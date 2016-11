Knausgård skilles

Det er slutt mellom det norsk-svenske forfatterparet Karl Ove og Linda Boström Knausgård.

Det er i et portrettintervju med Karl Ove Knausgårds (47) svenske kone, forfatteren Linda Boström Knausgård (44), at det kommer fram at paret går fra hverandre.

– Du vet sikkert at jeg og Karl Ove skal skilles, spør hun den svenske journalisten i Dagens Nyheter.

De to har vært gift siden 2007 og har fire barn sammen. Deres yngste datter er to år. Forholdet deres har vært inngående beskrevet i Karl Ove Knausgårds «Min Kamp»-serie. Til Dagens Nyheter beskriver hun hvordan det har vært å lese om seg selv.



– Jeg blir alltid utmattet av å snakke om «Min Kamp». Det er hans historie, hans ansvar. Jeg er ganske lei av å bli forbundet med Karl Ove, og gjennom det min sykdom, fortsetter hun.

Forlagssjef Ingeri Engelstad i Karl Ove Knausgårds norske forlag Oktober har ingen kommentar til Linda Boström Knausgårds uttalelser om skilsmissen.

Handlet nye møbler



I intervjuet med den svenske avisen kommer det frem at det er Linda Boström Knausgård som har flyttet ut fra parets hus i Ystad i Österlen – og inn i et nytt hus i Ystad.

Det er ikke kjent hvor ferskt bruddet er, men da Bostrøm Knausgård kommer til intervjuet med DN sier hun at hun akkurat har handlet innredning til sitt nye hus og at hele livet er i forandring.

Skrev om forholdet



Seksbindsverket «Min Kamp» var Karl Ove Knausgårds store gjennombrudd. I de delvis selvbiografiske romanene går han langt i å beskrive konen Boström Knausgårds tunge depresjonslidelser.

De siste årene har han jobbet med en ny bokserie der han tar for seg årstidene. I 2016s «Om våren» beskrev han tiden etter ett av konas selvmordsforsøk.



Fortsatt venner



– Vi er fremdeles venner og viktige samtalepartnere for hverandre. Han er den som kjenner meg best i verden. Vi deler alt det det innebærer å være foreldre. Etter det vet jeg ikke. Livet er stort og jeg kan ikke se utstrekningen av det som skjer. Mer enn som så kan jeg ikke si, forteller Boström Knausgård i intervjuet.

De to møtte hverandre på et seminar. Da var Karl Ove fremdeles gift med sin første kone.



«Den første gangen jeg la blikket mitt på Linda, var sommeren 1999 på et nordisk debutantseminar på Biskops-Arnö utenfor Stockholm. Hun sto utenfor en bygning med solen i ansiktet. […] Hun var tynn og vakker. Utstrålingen hennes var vill, erotisk, destruktiv. Jeg slapp alt jeg hadde tak i.» skriver Karl Ove Knausgård om deres første møte i bind 2 av «Min Kamp».

Anerkjente forfattere



Linda Boström Knausgård debuterte med en diktsamling i 1998. Hun slo gjennom i Sverige med novellesamlingen «Grand Mal» i 2011.

Hun er er nominert til Sveriges Augustprisen for sin andre roman, «Välkommen till Amerika». Prisen deles ut i neste uke, og er den mest høythengende litterære prisen i Sverige.

Juryen skriver: «Linda Boström Knausgårds beretning om en familie i katastrofe er rystende og fantasifull. Alt er skrevet i et vakkert og fortettet språk som antyder at mørket ennå er lysets mor.».

Kar Ove Knausgård har vunnet en rekke norske og internasjonale priser for sitt forfatterskap som begynte med «Ute av verden» i 1998.