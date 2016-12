Håndskrevne Rowling-eventyr solgt for millioner i auksjon

En samling eventyr nedtegnet for hånd av J.K. Rowling ble solgt for nærmere 4 millioner kroner under en auksjon i London tirsdag.

Den håndskrevne kopien av det som på norsk heter «Skalden Skurres historier» var en gave til Barry Cunningham, den første som sa ja til å utgi Harry Potter-bøkene. På bokens første side har Rowling skrevet:

– Til Barry, mannen som trodde en altfor lang roman om en liten trollmannsgutt med briller kom til å bli en suksess, tusen takk.

Eventyrene fra Skalden Skurre er en del Harry Potter-universet, og der et av eventyrene hjalp den unge trollmannen i kampen mot bokseriens hovedantagonist fyrst Voldemort.

Boken ble solgt til den nette sum av 367.750 pund (3.927.570 kroner etter dagens kurs).

Den enorme interessen for Harry Potter-universet har fortsatt nærmere to tiår etter at den første boka kom ut. Tidligere i år ble stolen Rowling satt i da hun skrev de første to Harry Potter-bøkene, solgt for over 4 millioner kroner.

