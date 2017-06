Jon Michelet har fått kreft - utsetter bokprosjekt

Oktober forlag forteller at forfatteren går til behandling på Radiumhospitalet for kreft i svelget.

Sjette bind av Jon Michelets serie «En sjøens helt» skulle i utgangspunktet gis ut høsten 2017, men er nå utsatt på ubestemt tid, skriver Dagsavisen.

– Det ble nylig klart at Jon Michelet var syk. Dermed trakk vi boka fra høstlisten. Legene sier de skal få ham frisk. Nå må Michelet prioritere behandling og rekonvalesens før han skriver videre på romanen, sier forlagssjef Ingeri Engelstad til avisen.

Hun opplyser videre at Michelet har kreft i svelget og går til behandling på Radiumhospitalet.

Slik er den foreløpig siste boken: Terningkast fire

Engelstad forteller videre til Dagsavisen at hun regner med at boken vil være klar i 2018, og at Michelet allerede har kommet langt i arbeidet med romanen.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å komme i kontakt med Engelstad.



Da VG møtte Michelet før han gikk i gang med skrivingen av den sjette boken, sommeren 2016, fortalte han at også begynnelsen av skrivearbeidet ble utsatt - den gangen av en operasjon i håndleddet.

Den gangen hadde han solgt 680.000 eksemplarer av bøkene om krigsseilerne. Nå opplyser forlaget til Dagsavisen at tallet er 750.000.

Serien om «En sjøens helt» skal også bli TV-serie på NRK.