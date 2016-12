Årets beste julegavebøker

Her er en oversikt over VG-anmeldernes litteraturfavoritter fra 2016.

Tom Egeland anbefaler:

«Arv og miljø» av Vigdis Hjorth

VGs bokanmelder Tom Egeland. Foto: Mattis Sandblad , VG

ROMAN: Ble Bergljot misbrukt av sin far da hun var liten? Et brutalt arveoppgjør danner rammen for denne intense romanen om en skakkjørt kvinnes frynsete forhold til familien.

«En fremmed ved mitt bord» av Ivo de Figueiredo

SAKPROSA: Hva former oss som mennesker? I denne gripende og velskrevne boken forsøker forfatteren å komme til bunns i farens livshistorie – og derigjennom også sin egen identitet.

«Syng meg vekk» av Bror Hagemann

ROMAN: Et finstemt kammerspill om forelskelse og kjærlighet – men også om opprivende sjalusi. Bror Hageman er en eminent stilist som tegner vare portretter av mennesker og tidsånden.

Fikk du med deg disse tipsene? Dette ønsker forfatterne seg til jul

Elin Brend Bjørhei anbefaler:

VGs bokanmelder Elin Brend Bjørhei. Foto: Eskil Wie Furunes , VG

«Hviskeren» av Karin Fossum

ROMAN: Årets beste norske krim. En ubehagelig og nifs psykologisk thriller om mørke sinn og galskap midt i en vanlig

«Elskere» av Mattis Øybø

ROMAN: Nydelig og sterkt skrevet om sorg, begjær og utroskap i skyggen av 22. juli. En av høstens store leseopplevelser.

«Sophie Starks liv og død» av Anna North

ROMAN: Et mørkt portrett om et fascinerende kunstnersinn og komplekse kvinneskikkelser. Medrivende og gripende roman som gjør inntrykk og leder tankene til Gillian Flynn.

Arne Hugo Stølan anbefaler:

«Så nær kan du sjå meg» av Stein Versto

VGs bokanmelder Arne Hugo Stølan. Foto: Helge Mikalsen , VG

LYRIKK: Lysende, meditative dikt om å gjenkjenne det evige i det forgjengelige, og om et dypere slektskap mellom mennesker. En diktsamling som beveger og berører.

«Alt brenner» av Helge Torvund

LYRIKK Torvund gjør det hverdagslige til høytid og trivielle erfaringer til visdomsfylt poesi. En sjenerøs, klok og vidsynt diktsamling, og et høydepunkt i Torvunds mangeårige og rike forfatterskap.

«Hogst» av Rikard Ingdal

ROMAN: Vesaas, Fosse og Duun svever over vannene i denne sterke romandebuten som utspiller seg i det norskeste av alle norske litterære landskap: Skogen. Overtro, bygdementalitet og generasjonstematikk veves elegant sammen i et lyrisk prosaspråk. Ingdal er et fortellertalent helt utenom det vanlige.

Sindre Hovdenakk anbefaler:

VGs bokanmelder Sindre Hovdenakk Foto: Helge Mikalsen , VG

«Den første sten» av Carsten Jensen

ROMAN: Beretning om danske soldaters opplevelser i Afghanistan, som utvikler seg til et rystende skjebnedrama. Et lysende eksempel på hvordan skjønnlitteraturen har en virkningseffekt få om noen andre kunstuttrykk gjør den etter. En nødvendighet å lese for alle som vil forstå hva som skjer i Afghanistan.

«Kalypso» av Ingar Johnsrud

ROMAN: Vårt nye krimstjerneskudd Ingar Johnsrud skuffer på ingen måte med sin andre bok. Tematikken er blant andre norske militære hemmeligheter, hevnmotiver og private demoner. «Kalypso» er korthogd, presis og språklig variert – og med en spenningskurve som bare stiger og stiger. En soleklar sekser også denne gang.

«To søstre» av Åsne Seierstad

DOKUMENTAR: Historien om de to søstrene fra Bærum som vervet seg til IS-kalifatet er sannsynligvis en av de aller viktigste bøkene i 2016. Forfatteren vant fullt fortjent Brageprisen for denne intenst engasjerende og spennende beretningen om religiøs radikalisering og politisk hjernevask.

Kristine Isaksen anbefaler:

«Lars er LOL» av Iben Akerlie

VGs bokanmelder Kristine Isaksen Foto: Helge Mikalsen , VG

BARNEBOK: Imponerende debut om jenters dårlige selvtillit og nettmobbing. Midt i handlingen står Lars, som vil endre synet ditt på folk med downs syndrom for alltid.

«Kan jeg bli med deg hjem» av Marie Aubert

NOVELLER: Velskrevet novellesamling full av sjarm og tristesse. Treffsikker situasjonskomikk med vågale, kroppshungrige kvinner i hovedrollen.

«Morderens ape» av Jakob Wegelius

UNGDOMSROMAN: En apekatt drar ut i verden for å bevise sine finske venns uskyld i en drapssak. En real empativekker av en ungdomsbok, suverent fortalt og like spennende å lese som en detektivhistorie.

Gabriel Moro anbefaler:

VGs bokanmelder Gabriel Vosgraff Moro. Foto: Helge Mikalsen , VG

«Nei og atter nei» av Nina Lykke

ROMAN: Misantropisk trekanthistorie med snert og vidd som tar tidsånden på kornet. En roman som får deg til å le og riste oppgitt på hodet på samme tid.

«Et lite liv» av Hanya Yanagihara

ROMAN: Oppslukende og klokt om vennskap, svik og selvskading. Denne episke fortellingen fra New York rommer et helt lite liv.

«Snart sover du» av Haddy N’jie og Lisa Aisato

BARNEBOK: En estetisk nytelse med livsbejaende drømmebilder og barnevers som følger barnets søvn gjennom årstidene.

Brynjulf Jung Tjønn anbefaler:

«Voldens historie» av Édouard Louis

VGs bokanmelder Brynjulf Jung Tjønn. Foto: Helge Mikalsen , VG

ROMAN: Franske Louis skriver sterkt og rystende om å bli utsatt for voldtekt og drapsforsøk. Denne boken er faktisk enda bedre enn den sensasjonelle debuten «Farvel til Eddy Bellegueule».

«I hvert øyeblikk er vi fortsatt i live» av Tom Malmquist

ROMAN: Forfatterens samboer skal føde. Samtidig kjemper hun for livet. De første 81 sidene av svenske Malmquists fortelling er en sjelden knyttneve som vil ta pusten fra de aller fleste. Nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2016.

«Alt jeg ikke husker» av Jonas Hassen Khemiri

ROMAN: En sensasjonell god roman. Hovedpersonen er død og forfatteren forsøker å finne ut hva som egentlig har skjedd. Leserne får servert flere ulike versjoner. Den beste romanen jeg har lest i år.

VGs bokanmelder Guri Hjeltnes. Foto: Helge Mikalsen , VG

Guri Hjeltnes anbefaler:

«Sigd» av Ruth Lillegraven

LYRIKK: En vakker diktsamling med korte, bratte verselinjer nedover og oppover sidene bringer leseren fremover i det vestlandske landskapet, i en familiesaga som strekker seg bakover og fremover. Elegant.

«Hjertet er en ensom jeger» av Carson McCullers

ROMAN: En klassiker nyoversatt til norsk – en betagende fortelling fra sørstatene i USA sist på 1930-tallet, i en søvnig småby med sterke rasemotsetninger, der hendelser og menneskenes hemmelig liv utspiller seg.

«Hennes løgnaktige ytre» av Selma Lønning Aarø

ROMAN: En fascinerende dokuroman og portrett om den norske forfatteren Anna Munch som var besatt av Knut Hamsun. Aarø har gått til kildene og bringer nytt stoff og nye perspektiver, i en vakker, velskrevet form.