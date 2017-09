Helgens beste film- og boktips

VG guider deg til hva du bør se og lese denne uken.

Filmtips

Anbefalt av Ingvill Dybfest Dahl



På kino: «Dunkirk» (action/drama)

Christopher Nolas krigsepos sitter rett i kassa. Med noen av krigsfilmhistoriens vakreste flyscener og en var balanse mellom maskinell brutalitet og menneskelige reaksjoner, makter Nolan å vise oss krigens tilfeldigheter. Mens du bryr deg om flere, unngår han å satse all empati på én helt. I «Dunkirk» er det mange menneskeskjebner – også i gråsonene.

VOLDSOMT: Finn Whitehead i «Dunkirk». Foto: Melinda Sue Gordon , SF Studios

På Netflix: «Zootropolis» (eventyr/komedie)

Ikke la deg forvirre av at originaltittelen er «Zootopia». Dette er filmen som vant Oscar og Golden Globe for Beste animerte film i år! Og det er en fornøyelig fortelling om haren Hopps som vil bli politi, og hva som skjer når noen prøver å ramme rovdyrene i byen. Analogiene til diskriminering og fremmedfrykt er fiffig løst med mye humor.

HOPPER I DET: Det går ikke superraskt når konstabel Hopps prøver å få hjelp av et dovendyr til å spore opp en bil i «Zootropolis». Foto: Walt Disney Company Nordic

TV-serie: «Game of Thrones» (drama/fantasy)

Lurer du fremdeles på hva «all the fuzz is about»? Ikke lur mer, bare se hele sulamitten på HBO. Ja, det er noen drager, litt magi og hvitvandrere, men «Game of Thrones» er først og fremst et historisk drama om maktkamp, kjærlighet, intriger og slekters gang. Det er voldsomt, morsomt og avhengighetsskapende. Og noe må du uansett gjøre før sesong 8 kommer!

GI DEM EN SJANSE: Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) og Jon Snow (Kit Harington) i episode 5, sesong 7 av «Game of Thrones». Foto: Helen Sloan/HBO

Boktips



Anbefalt av Camilla Norli

For barna: Kari Stai: «Tankespinn» (Samlaget)

Stai har vunnet leserne med bøkene om Jakob og Neikob - som hun også vant Brageprisen for i 2012. Når er hun ute med en bok som har mer tekst, men som fortsatt har illustrasjoner du må se lenge på. Det finnes ikke altfor mange gode barnebøker om sjalusi, ensomhet og vennskap. Det beskrives godt her, et hode som blir tungt, en klump i magen - og assosiasjoner til Munchs maleri «Skrik». En bok som åpner for å snakke om vanskelige følelser. Fra 4 år og oppover.

Ny krim: Øystein Wiik: «Dødsrytteren» (Aschehoug)



Operasanger Wiik har funnet sin egen nisje i krimsjangeren, og VGs anmelder kaller bøkene hans for krimoperetter. Den forrige boken, «Skorpionen» fikk terningkast 5 i VG og ble beskrevet som en thriller som setter spor hos leseren lenge etter at adrenalinet har lagt seg. Nå er han ute med sin 7. krim om Tom Hartmann - og denne gangen skal vi til Svalbard. Wiik leker seg med Svalbard-traktaten i bunn med et scenario der Nord-Korea spiller en rolle.

Ny roman: Robert Seethaler: Tobakkshandleren (Press)

Vi leste hans forrige roman «Et helt liv» som var en rørende og stille fortelling om en manns liv i en landsby i de østerrikske alpene. Boken ble kortlistet til Bookerprisen 2016. Nå skriver han om en ung mann og hans vennskap med Sigmund Freud under nazistenes okkupasjon av Wien i 1938. Bondesønnen Franz kommer til Wien som 17-åring, får seg jobb hos en tobakkshandler - og der møter han Freud som er stamkunde i butikken.

