen. Lenth leker med klisjeene i kriminallitteraturen, og her skriver han videre om sin krimhelt Leo Vangen. Denne gangen må han trå til for å prøve å forhindre et blodbad mellom ulvehatere og ulveelskere i Østerdalen. Et menneske er nemlig for første gang på 216 år er drept av ulv – noe ulveforskermiljøet nekter å akseptere.

Fikk med deg? En norsk jentes dagbokbekjennelser

Ukens filmtips:



Anbefalt av Ingvill Dybfest Dahl



1: På kino: «Rogue One», action/sci-fi

Har du ennå ikke fått med deg denne, må du løpe til kinoene før den forsvinner. VGs anmelder kalte filmen «Den mest intense «Star Wars»-opplevelsen på 36 år.» Handlingen utspiller seg like før «A New Hope» (1977), og dreier seg om opprørernes jakt på viktige plantegninger. «Rogue One» bæres av en intens desperasjon hos hovedkarakterene, og særlig Felicity Jones får skryt.

Fikk du med deg: Det første bildet fra Han Solo-filmen

Foto: , Walt Disney Company Nordic

2. På TV: «The People v. O.J. Simpson», drama/krim

Fortellingen om O.J. Simpson-rettssaken er forførende fascinerende fra første stund. Mye fordi fortellingen drypper av drøye ingredienser som rasisme, sexisme, klasse, systemmanipulasjon og mediemakt. Sarah Paulson tegner en mosaikk av et menneske av den stoiske aktoren Marcia Clark, og Cuba Gooding Jr. er suggererende utagerende som O.J. selv. Tilgjengelig på Netflix.

Les anmeldelsen her: Sirkus O.J. Simpson

Foto: , FX

3. Fra arkivet: «The Big Sleep», krim

Er du filminteressert er «Den store søvnen» fra 1946 obligatorisk. Ikke bare er den en av de mest kjente film noir-klassikerne med et intrikat krigsfot, men Raymond Chandler-filmatiseringen har også Lauren Bacall og Humphrey Bogart-kjemi å by på. Skuespillerne var kjærester under innspillingen og giftet seg like etterpå. Se gnistene på Netflix

Les mer: De 20 beste seriene i 2016

Foto: , MGM Studios

Ukens musikktips:

Anbefalt av Tor Martin Bøe:

1. LÅT: Sondre Lerche – «Violent Game»

Lerche fortsetter mot grøften av popmusikken, for å bruke den noe slitte analogien til Neil Young. Hans nyeste singel er i samme kategori som albumet «Please». Bare enda mer bråkete, tidsromslig og ikke minst, eh, voldelig gøy å høre på.

Så du: Linnéa Myhre skriver om kjærlighetssorgen

Foto: Line Møller , VG

2. ALBUM: Jens Lekman – «Life Will See you Now»

Få setter livets små og store utfordringer like godt til popmusikk som denne svensken.

Foto:. , Faksimile

Hans fjerde album har dessuten hjelp av Trace Thorn, og er fult av både dramatisk, komisk og ikke minst musikalsk, perfekt timing.

Les også: Sondre Lerche får USA-hjelp

3. RETRO: Fleetwood Mac – «Rumours»

Allerede førti år siden Fleetwood Macs største øyeblikk ble sluppet løs på kloden. Etter hvert skulle det selge over 30 millioner. I februar 1977 var det ikke engang på toppen av Billboard-lista.