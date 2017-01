Arve Juritzen: Kortreist porno er bedre enn import

I fjor langet Arve Juritzen ut mot den erotiske romanen «Calendar Girl» og «husmorpornoen» som danket ut nye litterære stemmer. I vår skal Juritzen forlag selv gi ut hele tre erotiske romaner.

Dette sa Arve Juritzen i fjor til VG:

«Det er nå nesten umulig å få skjønnlitterære bøker fra ukjente forfattere eksponert i butikkene. Vi må ha nye systemer for å formidle nye forfattere til leserne. Nå presses de ut av mykpornoen, og det synes selv en så kommersiell forlegger som meg er irriterende og trist, sa Juritzen, og rettet sin irritasjon spesielt mot «Calendar Girl» som Cappelen Damm betalte over 4 millioner kroner for etter tidenes budkrig i norsk bokbransje.

Bakgrunn: Arve Juritzen irritert på «husmorporno»

PSEUDONYM: Bak Emilie Edland skjuler det seg en 31 år gammel norsk kvinnelig forfatterdebutant som har master i litteraturvitenskap og som har en jobb som gjør at hun ikke vil stå frem med sitt egentlige navn.

Nå skal Juritzen gi ut boken «Et sted på grensen» som han karakteriserer som «litterær porno», Tinder-romanen «Tinderella» og en bredt anlagt erotisk trilogi med tittelen «Kitty-rapporten» – skrevet av en fremtredende norsk kulturpersonlighet, dramatiker og forfatter. Ifølge Juritzen har «Kitty-rapporten» med de tre bøkene «Lærlingen», «Svennen» og «Mesteren» både humor og «kåthetsgaranti».

– Ja, det blir en het vår, ler Juritzen og innrømmer at han var sjalu på Cappelen Damm i fjor.

– Det var nok helt klart et snev av misunnelse på suksessen til Calendar Girl som fikk meg til å klage og syte i fjor. Men istedenfor bare å sitte og syte, så gjør vi noe med det. For det viktige her, er at vi skal utgi norsk erotikk – så dermed får vi samtidig frem nye, norske stemmer, sier Juritzen.

– Så du mener at det er bedre å utgi norsk mykporno enn amerikansk mykporno?

– Ja! Kortreist porno er bedre enn import, sier Juritzen.

– Hvorfor det, egentlig?

– Norsk erotikk har mer lusekofter, nærhet og varme enn den amerikanske! Ibsen-museet blir aldri det samme igjen etter å ha lest «Kitty-rapporten», kan du si. Men først og fremst er det bedre fordi vi kommer på banen med nye norske forfattere – og er med på å utvikle nye talenter. Det står mer ære i det å utvikle egne, norske ting. Og så handler det jo mest om å finne de beste manusene. Det mener vi at vi har funnet, sier Juritzen – og får støtte av sin forlagssjef Sarah Natasha Melbye som har vært i forlaget siden hun sluttet i TV 2 i 2015.

Ble kåt hos frisøren



– Vi har rødmet og humret litt omhverandre mens vi har lest disse manusene, og vi mener det er godt arbeid. I tillegg må jeg vel kunne si at de ikke passer seg for lesing overalt. For eksempel leste jeg «Et sted på grensen» mens jeg var hos frisøren. Det måtte jeg slutte med, for det ble for ... Ja, det var reaksjoner i kroppen som ikke egnet seg hos frisøren, kan du si, ler Sarah Natasha Melbye.

– Ja, hei hvor det går, sier Arve Juritzen – og har lagt utspillet mot husmorpornoen bak seg for godt:

– På en måte er det jo litt flaut å snu sånn på hælen. Det var nok litt dumt å gå ut med høy kølle på den måten i fjor – og jeg stiller vel hodet laglig til for hugg nå som vi skal utgi erotikk selv. Men sånn får det bare være, jeg tåler litt juling, sier Juritzen.

RØDMER: Arve Juritzen og hans forlagssjef Sarah Natasha Melbye sier det har vært mye rødming og latter på jobb underveis i arbeidet med ny norsk erotikk. Foto: Trond Solberg , VG

Juritzen forlag har lagt noen tøffe år bak seg. I 2014 gikk forlaget på store tap – og forlaget nedbemannet fra 20 til fire og en halv stilling. Og på nyåret i fjor tapte forlaget i retten mot Reitangruppen – og Juritzen varslet at forlaget var på konkursens rand. Men så løste saken seg ved hjelp av en tredjepart – og forlaget unngikk konkurs.

– Er det erotikken som skal «redde» forlaget og gi kroner i kassen nå?

– Vi driver jo forlag, det er klart vi skal selge bøker. Når vi ser en trend, så gjør vi noe med det. Men når det gjelder forlagets økonomi, så fikk vi ryddet opp i fjor og har skuta i god kurs nå, sier forlagssjef Sarah Natasha Melbye – og opplyser at forlaget nå har åtte ansatte.

Anonym kjendis bak erotikktrilogi



«Kitty-rapporten» er skrevet av Anonym – og er et direkte resultat av Arve Juritzens eget utspill mot «husmorpornoen» i fjor.

– Noen fikk inspirasjon til å tenke artige tanker, og jeg tror vi kan si at dette er et norsk, heidundrende svar på «Calendar Girl». Det er en lek med sjangeren, en blanding av humor og erotikk – samtidig som det er godt skrevet.

Slik beskriver forlaget Anonym: «Anonym er en norsk, markant kulturpersonlighet, dramatiker oppført på alle landets største scener, velkjent samfunnsdebattant, kulturformidler og forfatter av flere bøker.»

– Vår Anonym er ikke bare et blaff, det er en etablert kulturpersonlighet som har sittet i stolen til Skavlan. Det er bare å begynne og gjette, sier Juritzen.

– Vi kan jo tippe Knut Nærum, kanskje???

– Hehe, ingen kommentar.



– Og hvorfor må han eller hun være anonym – bortsett fra at det skaper oppmerksomhet rundt utgivelsen?

– Det er en eriøs person, som kanskje ikke skal gjøre slike ting, sier Juritzen.

Også forfatteren av den erotiske romanen «Et sted på grensen» utgis under pseudonym: Emilie Edland. Bak pseudnymet skjuler det seg en 31 år gammel kvinne som har master i litteraturvitenskap og som har en jobb som er lite forenelig med å skrive erotikk.

– Hennes jobb gjør det komplisert å stå frem med eget navn som forfatteren av denne boken. Men vi håper at hun senere kommer til å bli kjent som forfatter av ikke-erotiske bøker. Hun er et skikkelig talent, og i «Et sted på grensen» skal vi til universitetsmiljøet i Oslo. Det er en knakende god historie med dampende erotikk på toppen, mener Sarah Natasha Melbye.

– Lov å være sen i tenningen



Cappelen Damms utviklingssjef, som i fjor tok imot kjeft av Arve Juritzen for å utgi amerikansk husmorporno, ønsker Juritzen velkommen på erotikk-banen.

– Det er interessant at samme mann som da vi utga «Calendar Girl» i vår, sa at den amerikanske husmorpornoen utraderer hele Bok-Norge, nå satser på det han selv ville ha kalt norsk husmorporno. Men vi har eventyrlig suksess med «Calendar Girl» og ønsker Arve Juritzen lykke til. Det er plass til erotikk og underholdning, og det er lov å være litt sen i tenningen.

«Et sted på grensen» kommer ut i slutten av mars, Anonyms «Kitty-rapporten» kommer 4. mai – mens den 21 år gamle debutanten Heidi N. Hovland er klar med «Tinderella» i begynnelsen av februar.