«Harry Potter»-forfatter skrev hemmelig manuskript på Halloweenkjole

J.K Rowling har et upublisert eventyr hengende i klesskapet.

Rowling ble mangemillionær etter å ha forfattet de vanvittig populære bøkene om trollmannen Harry Potter, den første kom i 1997. Hun ga ut sin foreløpig siste roman «Silkeormen» i 2015, under pseudonymet Robert Galbraith.

I et intervju med CNN avslører hun at hun også har et annet eventyr skrevet ferdig, men det er ikke foreviget på papir eller på en PC. Manuset kom i stand etter en Halloween-feiring, som samtidig fungerte som hennes egen 50-årsdag, hvor temaet var: «Ditt verste private mareritt».

– Jeg kledde meg ut som et tapt manus. Jeg skrev en hel bok på en kjole. Så den boken, om den noen gang vil bli publisert, henger i klesskapet mitt nå.

Interessen for alt Rowling skriver er svært stor.

I fjor ble en samling eventyr forfattet av henne og skrevet for hånd, solgt for nesten fire millioner kroner. Det var «Skalden Skurres historier», og den håndskrevne kopien var i utgangspunktet en gave til Barry Cunningham, som var den første som sa ja til å gi ut Potter-bøkene.