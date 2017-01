«Syv Søstre»-forfatter Lucinda Riley: – De som vil ha heftig sex, finner det andre steder

Mens Lucinda Riley (45) overlater det meste til fantasien, kommer Hollywood-produsentene til å dampe opp erotikken i TV-serien om «De Syv Søstre».

Irske Rileys romaner er spekket med kjærlighet og lidenskap, men den intense romantikken til tross – hun har unnlatt å kaste seg på den populære «husmorporno»-trenden.

– Mine lesere er i alderen 14-101 år, og jeg ønsker ikke å støte noen av dem. Simple sex-scener i bøker er heller ikke noe jeg selv fristes av, sier 45-åringen når VG møter henne i Oslo tidligere denne uken.

Lucinda Riley til VG: – Strigråt første gang jeg så Norge

Men Riley innrømmer at hun var nysgjerrig på «Fifty Shades» og forteller at hun fikk en av døtrene til å lese to kapitler høyt for henne.

– Jeg hadde også med meg boken på ferie, men den blåste av solsengen og havnet på bunnen av bassenget. Så da tenkte jeg at nok var nok. Det var ikke noe for meg, ler forfatteren, kjent for romaner som «Orkideens hemmelighet», «Midnattsrosen» og «Lavendelhagen»».

szee6eeb.jpg - FØLGESVENN: Lucinda Riley i Oslo i 2014 med uunnværlige «Dick», diktafonen hun leser inn romanene på før hun skriver dem ut. Foto: Foto: CATHERINE GONSHOLT IGHANIAN , VG

Det betyr ikke at Riley konsekvent styrer unna elskovsskildringer.

– Jeg hadde en i «De Syv Søstre» (den første i serien om syv adoptivsøstre, red.anm.), men den var ikke drøy, altså. Det er veldig vanskelig å skrive om heftig sex. Uansett liker jeg å overlate det meste til fantasien. De som vil ha heftig sex, finner det andre steder.

Bakgrunn: Lucinda Riley kjøpt opp av Hollywood

Når Hollywood-produsenter nå skal lage TV-serie om «De syv søstre», tar de seg imidlertid friheter.

– Jeg vet at de kommer til å krydre den med mer erotikk, røper Riley.

Trippeltopp



Av forfatterens godt over åtte millioner solgte bøker, står norske lesere for over 600.000 av dem. I skrivende stund topper Riley tre bestselgerlister i Norge. «Skyggesøsteren», bok tre i serien, troner øverst på både skjønnlitteratur- og e-boklisten, mens «Stormens søster», bok to, ligger øverst på pocketlisten.

Suksesskvinner: Hadde du kjent igjen disse tre på gaten?

I «Skyggesøsteren» spinner Riley en fiktiv fortelling i nåtid og fortid rundt historiske skikkelser, kong Edvard VII, hans elskerinne Alice Keppel og forfatter Beatrice Potter. At den over hundre år gamle kjærlighetsaffæren har en link til dagens kongehus, er imidlertid ikke tema. For leserne er det likevel interessant å vite at Keppels oldebarn er Camilla Parker Bowles – nå hertuginne og prins Charles' kone.

Husker du? Det lange ulovlige forholdet

Norsk regissør?

Riley forteller at norske Patrik Syversen (34) er en sterk kandidat til å regissere TV-serien. Syversen, kjent for blant annet «Rovdyr» og «Hellfjord», og som nylig fikk barn med Fam Irvoll (36), er ikke avvisende.

DIALOG: Den norske regissøren Patrik Syversen kobles til TV-prosjektet. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg har regissert den kommende «Dragonheart»-filmen for produsent Raffaella DeLaurentiis, som har opsjon på bokprosjektet til Lucinda, Hun har luftet TV-serien for meg. Nå skal det sies at jeg hverken har lest bøkene eller manus til serien, men om forfatteren trekker meg frem, er jo det et hyggelig kompliment, sier Syversen til VG.

– Det var en fryd å jobbe med Raffaella på «Dragonheart», en film jeg for øvrig fikk med meg norsk fotograf og hele fem norske skuespillere på. Så jeg vil gjerne fortsette samarbeidet, sier han.

Riley er selv sjefprodusent og får et solid ord med i laget når det skal velges skuespillere. Kanskje vil det også bli norske navn.

– Jeg håper å finne en internasjonal cast til søstrene – de er jo fra hvert sitt land. Men det knytter seg mest spenning til hvem som skal spille Pa Salt, sier Riley om den mystiske adoptivfaren.

Om den tøffe tiden: Solgte brudekjolen for å få råd til PC

Bok fire, med engelsk tittel «Pearl Sister», er nettopp ferdig skrevet. Men den som tror Riley er så rutinert at det går automatikk i det, må tro om igjen. Nervene er på høyspenn hver gang hun sender fra seg et verk til forlagene.

– Det er så grusomt. Jeg føler meg som en debutant hver gang og er livredd for mottagelsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

HJEMME: Lucinda Riley sammen med mannen Stephen og hundene Flo (t.v.) og Maia utenfor herskapshuset i Norfolk i England. Den nye romanen er dedikert til Flo, som nylig gikk bort. Begge hundene har fått romanskikkelser oppkalt etter seg. Foto: Nina Eirin Rangøy , VG

45-åringen lever seg så inn i sine egne historier at personene nærmest blir virkelige.

– Når serien er ferdig, kommer jeg til å måtte gå i terapi. Det blir som at personene dør. For meg er de helt virkelige. På sett og vis føles det som om jeg er en kanal for noen eller noe der ute når jeg skriver. At andre ikke ser dem, betyr ikke at de ikke er der, sier hun og smiler lurt.

Nysgjerrig på Märtha



Riley tror det er mer mellom himmel og jord enn øyet kan se, men er forsiktig med å snakke om det hun mener er kontakt med det overnaturlige. Hun vet at ikke alle vil ha forståelse. Men hun har fått med seg at Norge har en prinsesse som er opptatt av engler.

– Jeg vil veldig gjerne møte henne, hun høres så spennende ut!

Den irske bestselgerforfatteren Lucinda Riley på Ibsensuiten på Grand Hotell, Oslo Foto:TERJE BRINGEDAL,VG Foto: Terje Bringedal , VG

Riley føler seg hjemme i Norge og i Ibsen-suiten på Grand Hotel, der hun alltid bor når hun er i Oslo.

– Dette hotellrommet er jo «mitt», og jeg sover så godt i «min», seng. Jeg vet fra før at kjøleskapet ikke virker og at baderomslyset er litt rart.

Her ble store deler av fjorårsboken «Stormens Søster» skrevet, hvor handlingen utspiller seg i Norge, med både Ibsen og Grieg som ingredienser.

Planen var å ta det roligere i år. Fritid er nærmest fremmedord for forfatteren, som er mor til fire og stemor til syv.

– Men jeg kan ikke la være å dra til Norge. Det er jo mitt andre hjemland. Jeg vet det høres ut som en klisjé, men jeg mener det av hele mitt hjerte.