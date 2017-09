Aschehoug og Gyldendal saksøker Konkurransetilsynet

Aschehoug- og Gyldendal-toppene er uenig i millionbøtene som Konkurransetilsynet mener forlagene må betale for ulovlig samarbeid.

Tidligere i år ble det kjent at Konkurransetilsynet mener Aschehoug, sammen med Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted forlag (som nå er kjøpt opp av Vigmostad & Bjørke) har drevet kollektiv boikott av Reitan Convenience og Interpress. 22. mars i år fattet Konkurransetilsynet vedtak om brudd på konkurranseloven overfor disse fire forlagene.

Millionbøtene * I april 2014 foretok Konkurransetilsynet en razzia hos Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Schibsted Forlag (nå Vigmostad & Bjørke) - etter tips fra Reitan Convenience. * I juni 2016 varslet Konkurransetilsynet bøter og vurderte «at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 10».22. * 22. mars 2017: De fire forlagene fikk totalt 32 millioner kroner i gebyr for ulovlig samarbeid. Aschehoug (9,66 mill), Cappelen Damm (9,1 mill), Gyldendal (7,88 mill) og Vigmostad & Bjørke, tidligere Schibsted (4,56 mill). * 23. mai 2017: Cappelen Damm stevner Konkurransetilsynet. I dag følger Aschehoug etter.

Allerede før sommeren stevnet Cappelen Damm Konkurransetilsynet, og i dag følger Aschehoug og Gyldendal etter:

– Vi er uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet har lagt til grunn, og vi ønsker derfor å få Konkurransetilsynets vedtak prøvet for retten, sier konsernsjef i Aschehoug, Mads Nygaard, i en pressemelding.

Etter en grundig gjennomgang av saken, har også Gyldendal bestemt seg for å gå til søksmål.

– Vår mening er at Konkurransetilsynets vedtak bygger på en uriktig forståelse av loven og av de faktiske forhold, sier konsernsjef John Tørres Thuv i Gyldendal.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette ytterligere nå. Stevningen ble levert Oslo tingrett i dag, og vi regner med at det ikke skjer noe videre før på nyåret, sier informasjonsansvarlig Mona Ek i Aschehoug til VG.

Da Cappelen Damm leverte inn sin stevning, skrev forlaget i en pressemelding:

«Forlaget er, etter en grundig gjennomgang av vedtaket sammen med sine juridiske rådgivere, uenige i de faktiske og juridiske vurderinger Konkurransetilsynet har gjort. Grunnen til dette er blant annet at Cappelen Damm siden 2008 ikke hadde hatt distribusjon gjennom Interpress, og selskapet har dermed heller ikke hatt noen foranledning til å delta i en påstått kollektiv boikott rettet mot Interpress».

Ifølge Dagens Næringsliv har Schibsted Forlag, som i dag eies av Vigmostad & Bjørke, valgt å betale gebyret og avstår fra søksmål.

Formelt sett har vi ikke Konkurransetilsynet mottatt søksmålet, men sier at de tar søksmålet til etterretning.

– Vi tar til etterretning at tre av selskapene har valgt å ta ut søksmål. Nå blir det opp til retten å ta endelig stilling til saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Han forklarer at selskapene fikk en frist på seks måneder for å gå til søksmål, etter at vedtaket om bøtene ble fattet i mars - og at denne utløper i morgen. Gangen videre i saken blir at Konkurransetilsynet utarbeider et tilsvar på søksmålet innenfor en tidsfrist som retten setter - og til slutt en rettssak.