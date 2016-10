Amazon satser på norske Janne S. Drangsholt

Amazon tror norske Janne S. Drangsholts roman «Ingrid Winters makeløse mismot» kan slå an stort internasjonalt - og har kjøpt verdensrettighetene til boken.

– Jeg ble umiddelbart truffet av den troverdige historien, av humoren, men også av den dypere og underliggende filosofien og refleksjonene om dagens samfunn, skriver Amazon-redaktør Elizabeth DeNoma om Janne S. Drangsholts bok «Ingrid Winters makeløse mismot» i en e-post til VG.

Hun tror sterkt på at romanen, som får navnet «The Marvelous Misadventures of Ingrid Winter» på engelsk, kan slå an internasjonalt.

– Vi tror boken har akkurat det som skal til for å appellere til et internasjonalt publikum. Janne er en lovende forfatter, hun har en unik stemme som er både veldig norsk, europeisk og moderne, men samtidig tar opp globale og universelle tema som vil appellere til internasjonale lesere. Vi tror Jannes bok og engelskspråklige lesere er en perfekt match, mener DeNorma.

Kjøpte verdensrettighetene



Ifølge Janne S. Drangsholts forlegger Richard Aarø i Tiden har det aldri før skjedd at Amazon har kjøpt verdensrettigheter til en norsk bok. Amazons eget forlag AmazonCrossing er i enorm vekst, de er nå størst i USA på oversatt litteratur, ifølge The New York Times.

– Dette er helt unikt og har aldri skjedd med en norsk forfatter, et norsk forlag eller en norsk agent før. Sånn sett er hele bransjen nysgjerrig på hva det innebærer. Det vi vet er at Amazon vet mer om bokmarkedet enn noen andre nå. De har mye data om kundene sine – og de kan drive forleggeri på tvers av mer tradisjonelt forleggeri. De ser med en gang hva som treffer leserne, sier Janne S. Drangsholts norske forlegger, Richard Aarø.

Det var han som solgte Drangsholts roman til Amazon. Han hadde fått noen kapitler oversatt til engelsk, men traff på en redaktør i Amazon som har doktorgrad i skandinaviske språk. Hun ba med en gang om å få lese hele boken på norsk – og slo til tvert.

Ingen feiring



Janne S. Drangsholt (42) selv tar det hele med stor ro. Eller det vil si; hun tar det akkurat slik hovedpersonen hennes Ingrid Winter ville tatt det:

– Min strategi er å aldri feire noe, men heller å snakke det ned så mye som jeg kan. Det fungerer kjempefint. Hvis det går dårlig, kan jeg si: Jeg visste jo det. Men selvsagt er det stas med Amazon, og ikke minst er det stas å bli oversatt, sier Drangsholt.

Samtidig som den første boken om Ingrid Winter kommer ut på engelsk i USA, England og Australia, er Janne S. Drangsholt denne uken klar med bok nummer to om Ingrid Winter, «Winter i verdens rikeste land», og en bok nummer tre er allerede under planlegging. Drangsholt har endelig funnet «sin stemme», noe hun tidligere slet med.

– Jeg hadde egentlig jobbet lenge med en annen roman, men fikk det ikke til. Det var mye smerte og fosterstilling, og sammen med min redaktør fant vi vel ut at det ikke funket. Samtidig sa redaktøren min til meg at av hans over 1000 venner på Facebook, så var jeg den morsomste – og han foreslo at jeg kanskje kunne prøve å skrive litt mer sånn.

BLIR FILM: Henriette Steenstrup falt totalt for Janne S. Drangsholts første roman om Ingrid Winter - og kjøpte filmrettighetene. Nå skriver hun på manus, og tanken er at hun skal spille hovedrollen som Ingrid selv. Foto: Robert S. Eik , VG

Ligner Ingrid Winter



Og da løsnet det for Drangsholt. Hun er til forveksling lik sin egen hovedperson Ingrid Winter. De endte begge opp med å kjøpe et altfor dyrt og gammelt hus fra 1919, de jobber begge som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, de har begge tre barn og er begge gift med en advokat. Og de drives begge to av: Irritasjon.

– Jeg blir veldig mye irritert og klager til mannen min. Nå er plutselig forfatterskapet mitt blitt en katalysator for denne irritasjonen, og mannen min mener det går bedre i ekteskapet fordi jeg ikke tar ut all irritasjonen på ham lenger, men bruker det i skrivingen, sier Drangsholt som skrur det hele til med humor.

– Ja, for alt dette kunne jo bare blitt tragisk, nervøst og depressivt, men istedenfor blir irritasjonen omgjort til energi gjennom å sette ord på den på en morsom måte.

Selv om mannen hennes mener Janne er blitt lettere å ha med å gjøre etter at hun fant Ingrid Winter, så «gidder» han ikke lese bøkene.

Kontrakt med mannen



– Han har mer foreslått å lage en kontrakt der det står hva jeg kan skrive og ikke skrive om ham og om naboene, sier Janne som også opplever at venner og bekjente leter etter seg selv i bøkene hennes.

– Jeg er jo ikke ute etter å henge ut noen, men det er mange som mener de kjenner seg igjen i personer i boken og kanskje begynner å frykte meg litt. Særlig på jobben. Jeg prøver å dysse det litt ned, for selv om Ingrid Winters liv er som mitt eget liv, så er det jo skrudd opp mange hakk.

I «Winter i verdens rikeste land» fortsetter Ingrid Winter å løpe mellom barnehage, skole, jobb, dugnader og barnas mange fritidsaktiviteter. Og det snører seg til rundt familien når huset de kjøpte for én million over takst har behov for mye mer oppussing enn antatt, og ektemannen blir betatt av den irriterende perfekte nabofamilien.

VGs anmelder skrev om den første Ingrid Winter-boken: «Jeg leser, humrer og blir underholdt. Det jeg liker spesielt godt er at i all lettheten, i all humoren og i alt det absurde, reises det også et mer filosofisk spørsmål: Hva er egentlig et menneske?»

– Ja, hva er det egentlig vi driver med? Nå for tiden ser jo de fleste av oss helt dehydrerte og psykotiske ut fordi alt er så travelt etter sommerferien! Barna kommer hjem fra skole og SFO, kaster i seg en God Morgen-yoghurt før de skal rett på tre forskjellige aktiviteter. Barna våre vet ikke hva frihet er, de går i barnehage fra de er et år, så er det skole og SFO, og så aktiviteter. Og selv om vi har en følelse av at det er feil det vi driver med, så er det jo ikke noe alternativ. Det må i så fall være å senke farten drastisk og gå over fra selvrealisering til selvberging, men vi klarer jo ikke å få til sukkerterter en gang, sier Drangsholt – som bare har én mulig løsning på hvordan vi kan forandre livene våre.

– Kanskje, kanskje, hvis alle hadde tatt klimakrisen på alvor, så kunne vi fått til en endring. Reise mindre, bruke bilen mindre, jobbe mindre.

Steenstrup vil spille Ingrid Winter



Fjorårets roman «Ingrid Winters makeløse mismot» fikk mye oppmerksomhet – og blant annet ble skuespiller Henriette Steenstrup så begeistret og truffet at hun kjøpte filmrettighetene til boken. Nå har hun fått manusstøtte, og er også fast bestemt på å spille hovedrollen selv.

– Det er tanken, ja. Nå skriver Birgitte Wegener («Unge lovende») og jeg på et utkast til manus på første bok og prøver å få Ingrid Winter ut av boksidene og opp på lerretet, noe hun fortjener siden hun er en gøyal og smart karakter som også er et fint bilde på at i-landsproblemer også er problemer, sier Henriette Steenstrup til VG.

