Harry Potter-forløper stjålet

Historien, som finner sted noen år før Harry Potter blir født, er håndskrevet på et postkort, og ble stjålet under et innbrudd i Birmingham i april.

Postkortet ble, ifølge The Guardian, solgt på en veldedighetsauksjon i 2008 for 25.000 britiske pund, noe som tilsvarer nærmere 300.000 norske kroner.

Nå kan du oppleve Potters verden: Ny Harry Potter-park: Verdens beste fornøyelses-opplevelse

Omhandler James og Sirius



Historien er angivelig satt til tre år før Harry Potter ser dagens lys, og omhandler trollmannens far, James Potter, og gudfaren Sirius Black da de var tenåringer.

Historien dreier seg rundt en hendelse der James Potter og Sirius Black blir stoppet og konfrontert av to «gompe-politimenn» etter en motorsykkeljakt i høy fart. James og Sirius skal klare å komme seg unna situasjonen ved å rømme på kosteskaftene sine.

Postkortet, samt noen smykker, ble stjålet under ett innbruddet som fant sted i slutten av april.

Fikk du med deg? Han skal spille hovedrollen i den nye Harry Potter-forløperen

Søker hjelp hos Harry Potter-fansen



West Midlands-politiet, som etterforsker saken, håper nå på hjelp fra Harry Potter-fans verden over til å løse saken.

– De eneste menneskene som vil kjøpe dette unike objektet er sanne Harry Potter-fans. Hvis noen skulle se eller bli tilbudt objektet ber vi dem om å ta kontakt med politiet, sier Paul Jauncey ved West Midlands-politiet.

Den utitulerte historien på 800 ord er skrevet på et A5 postkort og var ett av flere verker som ble donert av forfattere til veldedighetsauksjonen. Auksjonen samlet inn penger til English PEN, som promoterer forståelse gjennom litteratur og arbeid med dysleksi.