Anne B. Ragde svarer kritikerne: – Dette er ikke slutten!

Først kom den femte boken i Berlinerpoplene-serien ut tre uker for tidlig, så kom anmelderne og sa at dette ikke var noen verdig slutt på serien. Nå sier Anne B. Ragde: Dette er jo ikke slutten!

– Det er jo så mye frampek i boken. Det er absolutt ikke slutt, jeg trodde alle ville skjønne det, sier Anne B. Ragde om den femte boken i Berlinerpoplene-serien - som er en av tidenes største norske boksuksesser med utrolige 1.115.000 solgte bøker. Bok nummer fem i serien, «Liebhaberne», er nå ute - og har de siste dagene har fått hard medfart av flere kritikere.

«Ingen verdig slutt», «du kan da ikke ende med dette», «uengasjerende slutt» og «vær forberedt på å sitte igjen med en tom følelse når det hele er over», er noe av det som går igjen i anmeldelsene av boken.

– Jeg vil ikke si at boken har fått hard medfart, men flere av de som har lest, er skuffet over slutten eller at det er slutt. Og det har gått utover mottakelsen av boken, sier Ragde - som er fullt klar over at det er hun selv som har satt i gang dette.

I et intervju med VG i mai sa hun nemlig selv at dette var siste bok:

BRÅ FERIESLUTT: Her er Anne B. Ragde i feriemodus på Stokkøya, men det ble brått slutt på å «synde i sommersol» da «Liebhaberne» kom ut tre uker for tidlig - og i tillegg fikk kjørt seg av kritikerne. Foto: Privat

– Jeg hadde slutten klar for meg, og tenkte at den kan komme på slutten av en bok nummer fem, mulig en bok nummer seks. Men nå har den kommet, og jeg føler veldig at det er slutt, sa hun i intervjuet.

– Jadajada, jeg sa det. Men hvorfor tro på meg, jeg tror jo ikke på meg selv en gang. Sånne ting har jeg sagt hele tiden. Da jeg sa dette, sa jeg det mest fordi jeg var så sliten og full av følelser etter å ha skrevet ferdig. Jeg var helt overarbeidet og full av smerter - for det viste seg at i tillegg til å ha ødelagt bekkenet, så gikk jeg også rundt med et brudd i ryggen - og det siste jeg orket å tenke på var skriving.

– Og nå irriterer du deg over kritikerne, selv om det egentlig er du selv som har «skylda»?

– Det er irriterende å se at anmelderne leser det som om det er slutten, for det er det ikke. Jeg opplever at folk er skuffet, og jeg vil ikke at folk skal være skuffet. Jeg vil berøre dem med menneskene mine. Men nå har misforståelsen satt seg om at dette er siste gang leserne møter dem, og det går jo ikke. For det går jo ikke sånn som denne boken slutter. Klart vi skal følge dem videre, forteller hun og sier:

– Du må skrive at Ragde korrigerer.

For hun er allerede i gang med bok seks.

– Jeg har skrevet syv sider, du kan godt få høre hvordan den starter.

– Gjerne det!

– Det starter inni et sakristi, du hører orgelet spille og folk som kommer inn i kirkerommet, det er like før en begravelse - og Torunn jobber stresset med å reparere en revnet nylonstrømpe med neglelakk, forteller Ragde.

I ferske bok nummer fem, «Liebhaberne», starter nemlig Torun i begravelsesbransjen - og dette går Ragde grundig inn i.

– Det er en fascinerende bransje, og i denne boken går jeg dypere inn i den - og jeg har aldri før kommet så tett innpå døden. Det har vært slitsomt og flott; jeg har grått og grått. Døden er overveldende og ugjenkallelig. Døden er svart-hvitt. Når du kjenner på huden til et dødt menneske, vet man at det er ingenting der - og slik skal vi alle ligge en dag. Når man tar det innover seg, blir man utrolig glad i livet. Jeg synes det er flott og spesielt, sier Ragde som akkurat nå føler at alt er kaos.

– Slutt på å synde i sommersol



«Liebhaberne» skulle nemlig egentlig ikke lanseres før 26. august, men i forrige uke, begynte plutselig boken å dukke opp i sosiale medier. På et tidspunkt der Anne selv kun hadde ett eksemplar som hun ikke fikk vise til noen. Det viste seg at Bokklubben ved en feiltakelse hadde sendt ut nærmere 400 bøker til de som hadde forhåndsbestilt boken.

– Plutselig var boken der. Da var det brått slutt på å synde i sommersol, altså. Det var bare å få ut hele opplaget og ta på seg en annen hatt. Jeg har knapt rukket å ta en cola zero de siste dagene, ler Ragde.

