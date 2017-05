Helgetips: Se, hør, les!

Hva skal du lese, se på eller lytte til i helgen? Les tips fra VGs journalister.





Boktips

Anbefalt av bokansvarlig Camilla Norli

Familiefortelling:



Jana Weidemann: «Piken fra Europa» (Pax)

Weidemann er til daglig avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet og nå debuterer hun med sin familiehistorie - med nazister, motstandsfolk og drap i tidligere Tsjekkoslovakia. Fortellingen spenner fra Prahas slott og restaurantliv sent på 1800-tallet, via Gestapos fengsel i Berlin under andre verdenskrig og flere sentrale hendelser på 1900-tallet, for til slutt å ende i Norge - der moren til Weidemann etablerer seg med norsk mann.

Ungdomsroman:



Katharine McGee: «Tusen etasjer høy» (Aschehoug)

Ble tipset om denne av en ung leser. Vet at mange leter etter slukeromaner for tenåringer, så her! Velkommen til New York år 2118 - og verdens høyeste skyskraper. I tusende etasje bor Avery som er genetisk designet til å se perfekt ut. Men vi møter også perfekte Leda som doper seg i hemmelighet, vakre Eri som opplever at familien går i oppløsning, Rylin som jobber på toppen og havner inn i en uvirkelig romanse, samt Watt som er et teknisk geni med en hemmelighet.

Roman:



Elif Shafak: «Kjærlighetens førti bud» (Font/via)

Tyrkias mest leste kvinnelige forfatter, og spaltist i blant annet The Guardian og The New York Times, besøker Oslo Freedom Forum i slutten av mai - og samtidig er hennes internasjonale bestselger «Kjærlighetens førti bud» nå oversatt til norsk. To historier fra fortid og nåtid forenes: 1200-talls-poeten Rumi og hans åndelige veileder, Shams av Tabriz, og deres tanker om den universielle kjærligheten - som får en frustret husmor i dagens Massachusetts til å endre livet sitt.

Filmtips: Anbefalt av Ingvill Dybfest Dahl



På kino: Galaksegøy

«Guardians of the Galaxy vol.2»



For folk som liker sci-fi med humor og diggbart soundtrack, var den første filmen en våt drøm. Nå er oppfølgeren her - som angivelig er mindre morsom, men jeg nekter å tro det før jeg ser det. Chris Pratt er tilbake som Peter Quill og til og med tre-vesenet Groot vender tilbake i kvistversjon. Det holder til å gi Volum 2 en sjans!

På TV: Snakkis

«The Handmaid's Tale»



Den nye serien basert på Margaret Atwoods suksessroman har Elisabeth Moss og

Joseph Fiennes på rollelisten og har fått seerne til å snakke. Boken har fortsatt å bli utgitt i nye opplag siden den kom i 1985, og like etter premieren ble det klart at også serien fortsetter i ny sesong. Atwood selv har vært konsulent på serien som går på HBO.

«Drive»

Å se «Drive» er noe så underlig som en meditativ reise i krypende angst og plutselig



vold. Nicolas Winding Refn og Ryan Gosling tar deg med gjennom 70- og 80-tallets B-filmer med biljakter, kupp med komplikasjoner, og en dash film noir. En film du både føler på kroppen og slikker i deg med øynene. På Netflix.

Musikktips: Tor Martin Bøe

Gitargeografi

ALBUM: Slowdive - S/T

Skotitterne samlet seg igjen allerede i 2014, og har kjørt den obligatoriske

gjenforeningsløypa av festivalkonserter siden. At de følger opp My Bloody Valentine og lager et nytt og direkte frodig album er derimot imponerende. Fullt av robuste og brede gitarer, der Neil Halsteads vokal er merkbart og kledelig dypere. Eller voksen. Kall det drømmepop, strengelarm eller noe det ikke har blitt kalt før. Her er en stemme til landskapspop.

Kommer snart på det

LÅT: The War On Drugs - Thinking of A Place

Nei, dette er ikke en gjettekonkurranse for lange bilturer. Selv om både tittel, tempo

og stemning på Philadelphiabandets 11 minutter lange singel kan minne om det. Adam Gandruciels lengste låt noensinne er mild, svevende - og sannsynligvis forsterkende for de som liker andre stimuli. I alle fall har noen laget en videomashup av låten og Pulp Fiction-scenen der John Travolta skyter heroin mens han kjører bil. Ikke prøv dét hjemme.

Bergensk gull

RETRO: Garage - Christiesgate 14

Denne ekstremt LIMITERTE (og ikke strømbare) støtteplaten til den bergenske konsertinstitusjonen Garage er like



varierende som stedet det hyller. Dessuten har den noen virkelig nasjonsendrende musikkøyeblikk og sammenhenger man først oppdager etter å ha spilt gjennom noen ganger. Alene verdt det for den sju minutter lange liveversjonen av Pompel og The Pilts «Mine fineste klær». Som riktignok IKKE er spilt inn på Garage.