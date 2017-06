Bjørnsonprisen til Bruce Springsteen: Bruce Bjørnson!

Kommentar: Det gir mening å gi Bruce Springsteen årets Bjørnsonpris for hans samfunnsinnsats. Men det er som den store romantiske drømmeren vi først og fremst trenger ham.

Presidenten for Bjørnson-akademiet, Kristenn Einarsson, kunne vanskelig gi Bjørnsonprisen til sitt store favorittband The Rolling Stones. I stedet fant direktøren for Forleggerforeningen en arketypisk amerikaner som representerer alle de verdiene arven etter Bjørnson inneholder.

Rockeartisten Bruce Springsteen og hans E Street Band spiller i Frognerparken for 37 000 publikummere. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG Foto: Mattis Sandblad , VG

Bruce Springsteen oppfyller uten tvil kravene om å «bruke sin posisjon til å forsvare dem som trenger det, påpeke urettferdighet og oppmuntre når det er mulig», slik det heter i akademiets begrunnelse.

Husker du? Nobelprisen i litteratur: Bob Dylan



Fra No Nukes-konserten i 1979, der han urframførte «The River», har Springsteen i snart 40 år engasjert seg i alle de «riktige» sakene. Han har slåss for krigsveteranenes rettigheter, han han gitt store pengegaver til amerikansk fagbevegelse, han har turnert for Amnesty International og albumet hans fra 2002, «The Rising», er en eneste sammenhengende kommentar til 11. september-katastrofen.

Forrige Bruce-besøk: Terningkast låt for låt på Ullevaal stadion

I tillegg kommer selvsagt hans personlige engasjement i Black Lives Matters-saken, med signaturlåta «American Skin (41 shots). Senest i fjor markerte han sitt politiske engasjement ved å avlyse konserter i delstaten North Carolina, fordi man der ville tvinge transpersoner til å bruke toaletter utfra «biologisk kjønn».

Bruce Springsteen var en engasjert støttespiller for Barack Obama, og er en like nådeløs kritiker av Donald Trump. Slik sett går han inn i en ganske tradisjonell liberal amerikansk tradisjon, og det er vel ikke urimelig å kalle holdningene hans konvensjonelle, om enn svært prisverdige.

Springsteen om depresjonene: – Jeg var knust mellom 60 og 62

Så er det da heller ikke politikeren Bruce Springsteen som blir hyllet på konsertarenaene verden over. Det er den store rockeapostelen vi kommer for å oppleve, artisten og den uoppslitelige romantikeren som gir håp og løft i en ellers dyster tid.

Effekten av en sangtekst kan nemlig være som effekten av god litteratur for øvrig: Fysisk og sjelelig, konkret og uhåndgripelig på en og samme tid.

Bjørnstjerne Bjørnson kjente ikke alltid sin begrensning. Det gjør heldigvis Bruce Springsteen. Derfor vil vi aldri se ham i rollen som landsfader, uansett hvor behengt han blir med medaljer og utmerkelser. Han kommer neppe til Aulestad i september for å motta prisen heller. Tipper at Little Steven stiller i stedet. Han er jo kjent i området.

Har du lest? Springsteen åpner opp om sitt begjær.

SINDRE HOVDENAKK