Slik feirer verden Harry Potters 20-årsjubileum

26. juni 1997 ble boken «Harry Potter and the Philosophers Stone» utgitt. 20 år senere lever universet videre i beste velgående.

For nøyaktig 20 år siden ble verden presentert for den foreldreløse gutten som oppdaget den magiske verdenen. Siden den gang har Harry Potter-franchisen levd videre og ekspandert.

Harry Potter-emoji

På sosiale medier har det mandag dukket opp flere funksjoner for å feire 20 årsjubileet. Facebook gir deg litt magi i nyhetsfeeden dersom du skriver inn «Harry Potter», eller navnet på ett av de fire Galtvort-husene, i et kommentarfelt eller en statusoppdatering.

På Twitter kan du ta i bruk en egen «Harry Potter»-emoji, som forfatter J. K Rowling selv tok i bruk da hun tvitret om 20-årsjubileet.

«Harry Potter»-forlaget Bloomsbury tok til Twitter for å fortelle morsomme fakta om den første boken.

Her forteller de blant annet at første opplag av boken kun besto av 500 eksemplarer, og at bøkene er oversatt til 79 språk.

Bloomsbury inviterer også fansen til cupcake-fest via Twitter.



Samler tweets

Fansen benytter sosiale medier for å takke forfatteren for universet hun har skapt, eller markerer jubileet med statusoppdateringer. Tweets under emneknaggen #harrypotter20 er samlet på en egen nettside av Pottermore, som er et nettbasert univers skapt av J. K. Rowling.

Disse havner igjen på skjermer på togstasjonen Kings Cross, hvor Galtvort-ekspressen har sin avgang på plattform 9¾ i historien.

Noen forteller at bokserien har endret livet deres, og at de gjennom «Harry Potter» fant gleden i å lese bøker.

På VGs Facebook-side spurte vi hva «Harry Potter» har betydd for leserne våre.

– Har et veldig sterkt forhold til Harry Potter. Harry Potter er min barndom og elsker ennå bøkene og filmene 16 år senere, skriver en.

– Hvorfor er ikke dette en helligdag? spør en annen.

En rekke internasjonale medier har slengt seg på gratulasjonsflommen. The Guardian utfordrer leserne sine med quiz, Daily Mirror lærer Facebook-følgerne sine å brygge smørterøl, og The Telegraph feirer jubileet med sine 20 favorittsitater fra bøkene.

Nye utgaver

Forlaget lanserer også den første boken i fire forskjellige utgaver, prydet av hvert av de fire husene sitt emblem og farger. Utgavene inneholder også ekstramateriale som interessante fakta, illustrasjoner og karakterprofiler.

I oktober åpner det en utstilling på The British Library til ære for 20 årsjubileet, hvor fansen kan dykke dypere ned i det magiske universet.

Lever videre

FORFATTEREN: J. K Rowling fikk flere avslag på den første «Harry Potter»-boken. Nå er hun en av Stobritannias rikeste. Foto: Justin Tallis , AFP

Historien til forfatteren selv er nesten like magisk som «Harry Potter» sin: Alenemoren som fikk avslag på avslag på historien som ble til på en togtur mellom Manchester og London. Men da Rowling endelig fikk solgt boken, var eventyret i gang.

I 1999 ble forfatteren den første til å ha tre bøker på topp i den britiske bestselgerlisten. I årene som fulgte fortsatte bøkene å sette rekorder, og Rowling gjorde seg til en av Storbritannias rikeste. Filmene fulgte i samme spor, og knuste tidligere rekorder.

VGs anmelder av den første boken var imidlertid ikke helt overbevist, og ga en firer på terningen. Hun mente at J. K Rowling ikke helt kunne måle seg med Roald Dahl.

I 2016 kom det en ny film i «Harry Potter-universet» – «Fantastic Beasts and Where To Find Them», og oppfølgeren kommer til neste år. Teateroppsetningen «Harry Potter and the Cursed Child» ble også lansert i fjor.

Idag kan du blant annet sjekke inn på Harry Potter-hotellrom, delta på Rumpeldunk-verdensmesterskap og ta del i universet i opplevelsesparker.