Harald Eia om forholdet til sin far: – Jeg savner ham jo

Harald Eia (50) tilegner sin nye bok til sin far, som gikk bort da komikeren var 38 år gammel.

Faren Gunnar døde 76 år gammel i 2004.

– Han var ganske gammel da han fikk meg, sier komikeren til VG.

Han er aktuell med en ny bok, «Brille – Hva forskes det på her», sammen med kollega Ole Martin Ihle. Boken har han tilegnet til sin far, som han har arvet mye av nysgjerrigheten fra.

Boken er en slags litterær forlengelse av TV-programmet «Brille», og tar på tilsvarende måte for seg små og store fenomener.

Som hvorfor rødhårede er ekstra redde for å gå til tannlegen eller om man kan fryse seg slank.

– Hadde faren din vært stolt over «Brille»?

– Ja, det tror jeg. Jeg skulle gjerne sagt at han fulgte med der oppe fra. Men han var ikke religiøs, så det gjør han ikke. Han er borte. Dessuten var han veldig opptatt av at jeg måtte ha fast jobb i NRK, så det ville han nok vært skuffet over, sier Eia, som for tiden har kontrakt med TVNorge.

Tok alle spørsmål på alvor



Eia forteller at faren døde av lungekreft, etter å ha røyket i alle år. Han var en mann som sverget til vitenskapen, men klarte aldri å legge vekk sigarettene selv om han var smertelig klar over at det ikke var bra for ham.

– Det er klart, jeg savner ham jo. Men de siste årene var han syk, så det var godt å la ham slippe. Han var veldig barnekjær, så jeg skulle gjerne sett at han fikk se jentene vokse opp litt mer. Og han var veldig lett til sinns, en artig type. Skravlete, sier komikeren.

Han beskriver faren, den yngste i en søskenflokk på seks, som morsom å være sammen med.

– Det var spennende og gøy å være sammen med far. Han studerte kjemi og forsket litt, og hadde en veldig tro på at kunnskap og vitenskap kunne redde verden. Den entusiasmen smittet over på meg, også. Han tok alltid mine spørsmål på alvor. Vi var litt skamløse på å lure på ting når det var upassende. I en begravelse satt vi på bakerste rad og tisket og hvisket om hva som skjer med en kropp når noen dør, sier Eia.

NYSGJERRIG: Harald Eia søker forklaringer - også på bilbrokonstruksjoner, som her i Nydalen. Foto: Erlend Daae , VG

– Du sier han hadde vært stolt over «Brille», men hva syntes han om det du gjorde som komiker mens han levde?

– Jeg tror han syntes en del av det jeg gjorde i «Åpen post», med skrukken og sånt, var sånn passe. Men lojaliteten overskred alt, jeg har nesten aldri fått kritikk hjemme. Han var ikke noen ironiker, en god, gammel sketsj med noen som snublet og datt, det var det beste.

I boken skriver 50-åringen at han har arvet sitt nysgjerrige blikk fra faren, som kunne stille spørsmål om absolutt alt – til alle tider.

– Han lurte på litt for mange ting, klarte nok ikke å holde igjen. Du vet, folk orker ikke det hele tiden, de synes det er mas. Og da ble det ofte litt sårt etterpå. Man blir liksom litt rar når man er så nysgjerrig. Selv synes jeg synd på folk som mangler nysgjerrighet, men jeg så ofte at han følte seg ydmyket på grunn av nysgjerrigheten sin, sier Eia.

– Kjapp på å se feil



Men der faren var mer naiv og godtroende, sier Eia han selv har et mer kynisk blikk på mennesker.

– Han så det beste i folk, jeg er ganske kjapp på å se feil og mangler. Det likte han ikke så godt med meg. Han var søtere enn meg, på en måte.



– Ligner du ham som far?

– Ja, det tror jeg. Jeg har litt problemer med å være streng. Og jeg er veldig opptatt av å prøve å finne ut hva barna er interesserte i, mer enn hva jeg synes de burde være interesserte i. Jeg nevnte i en bisetning for far at jeg var interessert i månen, og da kjøpte han stjernekikkert. Litt sånn er jeg, også.

KLAR MED BRILLE-BOK: Harald Eia har igjen samarbeidet med kollega Ole Martin Ihle og gir ut ny populærvitenskapelig bok. Foto: Erlend Daae , VG

Eia, som har sosiologi hovedfag med både matte og filosofi i fagkretsen, forklarer en viktig leveregel da de skrev «Brille»-boken:

Et forbud mot setningen: «Det er veldig mange grunner til det».

– Vi vil ha veldig tydelige forklaringer på en ting. Men vi har vært opptatt av at det skal være velfundert, vi har fått fagfolk til å lese gjennom. Jeg er veldig opptatt av, og nervøs for, at folk skal finne feil. Jeg kommer aldri til å si «hallo, dette er bare en underholdningsbok» dersom noen skulle finne feil!

Eia har en målsetting om å fortsatt tørre å være naiv, og å bli begeistret. Å gi blanke i de sosiale antennene er et bra utgangspunkt, mener han.

– Det å tørre å forfølge det man lurer på har gitt meg mye glede, i stedet for å være han gjerrige som ikke tar noen sjanser. Jeg har driti meg ut 140.000 ganger, men det er det verdt i mitt regnskap. Jeg kjeder meg aldri!