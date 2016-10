Adlingen av sir Bob

Kommentar The Times They Are a-changin! I fjor en kvinnelig sakprosaforfatter. I år en amerikansk musikklegende. Det svinger av nobelprisen i litteratur for tiden.

«Den som innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning».

Slik lyder nøkkelformuleringen i statuttene for nobelprisen i litteratur, og her skal vi nok også finne nøkkelen som har åpnet opp Bob Dylans tekstunivers for Svenska Akademien.

Ved å tildele årets pris til 75 år gamle Robert Allen Zimmerman/Bob Dylan har akademiet ikke bare gitt den endelige litterære anerkjennelsen til moderne sanglyrikk som høyverdig kunstform.

De har også gitt sin anerkjennelse til en artist og poet som gjennom en karriere på over 50 år har beveget seg fra protestsanger til religiøs grublerier, fra amerikansk folkemusikk og country and western til gospel og nå sist jazzinfluerte standardlåter i tradisjonen etter Frank Sinatra.

Slik er nobelprisen en gedigen belønning for hvordan Bob Dylan har forvaltet den store amerikanske sangtradisjonen, hvordan han har klart å (nesten alltid) være vesentlig i en bransje i stadig forandring, og hvordan han gjennom musikken men kanskje først og fremst tekstene sine har berørt – og rørt – flere generasjoner av musikkelskere.

Når jeg hører på Bob Dylan (og det gjorde jeg sist for bare to dager siden) hører jeg ikke en mann som synger sangene sine for meg. Jeg hører en mann som nærmest roper ut tekstene sine, som på sitt beste henvender seg direkte til meg – og bare meg. Du må forholde deg til dikteren Bob Dylan.

Med sin jødiske herkomst bærer Bob Dylan i utgangspunktet med seg en tung litterær arv. I det motkulturelle miljøet i New Yorks Greenwich Village der han slo seg opp på begynnelsen av 1960-tallet, ferdes han blant like mange forfattere og poeter som andre musikere. Og da unge Robert Zimmerman skulle finne seg et kunstnernavn, valgte han å hente det fra sitt store litterære forbilde på den tiden, den walisiske poeten og opprøreren Dylan Thomas.

Senere har han hentet inspirasjon fra så ulike tekstforfattere som Arthur Rimbaud og Johnny Cash. Men du er likevel aldri i tvil om at det er en Dylan-tekst du hører. Ikke bare på grunn av geitestemmen hans. Men fordi du vet at tekstene du hører på kan forandre måten du opplever deg selv og samfunnet rundt deg på.

I idealistisk retning.

SINDRE HOVDENAKK