Bokanmeldelse: Lars Ramslie: «Liten fugl. Alt som blir gjort av kjærlighet.»

Lars Ramslie fortsetter å grafse inn i det mørke og vonde med bok nummer to i «Liten fugl»-verket.

Alle har hemmeligheter. Du. Jeg. Lars Ramslie. Og ikke minst karakterene i hans «Liten fugl»-univers, som etter hvert skal ende i en kvartett av bøker. Med «Liten fugl. Alt som blir gjort av kjærlighet» er vi halvveis.

I første bok, «Mors bok», fikk vi morens historie. Hun tar fullstendig omsorg over en skadet, skjør jente på internatskolen hvor hun jobber. I bok nummer to, møter vi morens ene datter, Maya, som også tar fullstendig omsorg over et individ: en liten, skadd og stum fugl.

Maya gjemmer den haltende fuglen på rommet sitt, som en hemmelighet. Hun vil vise resten av familien at hun kan gi den omsorg, få den frisk. Får hun det til, vil det være en personlig triumf for henne.

Det finnes en luke inn til et kott på soverommet til Maya, som fungerer som en slags dør inn til en annen verden, en mørk verden, som Maya frykter. Hva finnes egentlig der inne? Flere ganger åpnes luken av seg selv. Men det er der hun snart gjemmer den lille fuglen.

Ramslie slipper også til faren, Jens August, som har sikret seg en uangripelig posisjon på jobben hvor han mottar lønn, uten å gjøre noe. Dette forsterker hva han baler med i hverdagen: Ekteskapet med mor føles ikke lenger som en løsning. Han omtaler mor som «det», som om han ikke klarer å nå inn til henne.

BOK - Lars Ramslie «Liten fugl. Alt som blir gjort av kjærlighet.» Om å bli sett og elsket Roman 415 sider Kr. 379,-Forlaget Oktober

Moren har en tydelig funksjon som et kraftsentrum: Hun er en slags Gud i sin lille verden. Selv om hun i denne romanen er en biperson, er hun egentlig hovedpersonen bare ved sin tilstedeværelse. Alle i hennes familie, spesielt mannen og yngstedatter Maya, prøver å nå inn til henne, være i hennes kraft. Storesøster June er derimot på vei bort, noe vi antakelig får vite mer om i de neste bøkene.

Ramslies språk er behersket, rolig og vakkert: Setningene hans er som små planeter som kretser rundt et sort hull, trekker leseren innover mot det mørke, sakte, side for side. Å lese Ramslie er som å holde en vannballong i hendene og vente på at den skal sprekke av seg selv: Han knar og knar handlingen frem, som en deigklump som forsiktig hever seg.

Dette kan illustreres ved at Ramslie bruker over 30 sider på å skrive om farens bevegelse fra badet og inn på soverommet, der moren ligger og venter på ham.

Om forfatteren: Lars Ramslie (f.1974) ble tildelt Tarjei Vesaas´debutantpris for debutboken «Biopsi» i 1997. Han nådde ut til et stort publikum med romanen «Fatso» i 2003, som senere er blitt til spillefilm. I 2014 kom «Liten fugl. Mors bok» ut til solide kritikker, som skulle være første bok i et større verk.

«Liten fugl. Alt som blir gjort av kjærlighet», en tittel som minner sterkt om Eivind Hofstad Evjemos «Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet», handler om omsorg: ønsket om å gi omsorg, få omsorg – og sorgen over å ikke få det.

Det kan innvendes at romanen ikke står helt støtt på egne ben. Og «Liten fugl»-metaforen kan bli for overtydelig og overbrukt gjennom romanen: Også barna og farmoren skildres som små, skjøre skapninger med fjør. Og hvem skriver egentlig Ramslie for? Hvem skal lese ham? De som liker god og nyskapende litteratur, tenker jeg.

