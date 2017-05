Anne B. Ragde skrev slutten på Berlinerpoplene i smertehelvete

Anne B. Ragde (59) har fullført avslutningen av «Berlinerpoplene» i smertehelvete etter å ha falt av kontorstolen. Bekkenet er ødelagt, men bok blir det.

– Som vanlig går det på helsa løs i innspurten. Jeg overlevde på smertestillede og måtte skrive ferdig stående, fordi jeg klarte ikke å sitte, forteller Anne B. Ragde når vi ringer henne om den femte, og avsluttende boken, i serien om familien Neshov, populært kalt «Berlinerpoplene»-serien.

For en natt hun kom på en lur ting som hun bare måtte ha med i boken, så sto hun opp for å skrive, og i nattens mulm og mørke - traff hun ikke stolen, men deiset i bakken.

– Det var så vondt at jeg ikke torde å si det til familien, for da ville de stoppet meg. Jeg gikk ikke en gang til legen, for jeg var desperat og livredd for å «miste det» eller komme ut av skrivingen. Jeg følte det hastet, så selv om jeg hadde så store smerter at jeg ikke en gang orket å bla gjennom en avis, så tok jeg ingen hensyn under skrivingen. Jeg sto og skrev hele den siste uken, med Mac'en på en kasse, forteller Anne.

I ettertid har hun både vært til lege og på røntgen, og det viste seg at hun hadde revet av et leddbånd i bekkenet.

– Så nå går det i smertestillende her. Men jeg er så fornøyd med boken, jeg har aldri grått så mye mens jeg har skrevet som nå. Av sorg, og av rørthet. Du vet, disse personene er 100 prosent levende for meg, og jeg gjennomlever alle følelsene deres. Det er faktisk litt av en påkjenning. Men nå fikk jeg høre at redaktøren min mener det kanskje er den beste boken av alle fem, så snart blir jeg nok veldig glad igjen, sier Anne B. Ragde og legger til:

– Snart, fordi akkurat nå klarer jeg ikke å være helt glad. Jeg er mest utmattet. Og melankolsk. Det er over, liksom.

Overrasket alle



SMAL BOK: Anne B. Ragde sa hun hadde skrevet en smal bok om tre brødre på en grisegård på Byneset - og at hun trodde det ble en rolig bokhøst. Den gang ei. Serien har solgt over to millioner på verdensbasis. Foto: Mattis Sandblad , VG

Det var i fjor vår at Anne B. Ragde overrasket alle med å levere manus til en fjerde bok i Berlinerpoplene-trilogien - en av tidenes største norske boksuksesser med utrolige 1.115.000 solgte bøker.

Hun hadde i sin tid uttalt at det aldri ville bli noen fjerde bok, men ni år etter at den siste boken kom i 2007, kom altså «Alltid tilgivelse» ut i fjor - etter at hun hadde skrevet den helt i hemmelighet.

Boken ble fjorårets 11. mest solgte bok uansett sjanger, og Anne uttalte at hun planla både en femte og en sjette bok. Nå er det klart at den femte boken kommer i august, at den skal hete «Liebhaberne» - og at dette blir den aller siste.

– Nå er det slutt



– Jeg hadde slutten klar for meg, og tenkte at den kan komme på slutten av en bok nummer fem, mulig en bok numemr seks. Men nå har den kommet, og jeg føler veldig at det er slutt, sier Anne.

Hun vil ikke avsløre for mye av handlingen i den siste boken, men forteller at Tormod Neshov, gamlingen, får sin egen stemme her.

– Han har jo mye historie med seg, og hittil har vi sett på ham som en stakkarslig skikkelse som har fått livet sitt ødelagt av familiehemmeligheter. Som et offer. Men så viser det seg at han har et rikt indre liv. Hhan leser mye - og er meget oppegående i hodet. Vi får høre om hverdagen hans på sykehjemmet, og alle de små tingene som er viktige når man bor bare på ett rom. sier Anne som også er veldig fornøyd med å skrive om et bra sykehjem.

– Moren min døde i en slum av et sykehjem, så det har vært en lettelse for meg å skrive om den andre ytterkanten. sier Anne som tidligere har skrevet om morens siste tid på et sykehjem i Oslo, i den nærmest selvbiografiske romanen «Jeg har et teppe i tusen farger».

Fransk Neshov-kokebok



I juni lanseres den fjerde boken «Alltid tilgivelse» stort i Frankrike - der hun har solgt over 300.000 av de første tre bøkene. Det franske forlaget prøver også å overtale henne til å lage en egen Neshov-kokebok.

– Jeg har akkurat hatt besøk av flere franske journalister, og jeg har også reist rundt i Frankrike og bare hypet boken. Og så er det litt morsomt at de har veldig lyst på en kokebok fra Neshov-universet. Det kan jo bli alt fra fiskeboller med reker og bacon til ostesmørbrød. Jeg skjønner ikke helt fascinasjonen til franskmennene, men de synes visst det er eksotisk med norsk bondekost og mener det kan bli en kjempesuksess, ler Anne - som understreker at det er uaktuelt å gi ut kokeboken her hjemme i Norge.

