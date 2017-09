David Lagercrantz om Millennium:  –Føles som mitt eget

STOCKHOLM (VG) For to år siden følte David Lagercrantz (55) at alle hatet ham fordi han skrev videre på Stieg Larssons Millennium-bøker. Nå har vinden snudd.

– Med all respekt og takknemlighet overfor Stieg Larsson, men nå har jeg jobbet så lenge med Millennium, at det føles som mitt eget, sier David Lagercrantz.

MILLENIUM 5: David Lagercrantz andre Millennium-bok er nå på vei ut i 45 land.

– Jeg kunne jo aldri funnet på Lisbeth Salander selv, men det å prøve å forstå - og plutselig finne seg selv i det som virker å være helt fremmed. Det er noe vakkert i det.

Forfatteren som har skrevet fortsettelsen av Stieg Larssons «Millennium»- trilogi er blitt utskjelt og kalt gravrøver, lagt for hat av Stieg Larssons samboer Eva Gabrielsson – og kalt «spekulativ» og «blek kopi» av bokanmeldere. Da VG møtte ham før jul i 2015 fortalte han at han lå i fosterstilling på et hotellrom og gråt da det blåste som verst.

– Jeg var virkelig utkjørt etter det første halvåret og kom hjem fra bokturné som en slags våt flekk - med mye å bearbeide. Hodet mitt brant om nettene, men til tross for all kritikken i starten, så hadde det jo faktisk gått bra, forteller Lagercrantz.

Om kritikken: – Det var mest kritikk i Norge

Nå har han nesten glemt alt fra kaoset på den store verdenslanseringen av «Det som ikke dreper oss», for vinden snudde, og boken ble en av verdens mest solgte med sine 6 millioner solgte eksemplarer i 2015. Men én følelse sitter igjen i minnet: Å være hatet av alle.

Lisbeth Salanders drage



David Lagercrantz ** Studerte filosofi og religion før han begynte på Journalisthøgskolen i Gøteborg. Startet karrieren i avisen Expressen, der han jobbet som krimjournalist frem til 1993. ** Fire år senere debuterte han som forfatter med boken «8000 plus» som han skrev for eventyreren Göran Kropp. ** Han fikk enorm suksess med biografien «Jeg er Zlatan» som solgte over en halv million eksemplarer på få uker da den kom i Sverige i 2011. ** Etter suksessen med «Millennium 4» er også også hans roman om matematikeren Alan Turing, «Syndafall i Wilmslow» (2009), utgitt i over 20 land. ** Bor på Södermalm i Stockholm med sin kone Anne og barna på 9 og 12 år. Har også en datter på 23 år fra tidligere ekteskap.

– Ja, det føltes sånn de dagene der, sier han da VG møter ham i Stockholm i forbindelse med slippet av «Millennium 5: Mannen som jaget sin egen skygge». Lagercrantz' andre Millennium-bok er i dag på vei ut i 45 land - og USA Today utnevner den til en av «ti kule bøker» de gleder seg til i høst, sammen med blant annet nye bøker av Dan Brown og Stephen King.

I bok 5 får leseren blant annet svaret på hvorfor Stieg Larssons ikoniske karakter Lisbeth Salander har en tatovering av en drage på ryggen.

– I min første bok svarte jeg på hvorfor hun er blitt en sånn superhacker, denne gangen var det spørsmålene rundt dragen som fikk meg i gang med skrivingen. Forrige gang hadde jeg både et kvalitetskompleks og et kvantitetskompleks overfor Stieg Larsson. Jeg følte jeg måtte skrive like langt som ham. Men nå våget jeg å stryke mer, og det trengs i dag, sier han og legger raskt til:

– Men du vet, jeg hadde jo mine kriser underveis i denne boken også. Jeg trenger litt kriser for å skrive, sier Lagercrantz, som ikke legger ikke skjul på at egne livskriser og depresjoner like gjerne kunne ha ført ham helt ut på den andre ytterkanten.

Brutal beskjed



– Ja, livet har øyeblikk der det kan kantre. Det finnes perioder i livet der jeg like gjerne kunne ha gått til helt andre siden, ikke sittet her og gjort intervjuer. Det er fascinerende.

Et slikt livsøyeblikk hadde han da han forteller at han som godt voksen fikk følgende brutale beskjed av sin nå avdøde far, forfatteren og kulturpersonligheten Olof Lagercrantz: «Ingenting du skriver, gjør du på alvor».

– Det var et sentralt øyeblikk som jeg kanskje aldri er kurert for. Følelsen av å ikke duge skikkelig, har jeg hatt med meg hele tiden. Det har både vært en smerte og en drivkraft. Det har jo skapt et sår, men mennesker som aldri har trodd at de er noe, de fortsetter, de kjemper videre.

SKRIVER HJEMME: – Jeg våkner jo så j... tidlig. Jeg står opp ved 5-tiden, drikker en masse espresso og skriver frem til min fru stikker på jobben. Så tar jeg barna (9 og 12 år) på skolen, før jeg går hjem og skriver igjen, sier Lagercrantz som bor i en stor leilighet på Södermalm i Stockholm. Foto: Jonathan Nackstrand , AFP

Det finnes en scene i den nye boken - der også en av karakterene får beskjed fra sin syke mor om at han har vært en skuffelse. Lagercrantz sier han har lagt mer av seg selv inn i Millennium-universet denne gangen, og det handler mye om arv og miljø.

– Min pappa sa alltid at vi skulle kjenne skyld over at vi vokste opp i et privilegert hjem, og tanken på hvem jeg hadde vært om jeg hadde vokst opp i et helt annet miljø, har alltid fascinert meg. Og hvem hadde mine adopterte venner vært om de hadde vokst opp i fattigdom et annet sted i verden?

– På hvilken måte har livet tatt en ny retning med Millennium?

– Livet har jo intensivert seg. Men sånn sett er det fantastisk å ha barn. Når man kommer fra bokturné og hjem til barn som er for sene til fotball, som ikke finner strømpene sine og alt det der, så er man liksom rett tilbake i livet, sier Lagercrantz, som likevel ikke legger fra seg forfatterrollen når han heier på barna.

Millionene ruller inn



EIER EGEN ØY: David Lagercrantz har tjent seg rik på Millennium, og har blant annet hatt mulighet til å overta familiens øy i den finske skjærgården. Foto: Cato Lein

– De synes jo det er kult å ha en forfatterpappa, men de blir også flaue over meg. For når en annen pappa roper til dommeren på fotballbanen: Det er dems innkast, så roper jeg: Deres innkast!

Uansett er han en helt også på fotball-sidelinjen: For han kjenner jo Zlatan! Lagercrantz' bok «Jeg er Zlatan» er fortsatt en bestselger og er blitt pensum i skolen i Sverige. Men med Millennium har han ifølge Dina Penger blitt en av Sveriges mest innbringende forfattere. Bare i 2016 hadde hans selskap Poeter & Partner en omsetning på 25.7 millioner kroner og et resultat på 12,6 millioner kroner.

Den britiske avisen The Independent siterte nylig Lagercrantz på at han skulle ha sagt følgende: «Men hva gjør man med alle pengene?» under en middag med stjerneforfatter Lee Child i Stockholm.

– Altså, når man sitter på en privat middag med Lee Child, hva sier man? Det der ble tatt helt ut av sammenheng.

– Men hva gjør man med alle pengene, da?

– Vi har jo hatt mulighet til å ta over familiens øy i den finske skjærgården. Det er en liten som heter Härligö. Ellers gir jeg til veldedighet. Denne gangen blir det til undersøkende journalistikk, jeg er opptatt av at det frie ordet er under press, sier Lagercrantz - som understreker at halvparten av inntektene av Millennium går til magasinet Expo.

Blir Hollywood-film



TIL HOLLYWOOD: Lagercrantz' første Millennium-bok, «The Girl in the Spider's web» får Hollywood-premiere 19. oktober 2018 - med Fede Alvarez som regissør - og ifølge Variety er det Claire Foy (fra «The Crown») som er mest aktuell til å spille Lisbeth Salander. Foto: Mario Anzuoni , Reuters

– Selv om det kan diskuteres, så har Larssons gjort mye godt. De forvalter dette godt. Og det som er godt å vite, er at Stieg Larssons bøker leses av nye generasjoner nå, det blir ny Hollywood-film neste år - og hans karakterer har større sjanse til å bli evige.

Foreløpig har ikke sinnet fra 2015 ulmet opp igjen nå som bok 5 er på vei ut.

– Jeg har ikke hørt noe, men det kommer sikkert. Mest av alt er det trist at familien ikke ble enige. Selv får jeg ikke så mange spørsmål om Stieg Larsson lenger, det er er snarere jeg som tar ham opp og vil holde hans fakler høyt.

Nå forbereder Lagercrantz seg på en Millennium-finale. For neste bok blir hans siste. Tror han.

– Det er jo mange som ligger på meg om å skrive flere. Men jeg hadde blitt sint på meg selv om jeg bare skulle fortsette med dette, for da mister jeg kraften som nye utfordringer gir. Men jeg skal ikke si det for sikkert, for dette er faktisk ganske morsomt.