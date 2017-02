Knausgård om nordmenn: Det svenskene sier er jo sant

Karl Ove Knausgård tror aldri han kommer til å flytte tilbake til Norge. – Jeg har fått et helt annet syn på Norge og mye av det svenskene mener om nordmenn er jo sant.

Det sier Karl Ove Knausgård i et intervju med Expressen i forbindelse med at han er tildelt den svenske avisens «Björn Nilsson-pris för god kulturjournalistik 2016».

– Nordmenn savner en slags profesjonalitet, de er litt mer barnslige og uformelle, sier den kritikerroste forfatteren som har vunnet en rekke norske og internasjonale priser for sitt forfatterskap

Knausgård bruker et TV-program hvor to norske kulturpersonligheter fortalte den ene fyllehistorien etter den andre som et eksempel.

– Det ville aldri kunne skjedd her, det ville vært helt utenkelig. Samtidig er det positivt og det skaper mer rom for liv og uforutsigbarhet, fortsetter Knausgård.

I intervjuet med den svenske storavisen forteller Kanusgård også at han synes nordmenn vet så lite om svensker.

– Blant annet har nordmenn et svært karikert bilde av den svenske flytningproblematikken. Da jeg bodde i Malmø ble jeg oppringt av norske journalister som spurte om hvordan det var å bo i en så voldelig by og jeg hadde ikke merket noe særlig til det. Nordmenn har også svært vanskelig for å forstå den svenske feminismen, slår Knausgård fast.

I fjor høst ble det kjent at Karl Ove Knausgård og hans svenske kone, forfatteren Linda Boström Knausgård (44), går fra hverandre. De to har vært gift siden 2007 og har fire barn sammen. Deres yngste datter er to år. Forholdet deres har vært inngående beskrevet i Karl Ove Knausgårds «Min Kamp»-serie. Til Dagens Nyheter beskriver hun hvordan det har vært å lese om seg selv.

– Jeg blir alltid utmattet av å snakke om «Min Kamp». Det er hans historie, hans ansvar. Jeg er ganske lei av å bli forbundet med Karl Ove, og gjennom det min sykdom, fortsetter hun.

Til Expressen forteller Karl Ove Knausgård at han uansett kommer til å bli boende i Ystad og kan ikke se at han noen gang kommer til å flytte tilbake til Norge.

– Det lokale er viktig for meg - og det er bra for meg å være utenfor, sier Knausgård.