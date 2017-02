Derfor nekter Jussi Adler-Olsen å lese Jo Nesbø

KØBENHAVN (VG) Han er danskenes svar på Jo Nesbø, men Jussi Adler-Olsen nekter seg selv å lese bøkene til sin norske konkurrent.

TEKNIKK: Jussi Adler-Olsen og kona Hanne har vært sammen i over 45 år - og til VG forteller han hvordan de får kjærligheten til å vare. Foto: CICILIE ANDERSEN, VG

– Jeg har aldri møtt Jo, og jeg har ikke lest noen av bøkene hans. Jeg vil ikke påvirkes på noe vis. Vi er jo også konkurrenter, sier Jussi Adler-Olsen som i disse dager er ute med sin syvende bok i serien om Avdeling Q, «Selfies».

Jussi har pålagt seg selv å vente med Jo Nesbøs Harry Hole-serie til han selv legger opp som krimforfatter.

– Jeg venter til jeg blir pensjonist. Da skal jeg lese alt av Nesbø, lover han.

De harde fakta er Jussi Adler-Olsen: 16 millioner solgte bøker. Jo Nesbø: 30 millioner solgte bøker.

Men der Jo Nesbø er privat og knapp, er Jussi åpen og ordrik. Og mens Jo Nesbø konsekvent sier nei til hjemme-hos-reportasjer, åpner Jussi Adler-Olsen døren på vidt gap da VG en sur januardag finner frem til hans nykjøpte villa i fasjonable Valby i København.

– Her er The One And Only Elisabeth, sier han om sin fulltidsansatte assistent Elisabeth (og ja, hun er comtesse) som har kontor rett innenfor entreen. I andre etasje får vi hilse på kona Hanne som står og maler i sitt atelier, og vi får se Jussis skrivestue – der han blant annet har en hel bokhylle med researchmateriale for hver av de kommende Avdeling Q-bøkene. Og på skrivepulten: en dinosaur av en datamaskin som Jussi skriver bøkene sine på.

ELSKER RESEARCH: Her er Jussi i skrivestuen - der han også har en hylle med researchmateriale for hver av de kommende tre siste Avdeling Q-bøkene. Og til høyre er tavlen der han henger opp research til boken han skriver på. Nå er han i gang med bok 8 - som skal være Assads bok. Foto: CICILIE ANDERSEN, VG

Spiser ikke sukker

Jussi Adler-Olsen Navn: Carl Valdemar Jussi Henry Adler Olsen Alder: 66 år. Sivilstatus: Gift med Hanne, sønnen Kes (27) Er Danmarks mestselgende forfatter – og er aktuell med bind syv i serien om Avdeling Q, «Selfies». Debuterte som skjønnlitterær forfatter med thrilleren «Alfabethuset» i 1997 – etter å ha lagt karrieren som forlagsredaktør på hyllen. Før det har han hatt mange karrierer: Han drev blant annet tegneserie­antikvariatet Pegasus, ledet Den danske fredsbevegelse og komponerte filmmusikk. «Kvinnen i buret», «Fasandreperne» og «Flaskepost fra P» er allerede filmatisert – og flere er underveis.

– Jeg har sikret meg åtte stykker, for de har jo gått ut av produksjon for lengst. Og jeg har én i vår leilighet i Barcelona, én i sommerhuset vårt, og én i vårt hus Sverige, forteller Jussi – og tar oss videre med ned i kjelleren, der assistent og altmuligmann Kjell finner utklipp til en kommende biografi om Jussi, og en tur innom «Memory line», et eget rom fullt av gamle dagbøker og minner fra et langt liv. Fra å ha to hus i Allerø – en liten time utenfor København – en privatbolig og et firmahus – driver han nå sin egen Jussi Adler-Olsen-bedrift hjemme.

– Nå styrer vi alt herfra, sier Jussi og byr på sjokolade og kaffe i stuen som har glassveranda ut mot hagen. Men tro ikke at Jussi tar noe sjokolade selv.

– Nei, jeg har akkurat sluttet med sukker. Da legen min ga beskjed om at jeg har en tendens til sukkersyke, bare bestemte jeg meg. Aldri mer.

– Så det har ikke noe med at du la på deg seks kilo da du skrev forrige bok, som jeg leste i et annet intervju?

– Hehe, nei, det der henger sammen med at hjernen min krever sinnssykt energi når jeg skriver, så jeg spiste hele tiden for å skape et kunstig hjernebatteri. Og gjerne noe med sukker, sier han – og forklarer at han muligens også er litt påvirket av sin fars historikk.

– Min far var lege, en flott mann, men også den tykke far. Han utviklet diabetes 2, og da jeg ryddet hos ham etter at han døde, fant jeg fløteboller og marsipanbrød gjemt bak bøker og overalt. Det var kassevis, ler Jussi.

Nå har han byttet ut sukker med trening, og hver morgen ror Jussi og kona Hanne på hver sin romaskin mens de ser en episode av humorserien «Modern Family».

Kjærlighetsteknikk



– Vi har vært sammen i over 45 år. Det skal faktisk teknikk til for å klare det, sier Jussi Adler-Olsen – og snakker ikke bare om roteknikk selv om de begge elsker morgenrutinen med roing og humor på TV.

– Vi har stor glede av å gjenoppfinne oss selv – slik vi akkurat nå har gjort ved å flytte inn til byen igjen. Nå skaper vi et nytt hjem med nye farger, ny innredning og nye vaner. Mye handler om hele tiden å bli overrasket, om å oppleve nye ting sammen og utfordre oss selv. Nå kan vi plutselig finne på klokken 21 en lørdag å sykle inn til byen, gå på teater eller kino – istedenfor å ligge på den fristende sofaen.

HOLDER SAMMEN: Jussi Adler-Olsen og kona Hanne i TV-stuen i sin nye villa i Valby. - Jussi er jo blitt veldig scenevant og liker PR-biten, men det som er fantastisk er at han har bevart sin personlighet, han har ingen nykker, sier Hanne om sin krimforfattermann. Foto: CICILIE ANDERSEN

Det er også en Jussi-teknikk bare å ta en beslutning for så å gå for den hundre prosent. Slik sluttet han å røyke på dagen. Slik har han prøvd alt fra å lede fredskorpset til å drive tegneserieantikvariat. Og slik ble han forfatter.

– Jeg var forlegger i Bonnier og kolleger på 55 år begynte å dø rundt meg. Jeg stresset, det var deadline hver dag – og jeg tenkte: Jeg vil hjem til min sønn, som da var seks år. Jeg vil lage pannekaker, være husmor og skrive bøker. Jeg forlot forlaget for å få tid til mitt liv.

Resten er historie: Etter noen litt rolige år, eksploderte det i 2007 da «Kvinnen i buret», den første boken om Avdeling Q og Carl Mørck i Københavnpolitiet, kom ut.

– Plutselig var alt vekk. Tiden ble byttet ut med travelhet og suksess. Var det et godt bytte? Jeg er stadig i tvil. Men jeg er jo ikke ung. Jeg skal passe på mitt liv.

– Så hvordan har livet forandret seg på disse ti årene? Fra 56 til 66 år?

– Det er kortere tid igjen til å leve, sier han – og blir stille en stund før han fortsetter:

DRØM: Jussi Adler-Olsens formue stiger med mange millioner kroner i året, da må det være greit å unne seg en dyr gitar. Foto: CICILIE ANDERSEN, VG

– Jeg tenkte på det før, at folk med økonomisk suksess ofte virket melankolske og ikke riktig glade – og jeg lurte på hvorfor. Jeg tror det er fordi man mangler det litt besværlige ved å leve. Man bekymrer seg ikke for regninger, man drømmer ikke lenger om reiser man ikke har råd til, går ikke lenger på loppis for å gjøre varp. Istedenfor: hva har man å se frem til? Å dø, bli syk, miste mennesker du er glad i? Uten dette bekymringsfilteret, blir det mer mørke tanker, sier Jussi – som likevel innrømmer at det å kunne realisere drømmer på sekundet også er ganske «fedt».

Som da han sto i en gitarbutikk i Los Angeles – og tok ned en Fender stratocaster golden mahogni edition – og fikk kjeft av betjeningen fordi det ikke var lov å røre.

– Men jeg sa bare: Den er min. Betalte. Og ba dem sende den hjem til Danmark.

Syk to ganger

To ganger er han selv rammet av sykdom:

– Min sønn var bare ti år da jeg måtte fortelle ham: Hør her, jeg skal kanskje dø. Jeg hadde fått tarmkreft – og det var veldig akutt. Det var vanskelig. Jeg ble også senere operert for prostatakreft – med påfølgende tung strålebehandling. Jeg er blitt frisk og rask begge gangene, men tenker mer på hvor viktig det er å fortelle dine nærmeste hvor mye du elsker dem.

«Selfies» er på mange måter karakteren Roses bok. Her avsløres hennes hemmeligheter, mens de to neste bøkene vil ta for seg Assad og Carl. Det skal totalt bli ti bøker som er planlagt helt fra begynnelsen, og i «Selfies» problematiserer han det han mener er et Danmark som ikke er til å kjenne igjen.

– Det er jo ikke særlig dansk å tenke «jeg kommer før alle andre», men sånn er det blitt. Jeg mener det startet med Anders Fogh Rasmussen som nærmest nedla alt som var sosialdemokratisk da han var statsminister. Og så ble jeg gjort oppmerksom på noe som du tror er løgn: I København alene er det 800 kvinner mellom 25 og 35 som går på sosialen og ikke kan noen ting, men som tror de er verdens lys. Det eneste de har lært er å kreve, men de klarer ikke å ta imot krav. De er «selfies» og på mange måter et symbol på hele samfunnsutviklingen. Du har garantert sett dem på reality-TV, sier han – og ser lurt på oss:

– Og som krimforfatter, må du gjøre det som skal være det mest trygge stedet til det farligste stedet i verden, ikke sant. Så hva om rådgiveren på sosialkontoret, den som skal hjelpe deg, blir den farligste personen i verden?

Det gode og det onde

Død, mørke og galskap har vært en del av Jussis liv siden han vokste opp på ulike psykiatriske sykehus som faren jobbet på. Han var bare fem år da han fant sitt første lik på farens konsultasjonsrom, og historien om hvordan han skapte krimhelten Carl Mørck fordi han som liten gutt ble venn med en pasient ved navn Carl Mørk som hadde drept sin kone, har han fortalt mange ganger.

– Vi barna fikk gå fritt rundt på avdelingene, og vi fikk se at det gode og onde lever side om side. Vi som vokste opp der, vi er blitt spesielle.