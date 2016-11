10.000 barn mener Iben Akerlie har skrevet årets barnebok

Iben Akerlie (28) jubler over at 10.000 barn mener «Lars er LOL» er årets beste barnebok.

Skuespiller Iben Akerlie debuterte som forfatter 1. september - med et smell: Knallkritikker og terningkast 6 i VG, nominasjon til Bokhandlerprisen som eneste barnebok, et opplag som nå er på 29.000, og boken er solgt til flere land.

Nå har norske barn også sagt sitt: «Lars er LOL» er årets beste barnebok.

– Det betyr mye for meg at denne prisen kommer fra barna. Det er en anerkjennelse som strekker seg helt ned på individplan, fordi hver stemme representerer en person, et barn - som har likt Lars og valgt å gi meg og boken min sin stemme. Det er veldig betydningsfullt. Det er en enorm bekreftelse på at det jeg har gjort, er riktig, og at det universet jeg har skapt er holdbart og underholdende, sier Iben Akerlie til VG.

Cathrine Nilssen i Aschehoug sier at Ibens debut har vært «helt vanvittig»:

– Anmelderne og bokhandlerne elsker den, og nå vet vi at det gjør barna også, sier Nilssen.

Fjorårets vinner: Bobbie Peers' «Luridiumstyven»

Iben Akerlie selv beskriver mottakelsen av «Lars er LOL» slik:

– Hele diggiloo diggiley alla tittar på meg når jag går i mina gyldne skor og mange andre fantastiske sanger kan beskrive høsten. Det har vært skikkelig fint og motiverende for videre skriving når man får så mye positiv tilbakemelding, og spesielt Arks Barnebokpris er et stort klapp på skulderen, sier Akerlie som nå skal ut i flere land:

– Lars har et spennende liv i vente. Boken er solgt til Danmark og Sverige, som betyr mye for meg fordi jeg er generelt for Skandinavisk kulturutveksling og det er fint å få bidra til denne. Samt til Estland og Tyskland, som også er veldig spennende, sier Iben.

Iben Akerlie: – Var ulykkelig forelsket hele ungdomstiden.

«Lars er LOL» handler om gruppepress, mobbing og forelskelse. Når alle de andre i klassen får søte førsteklassinger som fadderbarn, må Amanda være fadder for en ny jevnaldrende gutt i samme klasse, som har Downs syndrom. Hun er full av fordommer. VGs anmelder skrev blant annet dette om boken: «Lars er LOL» er fylt til randen av humanistisk tankegods, pinlige fjortisepisoder, selvutvikling, og til og med et hett kyss i dalende snø rett opp under jul – verdens største romantiske klisjé. «Lars er LOL» smeltet denne leseren.»

ARKs barnebokpris ble delt ut av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på ARK Egertorget i Oslo i dag - og prisen var på 25 000 kroner og et litografi.

Disse var også nominert til prisen:

Tone Almhjell: «Maretorn» (Gyldendal)

Heidi Linde: «Pyms mislykka sommerferie» (Gyldendal)

Gudrun Skretting: «Anton og andre uhell» (Aschehoug)

Bjørn Ingvaldsen: «Far din» (Gyldendal)

