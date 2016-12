Jo Nesbø har nerver før ny Harry Hole-bok

På terskelen til 20-årsjubileumet som forfatter kjenner Jo Nesbø (56) for første gang på kroppen at han står overfor noe skikkelig stort.

I 2017 har det gått 20 år siden Norge ble introdusert for Harry Hole i Nesbøs debutroman «Flaggermusmannen». Forlagene rundt om i verden omtaler jubileumsåret som det store Harry Hole-året. Og det med god grunn - Nesbøs mørke sjelevenn har fremdeles krutt i lårene.

21. mars er det klart for «Tørst», bok nummer elleve om Hole, og 17. oktober kommer Hollywood-filmen «Snømannen». Nordmannen, som kom på 15. plass da amerikanske Hollywood Reporter nylig listet opp den 30 mest innflytelsesrike forfatterne i Hollywood, kjenner på forventningspresset.

– Jeg har aldri vært nervøs når jeg har utgitt bøker, men kjenner jeg godt etter må jeg innrømme at jeg er littegranne nervøs akkurat nå. Jeg tror det er fordi det er så veldig svært, og fordi mange rundt meg har snakket om at 2017 skal være det store året. Jeg spør meg selv i blant om det er på tide å få prestasjonsangst, sier Nesbø til VG.

Får små realitetsjekker

Nesbø har i løpet av karrieren skrevet 22 bøker som har solgt over 30 millioner eksemplarer på verdensbasis, og han er oversatt til 51 språk. Han har høstet en rekke priser, deriblant Rivertonprisen, Bokhandlerprisen, Peer Gynt-prisen og Glassnøkkelen.

Nesbø har opptil nå ikke har latt seg affisere av at ting er stort eller lite, fordi jobben han gjør i dag er den samme som da han for 20 år siden reiste rundt med en bok som hadde solgt et par tusen eksemplarer. Folk spør om livet hans har endret seg, men det har det ikke. Han bare møter mer folk.

– Nå kan jeg komme til en stor sal i Athen, bare ramlende innom, hvor det kan sitte 2000 mennesker som bare vil høre om Harry Hole. Det er svært. Men samtidig, uken etter kan jeg komme inn på et bibliotek i San Francisco hvor det sitter 18 søvnige pensjonister som våkner idet jeg kommer inn. Det gjør at man får små realitetsjekker underveis. Jeg skjønner at verden ikke holder pusten selv om jeg skriver om Harry Hole - store deler av verden har helt andre ting å tenke på.

RELANSERING: Nesbøs romaner om Harry Hole gis ut på nytt i januar i 2017. Foto: Aschehoug

Likevel, 2017 er spesielt for Nesbø som vanligvis får pusle med litteraturen i fred.

– Akkurat nå når det er mange som er fokusert på at Harry Hole-filmen kommer og at jeg skal ut med ny Harry Hole-bok her i Norge, så jeg merker at 2017 kan bli et spesielt intenst år. Ettersom jeg er litt lat av natur glede gruer jeg meg, fordi jeg vet det blir veldig mye å gjøre.

Å være forfatter blir ofte omtalt som et ensomt yrke. Før Nesbø tok pennen fatt for alvor, spurte han en etablert forfatter-venn om hvilke egenskaper man burde inneha. Nesbø fikk beskjed om at han burde like å være alene, og det gjør han. Nesten litt for godt, men ensom er han ikke.

– Jeg synes ikke det er trist å være alene. Tvert imot. Men jeg kan få et snev av dårlig samvittighet eller bli bekymret når jeg er asosial og merker at jeg er i ferd med å gå ut på dato som venn. Jeg har nok et større behov enn andre til å være alene. Jeg har merket at mange tror at de har et større behov enn de fleste til å være alene, men jeg tror virkelig at jeg har et større behov.

NESBØS HØYDEPUNKT I LIVET: – Det må være da jeg var med på vinne Norway Cup med Molde i 1978. Det å plutselig få følelsen av være on top of the world sammen med den gjengen var veldig stort. Jeg peaket da. Alt etter dette har vært litt nedoverbakke. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Føler seg priviligert



I 2008 ble Harry Hole-stiftelsen etablert ved at Jo Nesbø overførte alle rettigheter og tilhørende inntekter fra romanen «Hodejegerne». Senere ble rettighetene til Jo Nesbøs bøker med tittel «Blod på snø» og «Blod på snø 2: Mere blod», også overdratt til stiftelsen. Stiftelsens kapital utgjør i dag i overkant av 46 millioner kroner - nesten 10 millioner mer enn i fjor.

– Hva tenker du om suksessen? Har du noen sinne drømt om å bli lest av så mange? Eller om å være i en posisjon der du kan dele ut penger på vegne av en stiftelse som håver inn millioner fordi du setter ord i en rekkefølge som folk setter pris på? Det er jo helt koko fint!

– Jeg vet jo hvor usannsynlig, eller som du sier, hvor koko fint det er. Det er koko fint å være så utrolig privilegert. Man må klype seg i armen i blant og huske på det. Det gjelder mange av oss som har liv som er rikt og bra. Man trenger ikke å tjene mye penger eller være forfatter for å ha et sånt liv, men akkurat det å virkelig ta seg tid til å stoppe opp og si til seg selv at: «dette er temmelig fett» er viktig. Jeg har ikke drømt om at livet mitt kunne bli sånn, men jeg har drømt om å kunne stå opp om morningen, eventuelt ikke stå opp, og bare kunne skrive. At folk er villig til å betale for noe jeg gjerne hadde gjort gratis, er det mest koko fine med å være meg.

– Hva har du lært om deg selv i årene som forfatter? Har du endret deg mye?

– Det som er deilig, men også litt skuffende er at man ikke forandrer seg så mye fra 30 til 60 år. Du lærer en del måter å snakke og føre deg på, fordi du vil ha status som en klok, fornuftig og voksen, men egentlig er du en gutt på 30 år. Læringskurven fra jeg var tretti til nå har vært skuffende slak. Det er ikke så mye som skjer. Som forfatter som skriver en del har jeg hatt muligheten til å gå tilbake å lese ting som jeg skrev da jeg var i midten av tjueårene, og ut i fra det finne ut hvem han fyren på 26 år som skrev låter til bandet og noveller til skrivebordsskuffen var. Det er med blandede følelser. Jeg blir positivt overrasket for det er slettes ikke gærent, men jeg blir også skuffet over å se at jeg ikke er blitt så mye bedre.

Røper detaljer om ny Hole-bok



Nesbø har tidligere sagt minimalt om hva som skjer videre med Harry Hole. Vi vet imidlertid at «Tørst» starter der «Politi», som kom i 2013, slutter. Nå røper han at bokens arbeidstittel var «Vampyristen».

– Opp gjennom krimhistorien har flere av de mest kjente seriemorderne vært stemplet som vampyrister, en person som tvangsmessig drikker blod, men vampyrisme er omdiskutert i psykiatrien. Jeg røper nok ikke for mye når jeg sier det er en mulig vampyrist som går løs i Oslos gater, sier han.

– Hva er du mest spent på neste år, boken eller filmen?

– Jeg er mest spent på boken. Det er jo ikke min film. Universal og Tomas Alfredson (regissøren, red.anm.) kan få lov til å være nervøse for filmen, så kan jeg være bekymret for boken.

Alfredson var ikke førstevalget til Nesbø, men da Scorsese ikke kunne ta prosjektet på grunn av stor arbeidsmengde, viste svensken interesse.

– Jeg likte veldig godt «La den den rette komme inn» og «Muldvarpen», og siden Tomas var så interessert å gjøre filmen tenkte jeg: «Yes! Vi går med Thomas». Scorsese var helt okay med det, og gikk inn som produsent.

Så langt har ikke Nesbø sett noe fra filmen der irsk-tyske Michael Fassbender spiller Hole, og han er usikker på om han i det hele tatt vil se noe før den kommer på kino til høsten.

– Jeg kommer nok til å få tilbud om det, men vet ikke om jeg vil takke ja. Egentlig har jeg lyst til å ha den samme filmopplevelsen som alle andre som ser den på kino. Det kan hende jeg lar meg rive med istedenfor å sitte og se den på en analytisk måte.