Åsne Seierstad vant Bragepris

Åsne Seierstad (46) kunne legge til ytterligere en pris til samlingen sin etter kveldens Bragepris-utdeling, men den kanskje gjeveste statuetten gikk til Monica Isakstuen (40).

Åsne Seierstad (46) vant prisen for beste sakprosa-bok. «To søstre» handler om en somalisk far som opplever at hans to døtre velger bort fred og demokrati i Norge for å gifte seg med jihadister i Syria.

Det var ikke bare Bragepris-juryen som ble begeistret for boken. Også VGs anmelder Sindre Hovdenakk ga den topp karakter, terningkast seks.

Juryens begrunnelse for å gi Åsne Seierstad sakprosa-prisen var blant annet dette:

«Seierstad lukkast stort i å dokumentere framveksten av radikaliserte miljø i Noreg, og korleis krigen for Den Islamske Staten riv familien i Bærum, og landet Syria, i stykkje».

Under festforestillingen i Dansens Hus var det Monika Isakstuen som tok hjem Brageprisen i klassen skjønnlitteratur for romanen «Vær snill mot dyrene».

Romanen handler kort og godt om Karen, hennes datter, en skilsmisse og livet med barnefordelingen som følger etter bruddet.

Det var H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit som delte ut kveldens priser.

I juryens vurdering av Isakstuens roman av året het det blant annet:

«Forfatteren lykkes med å åpne opp til større rom og nye måter å snakke på om erfaringer av oppbrudd og splittelse med sin finskårne, undrende og overraskende prosa».

ÅRETS BRAGE: Monica Isakstuen fra Fredrikstad vant Brageprisen i den skjønnlitterære klassen. Foto: Paal Audestad

Tre øvrige priser ble også delt ut; 81 år gamle Elisabeth Aasen - fremdeles en aktiv foredragsholder - fikk Årets Hederspris for sitt mangeårige arbeid for å finne de glemte kvinnene i litteraturhistorien, slik at sistnevnte må skrives om. Fordi førstnevnte må skrives inn.

Ungdoms- og barnebokprisen gikk til Anders N.Kvammen for «Ungdomsskolen», mens Gudny Ingebjørg Hagen og illustratøren Malgorzata Piotrowska vant Åpen Klasse for «Fest og feiring».