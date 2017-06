Dan Brown til Norge med «Da Vinci-koden»-oppfølger

Dan Brown (53) følger opp en av historiens mestselgende bøker med en ny spenningsroman om Robert Langdon.

Og ifølge forlagssjef Øyvind Hagen i Bazar, vil Dan Brown denne gangen ta turen innom Norge for å møte sine norske lesere i forbindelse med lanseringen av boken.

Husker du? Beskyldt for plagiat - vant i retten

Boken får tittelen «Opprinnelse» på norsk og lanseres samtidig over store deler av verden 3. oktober. Dette blir Browns femte bok om Robert Langdon som tidligere har figurert i «Engler og demoner» (2000), «Da Vinci-koden» (2003), «Det tapte symbol» (2009) og «Inferno» (2013). Totalt er det trykket over 200 millioner eksemplarer av Browns bøker, og bare på Da Vinci-koden alene skal inntektene ha vært på 1,6 milliarder kroner. Boken skal ha solgt over 80 millioner eksemplarer - og er fortsatt en av verdens mestselgende bøker.

I Norge alene har Dan Brown et totalopplag på 1,3 millioner bøker.

Les anmeldelsen av «Inferno»: Brown utfordrer igjen

Langdon er professor innen religiøs symbologi på Harvard, og ekspert på kunst, symboler og koder - og denne gangen går ferden til Spania: «Opprinnelse» utspiller seg i byene Madrid, Barcelona, Sevilla og Bilbao og det handler om store spørsmålene som hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vei.

Lest? Paula Hawkins «Piken på toget» slo Dan Browns rekord

FORNØYD FORLAGSSJEF: Forlagssjef Øyvind Hagen (t.v) i Bazar har endelig klart å få Dan Brown (t.h) til å takke ja til å besøke Norge og norske lesere. Her ved et tidligere treff. Foto: Privat

Ifølge forlaget vever Brown denne gangen forskning, religion og historie også sammen med revolusjonerende ny teknologi.

I flere år har forlagssjef Øyvind Hagen forsøkt å få Brown til Norge, og denne gangen har forfatteren takket ja.

Fått med deg? Nå selger Maja Lunde bøker for to millioner kroner i uka

– Helt siden vi utga «Da Vinci-koden» i 2004, har vi drømt om å få Dan Brown på besøk, og endelig passer det inn i hans travle program. Det er første gang han kommer, og vi gleder oss veldig. Det er ikke hverdagskost å få besøk av en av verdens mestselgende forfattere, sier forlegger Øyvind Hagen i en pressemelding fra Bazar Forlag - som forøvrig nå er kjøpt opp av Cappelen Damm.

Husker du? Stellan Skarsgård til angrep på Dan Brown