I 20 år har norske Reidar kjempet for litteraturpris til Bob Dylan

I 1996 var han en av initiativtagerene til at Bob Dylan skulle bli nominert til Nobels litteraturpris første gang. Deretter har nordmannen Reidar Indrebø (62) sørget for at nominasjonen har blitt sendt inn på nytt. År etter år.

– Dette er moro, men for å være ærlig så ble jeg veldig overrasket. Jeg hadde vel nesten gitt litt opp. Hadde nok større forhåpninger de første ti årene, sier Reidar Indrebø til VG.

Helt siden 1970 har han vært en ivrig tilhenger av Bob Dylan - og har til nå vært på rundt seksti konserter. Den første var i Gøteborg i 1978, deretter har han reist Europa rundt for å være tilstede på flest mulig av Bob Dylans konserter.

– Hans låter er evigvarende, tekstene er engasjerende. Dette fortjente han virkelig, sier Reidar Indrebø.

Han var en del av en norsk gruppe som i 1996 tok initiavet til at Bob Dylan skulle bli nominert til Nobels litteraturpris.

– Men vi kunne som privatpersoner ikke få han nominert. Man må enten være professor i litteratur eller språk. Derfor ble det først fart i sakene da de amerikanske litteraturprofessoren Gordon Ball ved Department of English and Fine Arts, Lexington, Virginia, sa ja til å foreslå rock-legendens kandidatur. Siden har flere professorer hengt seg på, forteller Reidar Indrebø.

Gordon Ball skrev et nominasjonsforslag til Svenske Akademien på rundt ti sider. Der het det blant annet: «Siden begynnelsen av 1960-årene har Bob Dylan via ord og musikk skapt et grenseløst univers med sin kunst. Den har gjennomtrengt kloden og faktisk forandret verdenshistorien.» Deretter har Reidar Indrebø sørget for at nominasjonen er blitt sendt inn og fornyet år etter år.

– Det har vært mye jobb det også , sier Indrebø.

Han har til dags dato ikke hilst på sin store helt, selv om det forbindelse med Dylans konsert under Norwegian Wood-festivalen i Oslo i 1998, bare var tilfeldigheter som gjorde at det ikke skjedde.

– Jeg møtte ikke opp, fleiper Reidar Indrebø.

60 KONSERTER: Nordmannen Reidar Indrebø har vært på mer enn 60 konserter med Bob Dylan opp gjennom årene. Dette bildet er fra England i 2012. Foto: Ki Price , Reuters

Men det er mye sant i det også. På det tidspunktet hadde han nemlig hatt god kontakt med Dylans manager, Jeff Rosen. Han visste at Bob Dylan visste om han, men dette var i en annen teknologsk tidsalder.

– Da vi kom hjem til Førde etter konserten, lå den en faks til oss fra Dylan. Han ville møte oss før konserten. Det var som å vinne i Lotto, og ikke hente premien.

Etter den gangen har ikke anledningen vært der for Reidar Indrebø, men han har ikke gitt opp håpet.

– Men jeg vet ikke om jeg kommer til å reise til Stockholm under prisutdelingen, sier Indrebø.