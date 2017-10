Harald Eia (51) er så fascinert, og skremt, av vold – at han gir ut bok om det. Selv er han mest overrasket over at han aldri har fått juling.

Den mangeårige komikeren gir nå ut sin første bok som forlegger. Den handler ikke om å få folk til å le, men om hvorfor menn slåss – og hvorfor mange er så fascinert av vold.

Les også: Harald Eia ble far igjen

– Har fortjent juling

Som sakprosa-redaktør i Karl Ove Knausgård-forlaget Pelikanen, der han selv er med som aksjonær, gir Eia ut den amerikanske litteraturprofessoren Jonathan Gottschalls «Professoren i buret» på norsk.

– Gottschall har et veldig morsomt blikk på det med vold. Vold er jo en veldig skummel, farlig, skremmende og mystisk ting. Men samtidig også veldig fascinerende. Gottschall spør hva det er med menn som gjør at man blir så fascinert av det, sier Eia – selv litt nyfrelst fan av den knallharde kampsporten MMA (Mixed Martial Arts).

Gottschall nærmet seg 40-årskrisen da han begynte med cage-fighting etter at et MMA-studio flyttet inn over gaten for der han hadde kontor.

FASCINERT AV VOLD: Harald Eia er glad i å trene, men har foreløpig ikke våget å innta MMA-buret. Foto: Robert S. Eik , VG

– Jeg tenkte «hmmm, det så interessant ut». Jeg var ikke veldig god til å slåss. Men det er veldig lærerikt å bli slått i ansiktet, sier den amerikanske 45-åringen.

– Det er en kul bok om voldens historie, om maskulinitet og mot, og om innsikten man kan tilegne seg ved å få en på trynet, beskriver Harald Eia.

Opp gjennom årene har han hisset på seg enkelte, både på TV-skjermen og ute blant folk, men Eia har aldri opplevd å få seg en på trynet selv.

– Nei, merkelig nok. Jeg har fortjent det. Mange ganger. Men jeg har aldri fått det.

– Du har vel da heller aldri gitt noen en på trynet?

– Nei, det har jeg aldri gjort. Bortsett fra jenter, da. Min ekskone. Nei da, jeg har ikke det, svarer han.

Les også: Eia feiret 50-årsdagen med hypnoseshow og kjendisfest

Ble lagt enkelt i bakken

VG utfordret Eia og Gottschall til en liten fight. Den amerikanske seieren var aldri i fare.

– Jeg trodde ikke han skulle være så lett å få i bakken, melder Gottschall.

– Hehe. Helt forferdelig. Jeg har jo en eller annen idé om at jeg har det i meg, selv om jeg ikke har slåss så mye. Men, nei, erkjenner Eia.

– Han trenger trening. Og han trenger å bli litt tøffere, mener forfatteren om sin norske forlegger.

VG utfordret Gottschall og Eia til kamp:

Les også: MMA-profil slakter Mayweather mot McGregor: – En skam

Sosiologen fra Bærum kunne ha vært politisk korrekt og tatt avstand fra vold, men klarer det ikke helt.

– Jeg ser liksom litt gjennom fingrene på det. For jeg synes det er avskyelig også. Men vold er jo gøy, da. Dessverre. Det er mange serier, filmer og bøker som handler om vold. Det er noe av det mest fascinerende som finnes. Det er den råeste konflikten som finnes. Kampen mellom det gode og det onde. Men jeg liker ikke slåssing. Jeg er livredd for det.

– Små gutter leker ikke Nelson Mandela og Gandhi. De leker at de er krigere, brannmenn, politi. Heltene er maskuline, påpeker Gottschall.

– Min mor og far sa alltid til meg at den sterkeste i en konflikt, er den som gir seg. Den som trekker seg tilbake. Da er du sterk, bemerker Eia.

– Det er totalt løgn, mener Gottschall.

– Men på en måte er det sant. For det forteller om selvkontroll, sier Harald Eia.

Les også: Skåber og Eia i heftig kjønnskrangel

– Mindre stygt enn boksing

Gottschall er ikke helt enig:

– Hvis du trekker deg tilbake i en slik situasjon, så vil du ikke føle deg sterk. Du vil føle deg veldig svak. Ydmyket, skamfull. Selv om det er det rette å gjøre i en sivilisert verden, så vil det være en del av deg som følger at det var feigt gjort.

– Men er ikke MMA for stygt og voldelig?

– Jeg synes det er mindre stygt enn boksing. Øynene dine forteller deg at det ser verre ut enn boksing, men boksing er mye verre. Delvis på grunn av hanskene. Folk tror hanskene siviliserer sporten, men det gjør det ikke. De beskytter bare hendene. De blir som klubber som slås mot hodet, der alt handler om å treffe motstanderens hjerne, svarer Jonathan Gottschall.

– Etter å ha sett MMA, så blir alle andre sporter litt fattige. Det er ingen hjelpemidler. Det er bare mann mot mann. Andre kampsporter blir litt mer rituell kamp. Dette er «The real thing», liksom, mener Harald Eia.

Men våger han å innta ringen selv?

– Jeg drømmer om å bli en bedre fighter. Jeg liker tanken om at jeg kan måke en fyr i bakken. Men jeg er nok for redd for å skade hodet mitt, sier Harald Eia.

Les også: Eia om forholdet til sin far: – Jeg savner ham