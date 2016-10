Slik var kronprinsesse Märthas nære forhold til president Roosevelt

I løpet av krigseksilet i USA ble kronprinsesse Märtha nær venn med Roosevelt. I en ny kongebok kommer det frem at hun også oppholdt seg alene i det ovale rom med presidenten.

Kongeforfatter Tor Bomann-Larsen (65) gir i dag ut «Hjemlandet», som er syvende bind i biografiverket om kong Haakon og dronning Maud.

Fakta om kongekrøniken Haakon og Maud Biografisk verk om kong Haakon VII og hans tid ført i pennen av forfatter og statsstipendiat Tor Bomann-Larsen.

Så langt omfatter serien syv bind, der den syvende boken «Hjemlandet» lanseres 25. oktober 2016.

Første bind i serien, «Kongstanken» (2002), introduserer fortellingen om en ung prins av Danmark og en prinsesse av England som skulle bli de fremste nasjonalsymboler i et land ingen av dem hadde et spesielt nært forhold til.

Andre bind, «Folket» (2004), finner paret i en leilighet i København. Boka følger dem, etter ni år i strid med familie og fedreland, til et ubebodd slott i Norge i 1905.

Tredje bind, «Vintertronen» (2006), handler om det nye kongeparets tilpasning til rollen i Norge fram til 1913.

Fjerde bind, «Makten» (2008), omhandler kongeriket Norge fra 1914 til 1928, en tid preget av krig, revolusjon og klassekamp.

Femte bind, «Æresordet» (2011), tar for seg perioden 1928 til 1940, inkludert dronning Mauds sykeleie og død, samt krigens forspill og kronprins Olav og kong Haakons flukt til England.

Sjette bind, «Svaret» (2013) tar for seg den korte perioden 10. juni - 26. september 1940 da både regjering og kongehus har kommet seg i eksil, mens nazistene har festet en hard hånd over hjemlandet.



Bomann-Larsen har høstet mye ros for serien og blant annet mottatt Brageprisen for «Folket» i 2004.

Boken omhandler de dramatiske krigsårene 1940-1945 og er basert på kong Haakons personlige arkiv, som ifølge forfatteren gir et inngående bilde av norske styresmakters virksomhet i perioden.

Men det er en spesiell persons historie som utpeker seg i den nye boken: kronprinsesse Märtha og hennes krigseksil i USA.

I august 1940 ble den da 39 år gamle kronprinsessen sammen med barna Harald, Ragnhild og Astrid sendt til Washington i USA mens Olav oppholdt seg i London sammen med konge og regjering.

I denne tiden etablerte kronprinsesse Märtha et godt forhold til det amerikanske presidentparet, Franklin D. Roosevelt og kona Eleanor.

Et stadig nærere forhold



Kronprinsessen og barna ble installert på Pooks Hill, en eiendom som Roosevelt hadde vært med å sørge for ble stilt til deres disposisjon.

Der ble Märtha og barna en del av den amerikanske presidentfamilien. De spiste sammen, diskuterte, drakk te og dro på bilturer.

Venner skal ha registrert et stadig nærere forhold mellom Märtha og Roosevelt, som også tilbragte tid alene sammen.

Ifølge Bomann-Larsen glimret ofte presidentfruen med sitt fravær.

Tidligere har det i bøker som «Franklin and Eleanor: An Extraordinary Marriage» kommet frem at presidentparet kun hadde et platonisk forhold.

Alene i det ovale rom



President Franklin D. Roosevelt så tidlig hvilket symbolsk potensiale den nyankomne norske «flyktningprinsessen» hadde i USA.

I så måte var «flyktningprinsessen» Märtha av flerdobbel betydning. «Vi må huske,» skrev Roosevelt i et brev til kong Haakon, «at Deres svigerdatter helt klart representerer en kombinasjon av Norge og Sverige og Danmark, og symboliserer alle de tre lands uavhengighet».

Ifølge boken pleiet den amerikanske presidenten nær sosial omgang med den mye yngre kronprinsessen i krigsårene.

Og Märtha, som blir omtalt som Nordens glamorøse førstedame, kvitterte med å omtale presidenten som en stor norgesvenn.

Under et sommerlig besøk i Det hvite hus entret presidenten og et lite norsk følge bestående av kronprinsesse Märtha med hoffsjef og –dame terrassen for å spise middag.

Deretter bega det lille selskapet seg opp i presidentens ovale værelse.

Etter kort tid trakk hoffsjefen og -damen seg tilbake til sine private, avkjølte gemakker «– det var forskjellig Presidenten vilde tale med Kronprinsessen om,» skriver Bomann-Larsen.

NÆRE VENNER: Franklin D. Roosevelt foreviget mellom askebeger og fiskestang i akterenden på «Potomac». Kronprinsesse Märthas nærvær gjør øyeblikket optimalt. Foto: Jan Haug

En komplett fridag med Norges kronprinsesse



Det nære forholdet mellom den amerikanske presidenten, ofte omtalt som Gudfaren, og den norske kronprinsessen kom også til uttrykk under en sommerlig båttur i august om bord på lystyachten «Potomac».

«Om formiddagen den 4. august gled to motorbåter og en større sjalupp inn til den lille bryggen tilhørende New Bedford Yacht Club ved Buzzards Bay. Her sto kronprinsesse Märtha med barn og hoff klar til å bli hentet ut til Potomac , hvor Gudfaren ventet.

Etter lunsj tok alle «seg en strekk». Det ble fisket fra dekk. «Vi flyttet flere ganger men fikk lite,» konstaterte hoffsjefen. Franklin D. Roosevelt hadde likevel fått det som han ville. En komplett fridag med Norges kronprinsesse,» skriver forfatteren.

Ble forsinket etter biltur alene



President Roosevelt dro på biltur om søndagsformiddagen 24. september 1944 sammen med kronprinsesse Märtha – og de ble åpenbart ganske lenge borte. Dette skjedde ved Roosevelts eget sted i Hudsonriverdalen – hvor det norske kronprinsparet bodde.

Senere var det picnic-lunsj hos fru Roosevelt.

«Kronprinsessen og Presidenten kjørte en tur før theen som blev nokså forsinket» ifølge dagbokskribent og Roosevelt-venninne Daisy Suckley.

Skapt rabalder tidligere



Bøkene har så langt skapt en del rabalder, for eksempel i bok nummer to «Folket» der det ble hevdet at kong Olav ble unnfanget ved kunstig inseminasjon, med dronning Mauds livlege som mulig biologisk far.

I femte bok i serien, «Æresordet», beskrev Bomann-Larsen blant annet hvordan kong Haakon og kronprins Olav hadde ulikt syn på nazismen før og etter at tyskerne hadde invadert Norge i april 1940.

Her hevdet forfatteren at kronprins Olav ville ta Nazi-Tyskland inn i varmen og at England burde samarbeide med Hitler for å få fred i Europa.