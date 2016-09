Harry Hole må løse Tinder-drap

Datoen er satt – Jo Nesbøs ellevte bok om Harry Hole kommer 21. mars.

Boken, som har fått navnet «Tørst», handler om unge kvinner som har vært aktive på sjekkeappen Tinder, og som blir drept i sine hjem i hovedstaden. På ny trekkes Harry Hole inn i etterforskningen.

– Jeg har bestandig vendt tilbake til Harry Hole, han er min sjelekompis. Men det er jo en ganske mørk sjel, så det har som vanlig vært både en glede og emosjonelt utmattende. Men Harry og historien gjør det verdt de søvnløse nettene, sier Jo Nesbø (56) i en pressemelding mandag ettermiddag.

Husker du? Harry Hole var ikke død likevel

– «Tørst» er en ekte og solid Harry Hole-roman, med alt det innebærer av galskap, korrupsjon, maktbegjær, utspekulerte drapsmetoder og en etterforsker som aldri unnslipper helt helskinnet, sier Nora Campbell i Aschehoug forlag.

Den første boken om Harry Hole, «Flaggermusmannen», kom i 1997. «Politi», den ferskeste boken om Hole, ble lansert i 2013, og VGs anmelder belønnet den med terningkast seks.

BOKAKTUELL: Jo Nesbø, her under Krimfestivalen tidligere i år. Foto: FRODE HANSEN , VG

Lest denne? Jo Nesbø fikk ærespris

Da VG intervjuet Nesbø i fjor slapp han nyheten om at han jobbet med en ny bok om Harry Hole.

– Det jeg kan si om den, er at den fortsetter der «Politi» slapp, forklarte han.

Bestemt hva som skjer



Han røpet samtidig at Harry Holes skjebne allerde var bestemt, og at historien om antihelten har en slutt.

– Jeg har en langsiktig plan for ham som ble lagt allerede da jeg skrev «Rødstrupe» (2000, red anm.). Det handler om de store linjene i Harry Holes liv. Det kan hende noen har oppdaget ledetråder, en dobbeltbunn underveis. Når slutten kommer, vil leseren si «a ha! var det slik det var». Om det blir nå, eller senere, sier jeg ikke nå, fortsetter Nesbø.

Om den kommende boken blir den siste i rekken om Harry, er altså uvisst.

Hollywood-Hole

Mens Nesbø har vært i Thailand og fordypet seg i Harry Holes univers, har Hollywood-innspillingen av «Snømannen» pågått for fullt i Norge. Nesbø har en liten rolle i filmen. hvor irsk-tyske Michael Fassbender (38) spiller rollen som Hole.

– Jeg synes Michael Fassbender er et veldig godt valg. Rett og slett fordi han er en forbasket god skuespiller, uttalte Nesbø til VG i desember i fjor.



«Snømannen» er den syvende romanen i Jo Nesbøs bokserie om Harry Hole. Også den ble belønnet med terningkast seks av VGs anmelder.

Jo Nesbø feirer i år 20 år som forfatter. Bøkene hans har solgt over 30 millioner eksemplarer på verdensbasis og han er oversatt til 50 språk. Han har høstet en rekke priser, deriblant Rivertonprisen, Bokhandlerprisen, Peer Gynt-prisen og Glassnøkkelen.

Nesbø har gjort stor suksess med bøkene om Harry Hole, men i fjor ga han ut to bøker i en nye serie. «Blod på snø» og «Mere blod». Begge høstet femmere fra VGs anmelder.

Bikket 100 millioner



To år etter at Nesbøs selskap doblet overskuddet, viste årsregnskapet til Skriveverkstedet AS fra 2015 at inntektene til selskapet gikk ned fra 18,3 millioner i 2014, til 7,6 millioner kroner.

Selv om inntektene er mer enn halvert fra året før, har Nesbøs selskap nå bikket 100 millioner i egenkapital for første gang – Skriveverkstedet AS har en egenkapital på 102 millioner kroner. Det er en økning på over seks millioner kroner fra regnskapsåret 2014.

I fjor høst tok Jo Nesbø VGTV med i Harry Holes fotspor gjennom Oslo. Se opptaket under: