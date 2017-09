Bokanmeldelse Anna Rasmussen: «Naken»

Bloggen er bedre enn selvbiografien til Anna Rasmussen, kjent fra sosiale medier som «mamma til Michelle».

Til å være en blogger som har gjort seg bemerket med oppsiktsvekkende, modige og ærlige innlegg som har skapt debatt og titusenvis av klikk er Rasmussens biografi overraskende tam og kjedelig.

I boken beskriver Rasmussen hvordan hun ble en av Norges mest leste bloggere. Det er en til tider sår beretning om en barndom som beskrives som alt annet enn harmonisk. Rasmussen opplevde at hun verken mestret skole eller familieliv.

Hun skildrer en usikker jente som ikke våget å bruke sin egen stemme, men som lengtet etter å bli hørt og sett.

Selvbiografi Forfatter: Anna Rasmussen Tittel: «Naken»

Forlag: Gyldendal

Pris : 349 kr







Behovet for oppmerksomhet førte til utagering og grensesprenging. I tenårene testet Rasmussen røyk og alkohol, og senere sex. Som fjortenåring ble hun gravid med sitt første barn. Abort var ikke et alternativ for henne.

Paradoksalt nok førte den livsomveltende begivenheten til at Rasmussen endelig begynte å lete frem stemmen sin. Hun startet bloggen «Mamma til Michelle» i 2012 og fikk raskt mange lesere. Bloggen ga Rasmussen den oppmerksomheten hun higet etter, og hun ble dreven i å skrive innlegg som ga masse klikk og omtale.

Biografien skildrer en kvinne som er svært bevisst på hvordan hun skal skape oppmerksomhet rundt seg og sitt. I kjølvannet ligger det brutte familiebånd og anmeldelser, men dette behandles i liten grad i biografien. Boken oppleves tidvis som et forsvarsskrift for Rasmussen. Hun reflekterer i liten grad rundt sin egen rolle som profilert mammablogger, selv om hun tar selvkritikk på noen områder.

«Naken» byr i det hele tatt på lite nytt for lesere som er vant til å følge Rasmussen i sosiale medier, i likhet med bloggen har kapitlene dramatiske titler som ikke alltid står i stil til innholdet.

Språklig sett er boken flat og pregløs, og den mangler energi og innlevelse. Sett i forhold til Rasmussens mange følsomme og nakne blogginnlegg, er den overraskende tam. Boken mangler den personlige stemmen vi kjenner fra Rasmussens blogg. Dette kan ha sammenheng med at forlaget har brukt ghostwriter på boken, et mindre vellykket valg i dette tilfellet fordi en bloggers stemme også er en del av vedkommendes varemerke, personlighet og suksess.

De sterkeste sekvensene er når Rasmussen skildrer livskriser og morskjærligheten hun føler for sine barn. På sitt aller beste kan «Naken» gi håp om at det er mulig å snu livet til det bedre, selv når det ser mørkt ut.

Det er den underliggende tonen i «Naken» som tidvis gjør dette til sår lesing. Boken skildrer et rotløst menneske som jakter sin egen identitet og føler at hun mestrer livet, og parforhold, best når hun opplever motgang. Rasmussen sier i slutten av biografien at hun fortsatt ikke helt forstår hvem hun er bak mammarollen. Det gjør ikke leseren eller.

«Naken» gir assosiasjoner til de mange clickbaites-overskriftene Rasmussen har blitt så kjent og kritisert for: Den skildrer et til tider utfordrende liv, men byr på lite nærgående innsikt i hvem mennesket Anna Rasmussen egentlig er utover bloggpersonligheten.

Anmeldt av: Elin Brend Bjørhei