Forfatter Pål Norheim er død

Pål Norheim døde brått og uventet - kun 55 år gammel.

Pål Norheim døde ifølge sin bror Dag Norheim mens han sov på hytta ved Tverrvannet i Mo i Rana.



– Det er med stor sorg at vi må meddele at vår bror, Pål, døde svært uventet i går den 4.august, skriver han på Facebook.

– Vi er helt lamslåtte og strever med å ta inn over oss at Pål ikke er mer, sier hans bror Dag Norheim til VG.

Pål Norheim er kjent som forfatter og skribent. Han har blant annet skrevet mange kronikker i VG. Norheim ga ut sin første roman i 1998. Han har senere gitt ut både diktsamlinger og essays. I 2014 ble hans bok «Oppdateringer» nominert til Brageprisen.



Bror Dag Norheim skriver at Pål Norheim hadde tilbragt noen dager med familien på hytta i Mo i Rana da han sovnet inn.

– Pål etterlater seg et stort tomrom og vil bli dypt savnet av sin familie. Samtidig er det en trøst for oss å vite at han betød så mye for så mange – og at han hadde så mange som betød mye for ham, skriver Dag Norheim i Facebook-innlegget.