Forfatter Frode Granhus er død

Krimforfatteren fra Lofoten døde brått i sitt hjem, 52 år gammel.

Frode Granhus døde brått i sitt fredag morgen. Krimforfatteren ble bare 52 år gammel, og etterlater seg samboer og en datter. Det bekrefter forlaget Vigmostad & Bjørke i en pressemelding.

– Våre tanker og dypeste medfølelse går til Frodes samboer, barn og øvrige familie. Dette er ufattelig trist og et stort tap for alle oss som kjente ham og hadde gleden av å jobbe med ham. Frode var en fantastisk forfatter med et stort publikum. Bøkene hans er blant Norges mest leste innen krimsjangeren, sier forlagssjef Elizabeth Sellevold i pressemeldingen.

Forlaget skriver videre at familien er i dyp sorg, og ikke ønsker å uttale seg i media.

I mars i år kom han ut med sin siste bok «Forliset», som fikk en sterk firer av VGs anmelder. Grahus debuterte i 2003, og fikk sitt gjennombrudd med «Malstrømmen» i 2010. Boken ble solgt til flere land, og de neste årene kom fire nye bøker fra Granhus.

Tom Egeland er krimkollega av Granhus og forteller til VG at nyheten om hans bortgang både er vond og tragisk.

– Frode Granhus' bortgang er et stort sjokk også for oss som var hans kolleger, sier Tom Egeland, president i det kriminallitterære selskapet Rivertonklubben.

– Frode hadde utviklet sin helt egen sjanger, som jeg spøkefullt kalte «lofotkrim», som fant sted i hans kjære hjemtrakter i Lofoten. Jeg kjente Frode som en dedikert, hardtarbeidende og seriøs krimforfatter.

Egeland forteller at Granhus ble nominert til Rivertonprisen i 2012, og at de sju særegne krimromanene han ga ut fikk rosende anmeldelser.

– I tillegg til de litterære figurene han skapte, ble landskapet og været i Lofoten så å si en egen karakter i hans mangfoldige krimunivers. På det personlige plan var Frode en lavmælt og ytterst sympatisk kollega. Som så mange andre forfattere skrev han bøker ved siden av jobben. At han skulle gå bort så altfor ung, er vondt og tragisk, avslutter Egeland.

Helten Rino Carlsen, og hans utfordringer i bøkene ble aldri fulltidssysselen til Granhus. I 2012 fortalte han til VG at han jobbet med sin fjerde bok, men at han gjorde det ved siden av fulltidsjobben.

– Jeg føler meg ikke som en forfatter - å skrive krim er en hobby, sa han da.

Den femte boken i serien om Rino Carlsen var planlagt til høsten neste år. Granhus har blitt nominert til Bokhandlerprisen to ganger, Rivertonprisen en gang og Brager\prisen en gang.