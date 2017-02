En norsk jentes sexbekjennelser

A.N.P. er en jente på 21 år fra Oslos vestkant som gir ut dagboken hun skrev fra hun var 17-19 år. 100 prosent usensurert om porno, sexleketøy, vaginavoksing og ekskrementer.

Samtidig nærmest skriker det av boken: Se her, hvor tøft det er å være ung i dag!

– Ja, jeg og venninnene mine har spurt oss mange ganger: Hvordan kan vi bidra med noe positivt når det gjelder det sinnsyke presset vi konstant har på oss om å være så perfekte, om å ha perfekt og ren sex, om å være glattbarberte, ha store pupper og lange øyevipper? Kanskje det at vi viser hvor åpne vi er, og hvor sunt forhold vi har til alt det som er tabubelagt, kan hjelpe?

Dette sier A.N.P. da VG møter henne på et lukket rom hos Kagge forlag. Hun er veldig hemmelig. Kun en krets på rundt 10 personer vet hvem hun egentlig er. Hun tror det kan være ødeleggende for henne om det kommer ut hvem som har skrevet boken «Chicks o'hoi - En norsk jentes bekjennelser» - som kommer ut på Kagge forlag i disse dager.

– Jeg hadde aldri gitt ut boken om jeg ikke kunne være anonym. Det kan ødelegge mye for meg, også i forhold til jobben jeg har. Men dersom det likevel skulle komme ut, så hadde jeg selvsagt stått inne for det jeg har skrevet.

Av alle ting er det A.N.P.s pappa som leverte manuset til Kagge forlag for å få det vurdert. Men hun understreker at hverken han eller moren hennes har lest boken.

– Nei, nei, herregud, de skal aldri lese dette. De er opptatt av at barna skal ha et privatliv. Men vi har selvsagt snakket om at den inneholder ekstremt intime og private detaljer om meg og vennene mine.

– Så det er greit at hele Norge kan få lese det, men ikke mamma og pappa?

– Hehe, ja. De andre vet jo ikke hvem jeg er.

Koffert med sexleketøy



PRINT-SCREENS: Dagboken er også illustrert med autentiske printscreens fra meldinger og snapchats mellom venninnene. Foto: Privat

Litt info om A.N.P: Hun er en jente som liker «rimming» (anus-slikking), hun har en hel koffert full av sexleketøy under senga, hun vokser sin egen rumpesprekk, er eier av et såkalt douche-apparat for å rense tarmen, onanerer til Justin Bieber, er ikke redd for å dele historier om kropp og avføring - og har ellers noen sexfantasier som ikke går gjennom VG-sensuren.

Men A.N.P. er også en jente som ikke er komfortabel med å ha one night stands, hun er sterkt kritisk til bildet vi har av unge jenter i dag. Hun mener media og Hollywood fremstiller sex, kropp og utseende helt urealistisk. Hun deler sine tanker om kjønnsidentitet og kroppsfiksjon - og forklarer hvordan hennes generasjon eksponeres for porno og sex fra de er 10-11 år. Og at de læres opp til at utseende betyr alt.

A.N.P. sier til VG at hun håper dagboken med episoder fra hennes og venninnenes liv blir et motstykke til dette.

– Vi er vanlige jenter - bare helt uten filter. Vi har ikke så mange grenser når det gjelder å fortelle hverandre udelikate detaljer. Jeg tenker at det er bra å vise andre at det er ok å ha kjemperare tanker, at vi kan si ting som andre kanskje ikke tør snakke om, sier A.N.P som blant annet deler mange pinlige avførings-historier i boken.

– Vennene mine og jeg deler pinlige historier som andre kanskje ville ha vært for flaue til å snakke om, men som vi har humor på.

– Men blir det humor - når man trekker det inn dette i en seksuell setting?

– Det er så klart ikke alt jeg ville ha gjort i virkeligheten, det tror jeg kommer tydelig frem. Drøye tanker popper opp i hodet til alle mennesker - uten at dette er noe man ville ha gjort. Vennene mine og jeg vil få frem at det er helt naturlig, sier A.N.P.

STÅR IKKE FREM: A.N.P. hadde ikke gitt ut dagboken om hun ikke kunne være anonym. Hun tror boken kan være ødeleggende for henne dersom det kommer ut hvem hun er. Foto: Krister Sørbø , VG

– Mye i boken virker ganske ekstremt, tror du det du skriver gir et riktig bilde på ungdomskulturen i dag?

– Jeg føler at det er sånn. Gjennom historiene til vennene mine viser jeg at alle har forskjellige forhold til kropp og sex. Jeg tror en hel generasjon kan kjenne seg igjen. Jeg tror ikke det er mange som går på ungdomsskolen i dag som ikke har sett porno på nett, sier A.N.P. - og forteller at hun selv bare var 10 år da noen gutter i klassen introduserte henne for nettporno:

Pionerer i å vokse opp med nett



– Vi er på en måte pionerer i å vokse opp med nett og sosiale medier. Sex er overalt. Og bildet som både porno gir av sex, og det bildet som media og Hollywood gir av sex, er jo langt fra slik sex er i virkeligheten. For eksempel så er det blitt en enorm analsexfokusering, og det er er jo ikke slik at analsex må være en del av et sunt sexliv. Det er blitt normalisert - og i en altfor tidlig alder.

– Samtidig som du har disse kritiske tankene, gjør du det selv?

– Ja, nettopp. Det er det samme som at jeg synes det er sykt at det er blitt en trend at vi ikke skal ha hår på tissen og samtidig vokset jeg selv i en periode. Det er jo et veldig rart skjønnhetsideal å ha kjønnsorganer som minner om et barns. Men allerede som 14-åringer tenkte vi at det var noe som måtte gjøres. Det sier bare noe om at det er umulig å ikke bli påvirket av alt det vi blir fortalt gjennom rosablogger, media, filmer og musikkvideoer. Men der de kun fremstiller sex på en glamourøs måte, så forklarer jeg faktisk den udelikate prosessen der man forbereder seg på analsex. Og jeg beskriver prosessen med å vokse rumpa i detalj, sier A.N.P som reagerer sterkt på at kjendiser stiller opp som sexsymboler på bilder og i musikkvideoer uten å snakke om naturlig sex.

– De blir bare objekt som ikke sier noe. Vi må prate mye mer om naturlig sex, slik at unge får et mer sunt forhold til egen kropp og egen seksualitet.

Tinder gjør forhold til bruk og kast



ONANI ER SUNT: A.N.P. har en koffert med sexleketøy under senga, og sier til VG at hun var bare 13 år da hun kjøpte sin første dildo. – Onani er helt naturlig og sunt og kan lære deg å sette egne grenser i sexlivet senere, sier hun til VG. Foto: Privat

I boken viser hun hvor langt det kan gå den andre veien når hun beskriver en venninnes selvmordsforsøk.

– Det sier mye om hvor ukomfortabel hun er med kroppen sin når det første hun tenker på når hun våkner opp på sykehuset, er at hun ikke har noe på overkroppen. Jeg gråt da jeg skrev om det i boken, men venninnen min balanserer det så fint selv - med masse humor.

I boken skriver A.N.P mye om onani og egne sexleketøy, om å kikke på andre som har sex på fest - om venninnenes hang up på chatroulette - og ikke minst hvordan Tinder er blitt en del av hverdagen til unge i dag.

– Jeg tenker at det er helt ok å ha sexleketøy og samtidig ikke ville ha sex med noen. Onani er helt naturlig og sunt og kan lære deg å sette egne grenser i sexlivet senere. Når det gjelder Tinder, så tror jeg det ødelegger mye. Det blir med forhold som med resten av bruk- og kast-samfunnet vi lever i, sier A.N.P.

– Noen vil kanskje mene at det er spekulativt å skrive så eksplisitt om sex, og at sexen overskygger budskapet ditt?

– Jeg landet på at en total åpenhet er det beste. Jeg håper at jeg får frem mange forskjellige holdninger til sex siden alle vennene mine er forskjellige. Jeg synes det skal være like ok for en jente å like drøye ting som for gutter uten å bli kalt «slutty». Dette var livet mitt de to årene. Sånn var det.

Kagge: – 100 prosent ekte



Forlagssjef Anne Gaathaug i Kagge garanterer overfor VG at A.N.Ps dagbok er ekte og usensurert.

– Dette er 100 prosent ekte. Vi er overbevist om at det er autentisk.

– Hvordan kan dere være sikre på at noe av dette ikke er oppdiktet?

–Vi har blant annet kontaktet alle som er omtalt i boken. De har fått lese og de har skrevet under på at dette stemmer med virkeligheten. Dagboken er mildt redigert, men det går mer på det etiske og juridiske. Vi har forandret på navn, yrker, datoer og slike ting, sier Gaathaug som ikke mener at det er et problem at dagboken utgis anonymt.

– Den hadde ikke blitt utgitt dersom hun ikke kunne være anonym. Det hun gjør er uansett modig - og hennes fortelling gjør sterkt inntrykk. Vi tror dette kan være den første boken som virkelig viser hvordan ungdomskulturen er for mange i dag - uten filter. Som 51-åring må jeg jo også si at det var veldig overraskende og nokså sjokkerende, og det gjelder både den eksplisitte formen og innholdet, sier Gaathaug som måtte google flere av ordene i boken.

– Men jeg må innrømme at jeg ikke torde å google alle ordene - fordi jeg ikke ville legge igjen noen slike søk etter meg, sier Gaathaug.

Dermed har Kagge forlag brukt ordet «rimming» i baksideteksten på boken - uten at forlagssjefen vet hva det betyr.