Ingen Booker-pris til Roy Jacobsen

Israelske David Grossman vant den prestisjetunge litteraturprisen.

Prisen ble delt ut på et evenement i London onsdag kveld.

Vant gjorde den israelske forfatteren David Grossman for romanen «A Horse Walks in to a Bar», oversatt til engelsk av Jessica Cohen. Boken handler om en standup-komiker som bryter sammen i full offentlighet.

Roy Jacobsen var nominert med den engelske oversettelsen av «De usynlige» som kom på norsk i 2013. Ingen norske forfattere har vært nominert tidligere, hverken på langlisten eller kortlisten til prisen.

I mars ble det kjent at Jacobsen var på den såkalte langlisten på 13 bøker til prisen, og i slutten av april ble det kjent hvilke seks bøker som var med i finalerunden til å vinne prestisjeprisen. Jacobsen uttalte til VG:

– Jeg er nå blitt fortalt at ingen norske forfattere er blitt nominert hverken til langlisten eller kortlisten før, så det er jo helt spesielt! Jeg må nok si at dette er det jeg setter aller høyest. Av alt som har skjedd i mitt forfatterskap. Jeg har fått mange fine priser oppgjennom, men dette tar kaka, sa Jacobsen den gang.