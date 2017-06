Bukkene Bruse stanget ned Jo Nesbø fra toppen av Boklista

Helt siden Jo Nesbø kom med «Tørst» i mars, er det ingen som har klart å ta fra ham førsteplassen på den norske bestselgerlisten. Men så kom bukkene Bruse!

I ti uker har Jo Nesbø solgt flest bøker i Norge, og de fleste trodde vel kanskje han ville fortsette å regjerne helt på toppen med sin 11. bok om Harry Hole, «Tørst».

Men så var det en gang tre bukkene Bruse som skulle begynne på skolen, og slik gikk det til at Bjørn F. Rørvik og illustratør Gry Moursund trippet rett inn på andreplass på Boklista i forrige uke - med sin tredje bok om bukkene Bruse.

Og i dag - etter to uker i salg - stanger de selveste Jo Nesbø ned fra førsteplassen for skjønnlitteratur, og går helt til topps.

Les anmeldelsen av «Bukkene Bruse begynner på skolen» her

SUKSESS: Bukkene bruse på badeland er blitt et fenomen, og de to første bøkene har solgt 330.000. Nå er den tredje boken ute - og går helt til topps på Boklista. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Det er fantastisk at ei barnebok kan gå helt til topps! For noen bra boklesere vi har i Norge, sier forfatter Bjørn F. Rørvik som er spesielt fornøyd med å vippe ned Nesbø fra toppen.

– Ja, tenk at bukkene klarte å komme seg forbi den uhyggelige stålkjeften til Nesbø. Det er jo helt utrolig. Hurra, og takk for det, ler Rørvik.

Bakgrunn: Slik skapte de bukkene Bruse på badeland

Sammen med illustratør Gry Moursund står han bak det som er en av de største boksusessene i Norge. Etter å ha solgt over 330.000 bøker av «Bukkene Bruse på badeland» og «Bukkene Bruse vender tilbake», er de nå altså ute med en tredje bok - og Rørvik mener førsteplassen på Boklista viser at det er et stort publikum for norske barnebøker.

Lest? Bukkene Bruse blant tiårets beste barnebøker

– Det har også mye å si at både forlag og bokhandel har vært flinke til å løfte boka fram. Bokhandlerne landet rundt fortjener masse skryt. Og så hjelper det selvfølgelig at de to første bøkene i serien har gjort bukkene kjent for mange barn. Som i eventyret var det tre forsøk som måtte til for å nå helt til topps. Ingen av de to første klarte vel å komme seg forbi Jojo Moyes i sin tid, sier Rørvik som er på plass på Litteraturfestivalen på Lillehammer - der de skal lansere «Bukkene Bruse begynner på skolen» og ha en forestilling på Torvet på lørdag.

Fått med deg? Magisk barnebok som har fått svenskene til å trekke Astrid Lindgren-kortet

Etter Jo Nesbø på andreplass på, ligger Malin Giolito med «Størst av alt» på tredjeplass, Orhan Pamuk med «Kvinnen med rødt hår» på fjerdeplass og Jussi Adler-Olsen ligger på en femteplass i sin 15. uke totalt på listen.

Lest? Derfor nekter Jussi Adler-Olsen å lese Jo Nesbø