Bokanmeldelse: Tom Egeland: «Lasaruseffekten»

Tom Egeland har spesialisert seg på thrillere hvor historiske hemmeligheter møter moderne vitenskap, og nå går han løs på det største mysteriet av alle: Døden.

NB! Fordi Tom Egeland selv er bokanmelder i VG, har vi fått en ekstern anmelder til å vurdere boken: Kurt Hanssen som er forfatter, oversetter og kritiker.

Hva skjer etter døden? Det skremmende og fortsatt ubesvarte spørsmålet er temaet for Tom Egelands sjuende spenningsroman om stjernearkeologen Bjørn Beltø, en av de mest unnselige helter som noen gang har rotet seg borti mysterier av den mer esoteriske sorten.

Thriller Forfatter: Tom Egeland Tittel: «Lasaruseffekten» Forlag: Aschehoug Sider: 548 Kr: 399,-

Tom Egeland har spesialisert seg på thrillere hvor historiske hemmeligheter møter moderne vitenskap, hvor diktning og virkelighet går over i hverandre på en forholdsvis sømløs måte.

Det er ikke uten grunn at det er en omfattende ordliste bakerst i boken, så man kan holde orden på hva som er faktisk kunnskap og hva som er et resultat av forfatterens frodige fantasi.

Utgangspunktet for «Lasaruseffekten» er følgende: En amerikansk forskningsstiftelse tilbyr Bjørn Beltø uhyggelig mye penger for å oppspore det mystiske verket «De dødes bok», som både er mange tusen år gammelt og ikke har vært sett på mange hundre år. En vanskelig, nærmest umulig oppgave som han naturligvis ikke kan takke nei til.

Men det er som sagt bare utgangspunktet, og siden romanen tross alt har fått tittelen «Lasaruseffekten», handler den ikke bare om «De dødes bok», men også om det man kan kalle eksperimentell forskning på liv og død.

De første 125 sidene er usedvanlig godt konstruert, og gjør at det er nærmest umulig å unngå å bli dratt med i handlingen. Egeland skriver da også veldig leservennlig, med korte kapitler som gjerne ender med en cliffhanger som trekker øynene videre til neste side.

Dessuten har han en befriende humoristisk tone, en løs litterær snipp som er en nødvendighet i et litterært univers hvor tunge, bibelske tanker, religiøs mystisisme og tvilsomme, vitenskapelige ideer står sentralt.

Men det er klisjeer her, det må være lov å si. Skumle munker, en mystisk milliardær, skruppelløse forskere og hemmelige sikkerhetsorganisasjoner er nærmest standardtilbehør i thrillere av denne sorten, og de dukker opp her også, av og til på litt for opplagte steder.

Og et par ganger blir premissene så fantastiske at man må anstrenge seg for å tro på de villeste påfunnene. Til og med hovedpersonen er en anelse skeptisk: «Det blir litt mye for meg,» som Bjørn Beltø sier på et punkt.

Likevel, som tankevekkende underholdningsroman er dette utmerket.

Handlingen henger i hop, språket er godt, kunnskapsnivået høyt og kreativiteten mildt sagt boblende, og det mest imponerende er faktisk at Egeland klarer å flette alt sammen til en troverdig og overraskende avslutning.

Anmeldt av: Kurt Hanssen