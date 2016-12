Dette ønsker forfatterne seg til jul

Det nærmer seg jul, og forfatterne har allerede ønskelister og gavelister klare - de harde, små pakkenes tid er på ingen måte over.

Flere forfattere leser hundrevis av sider i måneden og følger godt med på hva som føres i pennen av kollegaer. Likevel får de ikke nok - de ønsker seg fremdeles bøker.

Her er en oversikt over hva de er nysgjerrige på, og hva forfatterne som leser alt vil gi vekk til jul.

Erlend Loe, kjent for sin tørre og konsise humor i bøkene om blant annet Doppler og Kurt, vil finne disse bøkene under treet:

Erlend Loe Foto: Bjørn Thunæs , VG

«For øvrig mener jeg at Khartago bør ødelegges» av Kyrre Andreassen

– Jeg har alltid likt tanken på at Cicero avsluttet alle sine innlegg i senatet i Roma med denne setningen. Og jeg liker gode titler. Dette er en av årets beste titler. Og når titler er så gode, begynner jeg å lure på om helheten kan være like god. Det må undersøkes.

«Menn som ingen treng» av Frode Grytten

– Jeg liker Gryttens språk og tone generelt. Dessuten har jeg fått inntrykk av at denne boken handler om menn som ikke har trukket vinnerlodd i livets tombola. Det er et godt utgangspunkt.

«Vinterfugler» av Lars Jonsson

– Jeg bruker mye tid på å fikse med fuglemat og jeg står i vinduet og ser på fuglenes småfeige væremåter. Men naturligvis vet jeg for lite om fugler når det kommer til stykket.

Jørgen Jæger, som står bak krimromanene om lensmann Ole Vik, ønsker seg:

Jørgen Jæger Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

«Djevelmasken» av Tom Egeland

– Tom er blant våre aller fremste spenningsforfattere, og han evner å skille seg ut med sine okkulte og religiøse mysterier. Jeg gleder meg til å fordype meg i det universet!

«Lykkejegeren» av Jan-Erik Fjell

– Jan-Erik skriver utrolig spennende bøker. Han er dessuten en representant for den unge garde av forfattere, i et miljø av godt voksne kolleger. Jan-Erik er for øvrig den yngste som noen gang har fått Bokhandlerprisen, og han var nominert også for «Lykkejegeren».

«Lars er lol» av Iben Akerlie

– Denne boken har jeg hørt mye bra om, og forfatteren er debutant. Jeg er rett og slett nysgjerrig på den, og mine eldste barnebarn er i målgruppen, som er fra 9 år og oppover. Får jeg den, skal jeg lese den først selv, og så sende den på rundgang.

Jon Michelet, som står bak «En sjøens helt» - en bokserien om krigseilere, ønsker seg:

Jon Michelet Foto: Gisle Oddstad , VG

«Historier om trøst» av Ida Hegazi Høyer

– Jeg har fulgt denne spennende, unge forfatteren siden debuten hennes i 2012. I forlagets omtale av årets bok er hun sitert med følgende setning: «Er du fremmed nok, kan du finne nærhet hvor som helst.» Det er noe her jeg kjenner meg igjen fra mine sjømannsdager ute i den vide verden, og gleder meg til å lese mer om.

«Mitt liv med humler» av Dave Goulson

– Goulson skal være så eksentrisk og tørrvittig som bare briter kan bli. Etter hva jeg har hørt, kan han det som er verdt å vite om humler, og vel så det! I vårt villniss av en hage på Larkollen er det mange humlebol, og vi prøver å plante humlevennlige vekster. Goulson kan sikkert lære meg mer om hvordan de veldig nyttige – men også veldig truede - humlene skal bli tilfredse og overleve.

«Vår ære og vår avmakt» av Gunnar Jerman

– Dette er en faktabok om de norske krigsseilerne under 1. verdenskrig. Da mistet det nøytrale landet Norge mer enn 900 skip og og nærmere 2000 sjømenn. Det har alltid forundret meg at det ikke er skrevet mer om sjøfolkenes skjebne under og etter denne krigen. Og jeg synes jeg vet altfor lite om dette dystre kapittelet i sjøfartshistorien vår. Jermans bok kan forhåpentlig gi meg kunnskap jeg mangler.

Jørn Lier Horst, krimforfatteren bak historiene om William Wisting, ønsker seg:

«Hålke» av Helene Uri

Jørn Lier Horst Foto: Trond Solberg , VG

– Helene Uri er en spennende og allsidig forfatter. Hålke er sagt å skulle være en elegant samlivsroman om to godt voksne mennesker, men noen vil ha det til at den utvikler seg til en intens og nervepirrende thriller. Det vekket leselysten min.

«Byen vest for loven» av Ola Thune

– Historier fra innsiden er alltid interessante. Ola Thune har møtt politi og påtalemyndigheter i Bergen gjennom arbeidet i Kripos og som privatetterforsker. Her gjør han seg opp sine erfaringer. De er i følge vaskeseddelen ikke positive.

«Djevelen i Den hvite byen» av Erik Larson

– Jeg liker true crime, og denne boken skal være en sann historie om USAs første kjente seriemorder, H. H. Holmes. Den har ligget i over 350 uker på NY Times bestselgerliste og blir storfilm i 2017 med Martin Scorsese i registolen og Leonardo DiCaprio.

Kaja Nordengen, hjerneforsker og bokaktuell med «Hjernen er stjernen», ønsker seg:

«Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist» av Christof Koch

Kaja Nordengen Foto: STURLASON / KAGGE FORLAG

– Forfatteren har en kombinert fysikk- og filosofibakgrunn og skal etter sigende gå inn på spørsmålet «hvordan en gruppe atomer kan bli bevisst seg selv». På Aftenpostens anmelder, Eirik Newt, virket den slik man ønsker at en appetizer skal gjøre: han ville ha mer. Spesielt om bevissthet.

«Sunn tarm, klart hode» av David Perlmutter

– Sammenhengen mellom mental helse og tarmbakterier var et prinsipp som ble kjent for hele den vestlige verden gjennom den tyske medisinstudenten Guilia Enders bok «Sjarmen med tarmen», og denne boken føyer seg nok litt inn i rekken. Jeg har fått mange spørsmål om denne sammenhengen i det siste, og har innsett at jeg må sette meg litt inn i temaet for å kunne vurdere om dette forskningsfeltet i for stor grad er løse tanker som bygger på spennende (og kanskje tilfeldige?) enkelttilfeller, eller om det finnes gode beviser for en sammenheng.

«Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain» av Semir Zeki

– Denne ble så varmt anbefalt av den danske legen og hjerneforskeren Peter Lund Madsen, kjent i Danmark som «hjerne-Madsen». Boken forteller om samspillet mellom synet og hvordan vi oppfatter og forstår billedkunst. Hva skjer egentlig i hjernen vår når vi lar oss berøre av kunst? Hvorfor har vi egentlig kunst?

Karin Fossum, krimdronning og aktuell med «Hviskeren» som fikk terninkast 6 i VG, ønsker seg:

Marie Aubert: «Kan jeg bli med deg hjem?»

– Ingen ting er så flott som gode noveller. En krevende sjanger, men et format som mange fler burde unne seg, og en sjanger som ofte utmerker seg med mystikk og mye mellom linjene.

Åsne Seierstad: «To søstre»

– Jeg hadde nær sagt, selvfølgelig. Veien fram til islamisering. To tenåringsjenter som ønsker å bli betydningsfulle, og som gir sine liv for å komme til paradis, skrevet av en ener.

Nils-Øivind Haagensen: «Er hun din?»

– Haagensen har en vakker stemme, som alltid gir meg mye glede og god erkjennelse. Alltid en nytelse.

Sophie Elise Isaksen, blogger og bokdebutant, ønsker seg:

Sophie Elise Isachsen Foto: Trond Solberg , VG

«I fjor var en lang natt» av Joakim Kjørsvik, «Revolutionary road» av «Richard Yates og «1984» av George Orwell:

– Bøkene på ønskelisten har jeg fått anbefalt av de som kjenner meg godt, og som vet at jeg liker å lese mye ulikt. Jeg elsker å lese og setter veldig pris på rolige stunder med bøker. Da forsvinner jeg inn i bokens tema og gleder meg over tekstens univers. For en som lever av å skrive er tekster i alle varianter noe som opptar meg, og som jeg opplever beriker meg mye.

Maja Lunde, fjorårets Bokhandlerprisvinner og årets store romandebutant med «Bienes historie», ønsker seg:

Carson McCullers: «Hjertet er en ensom jeger»

Maja Lunde Foto: Frode Hansen , VG

– Sørstatsklassiker fra 1940, nylig utgitt i ny norsk språkdrakt. Har planlagt å lese den siden i sommer, men ennå ikke fått den i hus. Om livet i en liten by, og om de store spørsmålene; klasse, rase, kjønn.

Ruth Lillegraven: «Sigd» (lydfil)

– Lillegraven skriver lyrikk for meg, lyrikk med historier, med mennesker jeg kan komme under huden på. Gleder meg til å lese hennes siste.

Guro Hoftun Gjestad: «Storbarnsliv»

– Med eldstemann på vei mot de skumle tenårene, kan kanskje denne sakprosaboken bli en slags krykke. Boken har dessuten kommet i pocket, sånn at den er lett å ta med seg.

Ketil Bjørnstad, som i høst kom med «Syttitallet» - bok to i sin stort anlagte serie «Verden som var min», ønsker seg:

Ketil Bjørnstad Foto: Krister Sørbø , VG

Nina Lykke: «Nei og atter nei»

– En fantastisk forfatter som skriver sylskarpt og treffsikkert om vår egen tid.

Edouard Louis: «Voldens historie»

– En bok som er en rystelse. En skildring av hvordan vold kan prege et menneske.

Monica Isakstuen: «Vær snill med dyrene»

– Flott at en relativt ukjent forfatter hentes frem til Bragepris! Viktig emne, om barn som må leve med to adresser, i en verden på de voksnes premisser.

Helene Uri, aktuell med den kritkerroste og Bokhandlerpris-nominerte «Hålke»:

Helene Uri Foto: Line Møller , VG

Nina Lykke: «Nei og atter nei»

– Middelaldrende mann forlater middelaldrende lektorhustru til fordel for ung elskerinne - en usedvanlig velskrevet, morsom og rå bok. Til tider pinlig gjenkjennelig.

Kristin Bech: «Fra englisc til English»

– En bok om hvordan et språk blir til. Denne har jeg gledet meg til i hele høst. Faglig tyngde, men skrevet med lett penn.

«Hennes løgnaktige ytre» av Selma Lønning Aarø:

– Roman om Anna Munch. I julen passer det å lese en historisk roman, og det er klart jeg vil vite mer om det første kvinnelige medlemmet av Forfatterforeningen - særlig når dama i tillegg var temmelig besatt av Knut Hamsun.

Selma Lønning Aarø, forfatter som i høst fikk svært gode kritikker for sin roman om Anna Munch, «Hennes løgnaktige ytre:

Selma Lønning Aarø Foto: Terje Bringedal , VG

«Historia om det tapte barnet» av Elena Ferrante

– De tre første har vært veldig gode leser opplevelser, litt slik jeg husker det fra barndommen, når jeg gledet meg til å gå hjem for å kunne lese. Det har vært en travel høst og jeg ser fram til å sette meg på flyet til Gran Canaria sammen med siste del av Napoli-kvartetten.

Monica Isaksstuen: «Vær snill med dyrene»

– Jeg vet at jeg får den til jul, og den gleder jeg meg til å lese. Henne forrige roman om pianistinnen Joyce Hatto hadde jeg stor glede av. Årets bok handler om det smertefulle ved å dele eit barn. Hvordan slår man av og på morsinnstinktet? Hvordan er det å være mor en uke på og en uke av?

Carson McCullers: «Hjertet er en ensom jeger»

– Dette er debutboka til amerikanske Carson McCullers, utgitt i 1940, da hun bare var 23 år gammel. Boken ble den gang en sensasjon, og jeg har veldig lyst til å lese om den døvstumme Singer som blir en slags skriftefar, eller klagemur, for en fargerik samling mennesker i en liten sørstatsby på 1930-tallet.

Anne B. Ragde, som står bak bøkene om den dysfunksjonelle familien Neshov, vil gi vekk:

Anne B. Ragde Foto: Geir Otto Johansen , VG

– Dette er en fantastisk bokhøst!! Og det er virkelig ikke bare de palleselgende romanene som er de beste!

«Paradisets elendige» av Fartein Horgar

– Første bind av fem om en nesten glemt og vanvittig spesiell æra fra dansk-norsk kolonitid i Karibien på 1700-tallet, skikkelig page-turner, bare å hive seg på serien. Du blir garantert hekta. Skikkelig mannfolkjulegave!

«Verden leker gjemsel» av Siri M. Kvamme

– Åhhh, som jeg kjente meg igjen i denne historien. Man vil skrive, nesten for enhver pris, og brenner for det dag og natt, men mannen du elsker syns det du driver med bare er tull. En vond og vakker roman.

«Et godt liv» av Jens M. Johansson

– Jeg har elsket og lest bøkene hans i en årrekke. Språket hans... herregud, det er så flott. Er det ikke noe som heter forfatternes forfatter? Vel, Johansson bør være alles forfatter. Jaggu på tide.

Unni Lindell, krimforfatter med over 70 bøker i katalogen, legger dette under treet i år:

«Arv og miljø» av Vigdis Hjorth

Unni Lindell Foto: Line Møller , VG

– Denne boka har vunnet bokhandlerprisen i år og fått behørig omtale og skryt. Med rette. Det er sjelden å lese en bok med sånt tempo og så direkte intravenøs innsikt i en dysfunksjonell familiesituasjon. Boka er veldig viktig og veldig sterk! Har kjøpt tre stykker i julegaver.

«Ildverket» av Joachim Førsund

– Denne burde opp og frem, for den er fantastisk god. Det er et tempo og en sårbarhet i denne romanen som går krimsjangeren en høy gang. Man må vite, må lese videre og videre. Den beskriver viktigheten av å treffe de rette menneskene i livet sitt. Da kan ting gå bra. En perle av en julegave!

«Hennes løgnaktige ytre» av Selma Lønning Aarø

– En herlig roman fra virkeligheten, om Anna Munch som ble Knut Hamsuns stalker på slutten av 1800-tallet. En bok om en heftig og intens kvinnelig forfatter som ikke fikk sin rettmessige plass fordi damer ikke skrev bøker på den tiden. En informativ, humoristisk og dypt alvorlig bok om en kvinnelig forfatters ensomme kamp! Svært underholdende!

Tom Egeland, krimforfatter og bokanmelder i VG, vil gi vekk:

Tom Egeland Foto: Mattis Sandblad , VG

«En fremmed ved mitt bord» av Ivo de Figueiredo

– En gripende og sann bok om en sønn, Ivo, som gjenforteller sin fars livshistorie. Boken er skrevet med en penn og en innlevelse som opphever skillet mellom sakprosa og skjønnlitteratur.

«Et hummerliv» av Erik Fosnes Hansen

– Dette er romanen for alle med sans for subtil humor. Unggutten Sedd vokser opp hos besteforeldrene på et høyfjellshotell på 80-tallet. En herlig historie skildret med klokskap og vid

«En femte årstid» av Torkild Damhaug

– Krim på øverste hylle: Damhaug skriver ikke bare spennende og formsikkert, men også med dyp psykologisk innsikt. Stilistisk tilhører Damhaug førstedivisjonen av norske krimforfattere