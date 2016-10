Åsne Seierstad kan vinne Brageprisen

Åsne Seierstad (46) er nominert for andre gang til den gjeve bokprisen. Her er de nominerte til Brageprisen 2016.

Seierstad er nominert til årets beste sakprosa med boken «To søstre». Boken handler om en somalisk far som opplever at hans to døtre velger bort fred og demokrati i Norge for å gifte seg med jihadister i Syria.

I juryens begrunnelse, som ble offentliggjort i dag, omtales boken som fortellende journalistikk på sitt beste. Boken gjorde også sterkt inntrykk på VGs anmelder Sindre Hovdenakk, som ga boken terningkast seks. Hovdenakk mente at boken kom til å engasjere svært mange lesere.

Husker du fjoråretsvinnere? Her har du listen.



Dette er andre gangen Seierstad er nominert. Sist var i 2002 med «Bokhandleren i Kabul». Denne gangen får hun konkurranse av Ivo de Figueiredo: «En fremmed ved mitt bord», Bjarne Riiser Gundersen: «Da postmodernismen kom til Norge» og Svein Atle Skålevåg: «Utilregnelighet. En historie om rett og medisin».

Gikk du glipp av denne? Åsne Seierstad: – Kan ikke leve livet baklengs

Prisen deles i år ut for 25. gang av Stiftelsen Den norske Bokprisen, og har som formål å hedre gode norske forfatterskap, samt skape interesse for norsk litteratur. Her er de øvrige nominasjonene:

Åpen klasse: Sakprosa for barn og unge

Bjørn Arild Ersland og Per Dybvig (ill.): «Hvor gammel blir en tiger?»

Gudny Ingebjørg Hagen og Malgorzata Piotrowska (ill.): «Fest og feiring»

Åshild Skadberg: «Dyr. Helt vilt - og temmelig tamt»

Steffen R.M. Sørum, Eldrid Johansen og Ingrid dos Santos (ill.): «Skriv genialt!»

Barne- og ungdomsbøker

Ida Jackson: «Danielle»

Anders N. Kvammen: «Ungdomsskolen»

Ruth Lillegraven: «Eg er eg er eg er»

Heidi Sævareid: «Slagside»

Skjønnlitteratur

Kyrre Andreassen: «For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges» (Krever innlogging)

Anne Helene Guddal: «Døden og andre tiggere»

Monica Isakstuen: «Vær snill med dyrene»

Nils Chr. Moe-Repstad: «Wunderkammer (27 kataloger)»

Prisen deles ut på Dansens hus i Oslo den 23. november.