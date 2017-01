Fikk tre terningkast 6: Vraket av Kulturrådet

Krimforfatter Ingar Johnsrud (42) fikk tre terningkast seks for sin krimbok «Kalypso», men Kulturrådet mener den fortjener null.

Boken er nemlig «nullet» av Kulturrådets innkjøpsordning - noe som vil si at den ikke blir kjøpt inn til norske bibliotek.

VG-anmelder Sindre Hovdenakk var en av dem som ga boken en sekser, og ­skriver at den tidligere VG-journalisten Ingar Johnsrud «fortsetter å levere krim på ­absolutt internasjonalt toppnivå».

I tillegg til tre seksere, fikk Johnsrud fire terningkast 5 – blant annet hos Adresseavisen som mente den er «godt skrevet» og at Johnsrud «klarer å tilføre det hele noe friskt», mens Stavanger Aftenblad skrev at «Johnsrud får «den vanskelige andreboken» til å virke som en parademarsj.»

Dagbladet ga terningkast 4 og skrev blant annet: «Dessuten skriver Ingar Johnsrud godt. Veldig godt.»

– Ikke tilstrekkelig kvalitet

Men Kulturrådets innkjøpsordning er nådeløs: På tampen av bokåret 2016 «nullet» de Johnsruds «Kalypso» med begrunnelsen ikke tilstrekkelig «litterær kvalitet».

Med andre ord mener Kulturrådet at den er så dårlig at den ikke fortjener å bli kjøpt inn til landets biblioteker.

– Etter en helhetsvurdering mente utvalget at den ikke hadde tilstrekkelig kvalitet, sier Anne Birgitte Rønning, professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo og leder for Kulturrådets vurderingsutvalg, til VG.

– Hvordan har det seg at ikke landets fremste krimanmeldere ikke har oppdaget denne manglende litterære kvaliteten?

– Tja, si det?

– Hvordan kan vurderingsutvalget være så på kollisjonskurs med kritikerne som har vurdert boken til terningkast seks og fem?

– Jeg har ikke lest alle anmeldelsene, men etter det jeg forstår, vektlegger vi nok forskjellige ting i vurderingen. Her har utvalget altså falt ned på en annet standpunkt enn anmelderne. Det må man nok leve med, sier Rønning, som ikke kan si noe mer om hva hvilke ting de har vektlagt for å dømme Johnsruds bok som utilstrekkelig.

Rohde og Lahlum nullet



IKKE INNKJØPT: Hanne Kristin Rohde er blant krimforfatterne som ikke ble innkjøpt til norske bibliotek. Foto: Kagge

Blant andre forfattere som ikke ble innkjøpt til bibliotekene er Hanne Kristin Rohde, som riktignok fikk terningkast 3 for sin siste bok «Gudmoren» i VG, men som samtidig er en av de største krim-bestselgerne her i landet.

I tillegg er hun paradoksalt nok blant de mest utlånte på norske biblioteker.

Kulturrådets vurderingsutvalg vraket også i høst den siste krimboken til Hans Olav Lahlum, noe Dagsavisen har omtalt tidligere, samt Linnea Myhres «Hver gang du forlater meg», som fikk terningkast 4 i både VG og Dagbladet og språklig skryt fra litteraturanmelderne – noe NRK også har satt fokus på.

Kulturrådets begrunnelse er den samme: For dårlig litterær kvalitet.

– Det er jo litt som å ikke bli bedt opp til dans. Det er klart det er et nederlag, sier forfatter og tidligere VG-journalist Ingar Johnsrud.

Han lar seg likevel ikke hisse opp over Kulturrådets avgjørelse.

IKKE INNKJØPT: Hans Olav Lahlums siste krimbok ble ikke innkjøpt til norske bibliotek. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Jeg registrerer at Kulturrådet har kommet til en helt annen konklusjon enn litteraturanmeldere i mange av landets største medier – der den nesten har fått bare skryt. Tilbakemeldingen fra bloggere og alle de oppegående krim-leserne der ute er overveldende positiv. Det er selvsagt trist at litteraturbyråkratene ikke vil kjøpe inn «Kalypso» til bibliotekene, og leserne som etterspør boken, sier Johnsrud.

Forfatteren debuterte med et smell i 2015 med «Wienerbrorskapet» som også fikk terningkast 6.

Denne ble ikke nullet av det samme utvalget.

Han ble også plukket opp av svenske Salomonsson Agency, som representerer stjerneforfattere som Jo Nesbø, Jan Guillou, Liza Marklund og mange fler. Begge krimbøkene hans er solgt til over 20 land.

Ingen ankemulighet



Kulturrådets standardfrase etter nulling av bøker er «ikke tilstrekkelig litterær kvalitet». Forfatteren får ikke vite noe mer om hva som er for dårlig utover dette, de har heller ikke mulighet til å klage på avgjørelsen – slik de hadde frem til 2015.

IKKE INNKJØPT: Linnéa Myhres siste bok «Hver gang du forlater meg» fikk språklig skryt av anmelderne, men Kulturrådets utvalg nullet boken. Foto: Frode Hansen , VG

Bøkene som blir påmeldt blir lest og vurdert av et utvalg på fire personer som avgjør: «Innkjøpt» eller «avslått». Bøkene trenger ikke å bli lest av alle fire i utvalget, det vurderes fra tittel til tittel hvor mange som trenger å lese verket grundig.

I fjor ble 289 bøker påmeldt innkjøpsordningen for skjønnlitterære titler for voksne. Utvalget er ikke ferdig med behandlingen for 2016, men de regner med at innkjøpsandelen blir omtrent den samme som i 2015 da den var på 83 prosent.

Forlagssjef Trygve Åslund for Skjønnlitteratur og Dokumentar i Ingar Johnsruds forlag Aschehoug sier til VG at ligger en grundig redaksjonell vurdering bak å melde på en bok til innkjøpsordningen.

– Vi gjør det fordi vi mener den har høy nok litterær kvalitet. Hvis Kulturrådets komité velger å nulle den samme boken, sier den at både forlag og forfatter mangler litterær dømmekraft. Det er foruroligende og frustrerende. Da vi heller ikke får vite hva slags litterære kriterier de har lagt til grunn, er det heller ingenting å lære av det, sier Åslund som er en av flere som stiller spørsmål ved vurderingsutvalgets nulling av krimbøker.

– I tilfellet Ingar Johnsrud er utvalget på kollisjonskurs med kritikerne. Det ser ut som om det er svært tilfeldig hvilke bøker som blir nullet – særlig når det gjelder krimsjangeren, sier Åslund.

– Manglende kompetanse



Samtidig som flere stiller spørsmål ved om krimsjangeren tas for hardt av vurderingsutvalget, har Klassekampen i det siste satt fokus på at «sjokkerende» mange lyrikksamlinger ble nullet i fjor. Hele syv poeter utgitt på etablerte forlag, ble nullet. Men Kulturrådets vurderingsutvalg er uenig i at de er blitt strengere mot noen sjangre.

– Jeg tror ikke vi er ekstra stenge mot noen bestemt sjanger, avslagene fordeler seg ganske jevnt. Og svært mange kriminalromaner blir innkjøpt, sier leder for utvalget, Anne Birgitte Rønning.

VGs krimanmelder Sindre Hovdenakk stiller spørsmål ved kompetansen til de som tar vedtakene.

– Det er åpenbart at vurderingsutvalget mangler litterær kompetanse i thrillersjangeren. Rent subjektivt sett på bakgrunn av nullingen av Ingar Johnsrud, men også fordi dette gjelder flere gode bøker i krim- og thrillersjangeren. Det er en sjanger som har andre regler og krav enn annen litteratur. Det hadde vært mer ryddig å lage nye og mer tydelige vurderingskriterier – og kanskje gå så langt som å utelukke noen sjangere fra innkjøpsordningen. Det var jo oppe til debatt for et par år siden, om man skulle droppe å kjøpe inn krim. Kanskje ser vi resultatet av den debatten nå, sier Hovdenakk.

Leder av Kulturrådets vurderingsutvalg tar Hovdenakks uttalelse til etterretning:

– Men jeg vil samtidig påstå at utvalget samlet har god kompetanse, både allment litterært, og spisset, med tanke på ulike sjangre, sier Anne Birgitte Rønning.