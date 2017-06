Kronprinsesse Mette-Marit: – Fikk lyst til å bli gravid igjen

VENNESLA (VG) Kronprinsesse Mette-Marit (43) forteller at Wenche Mühleisens siste bok «All gjeldende fornuft» rev henne fullstendig opp - og at hun fikk lyst til å bli gravid igjen etter å ha lest boken.

Fredag formiddag ankom kronprinsessens Litteraturtog Vennesla der hun møtte forfatterne Marie Aubert og Wenche Mühleisen. Bokbadet med Mühleisen ble nok en sterk opplevelse for kronprinsessen.

Seansen gikk langt over tiden - og kronprinsessen skulle gjerne fortsatt samtalen i en hel uke, sa hun.

– Det er noen setninger her som har en sånn eksistensiell tyngde at de slår meg helt i bakken. Vet dere hva jeg skrev i margen da jeg leste? Jeg skrev «Jeg skjønner ikke hva du gjør med meg, du river meg fullstendig opp», forteller Mette-Marit under samtalen med Mühleisen da de snakket om boken «All gjeldende fornuft».

Les også: Mette-Marit i sterkt møte med salmedikter: Haakon, kan du gi meg et lommetørkle?

Kronprinsessen fortalte publikum at hun måtte stoppe halvveis i boken, og at hun ringte forfatteren og fortalte at hun ikke klarte å lese mer.

– Men så tenkte jeg: Gud, jeg må jo lese resten - og jeg gjorde det med glede. Men jeg har fortsatt igjen de siste ti sidene, forteller Mette-Marit.

Les om Mühleisen: Bodde i kollektiv der alle måtte ligge med alle

Et av temaene i Mühleisens brevroman er at man som middelaldrende kvinne blir mer og mer usynlig, selv om en kvinne midt i livet er like vital som en mann midt i livet. Kronprinsessen fikk også salen på Vennesla bibliotek til å humre da hun åpenhjertig utbrøt:

ENGASJERT LESER: Kronprinsesse Mette-Marits opplevelse av Wenche Mühleisens brevroman «All gjeldende fornuft» fortalte hun om i Vennesla fredag. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

– Altså: jeg fikk lyst til å bli gravid igjen etter å ha lest boken. At jeg må benytte sjansen før det er for sent, sa hun lattermildt.

Wenche Mühleisen er også kjønnsforsker og har vært opptatt av kjønn og forskjellene mellom kjønnene siden hun var liten.

Mette-Marit på litteraturtoget: Videregående var kaos

Noe også kronprinsessen har tenkt mye på.

– Jeg følte jo at jeg vokste opp veldig fritt, at det ikke var noen forskjell. Jeg merket ikke noe til det, egentlig, før jeg reiste til Australia og bodde der et år som ungdom. Der ble jeg tatt i mot på en helt annen måte som kvinne, og opplevde at det jeg kunne gjøre hjemme, ikke var greit der, sier kronprinsessen, som er bekymret for jentene som vokser opp i dag.

– Jeg lurer på om min Ingrid kan vokse opp like fritt som jeg gjorde, for i dag føles det som om skjønnhetsidealet og alt gjør at det ikke er like lett, sa Mette-Marit, og spurte Mühleisen om hva hun tror om at ting er blitt verre.

– Jeg tenker at rettighetene er større for kvinner, men at rommet likevel er blitt trangere i dag. Dette har jo også ungdommene i «Skam» satt ord på. De viser oss fint hvor trangt det faktisk er i det rommet. At du må trene, ha en perfekt kropp og alt det der. Det har skrudd seg til, sa Mühleisen.

Mer om sexkollektivet: Brøt ut etter ni år

Hun sier til VG at hun forstår Mette-Marits bekymring.

– Det gjelder jo i økende grad også gutter og guttekropper, men det er sterkest press på jenter, og jenter langt ned i barneskolealder. Som den 70-tallsfeministen jeg var, så hadde jeg aldri i min villeste fantasi sett for meg at dette seksuelle rommet vi ville utvide, istedenfor innsnevres. Jeg hadde ikke min villeste fantasi sett for meg at alt rundt kvinnekroppen i dag handler så mye om disiplinering.