Gode tips: Se, hør og les i helgen

Les, hør eller se! Det er helg - og valget er ditt. Her gir VGs journalister deg gode tips til bøker, filmer, TV-serier og musikk som er verdt å sjekke ut.

Boktips

Anbefalt av bokansvarlig Camilla Norli

1. Bjørn Andreas Bull-Hansen: «Jomsviking» (Nidhogg forlag)

Dette er forfatterens 17. roman, og kanskje sier det pang nå! Sekser i Dagbladet forrige uke og utsolgt førsteopplag. Forfatteren gir ut boken på eget forlag og tjener nå gode penger etter år uten kommersiell suksess. «Jomsviking» er en historisk roman og den første i en planlagt serie. Her møter vi Torstein «Knarresmed» Tormodson, som vokser opp som trell og fredløs. Han trenes opp som leiesoldat blant jomsvikingene og trekkes inn i maktkampen mellom Olav Tryggvason og de skandinaviske herskerne.

2. Karen Dionne: «Myrkongens datter» (Juritzen)

Forlaget skulle gi ut denne på norsk i august, men fremskynder den på grunn av at den nå er blitt sommerens store thriller-snakkis i USA. Den kom ut på engelsk denne uken, men er allerede kritikerrost, en vinner i sosiale medier - og en forfatterfavoritt. Clare Mackintosh, som også har gjort det skarpt i Norge, sier: «Hvis du bare skal lese én thriller i år, la det bli denne.» Boken er faktisk inspirert av H.C. Andersens eventyr «Dynnkongens datter», og er ifølge The New York Times «så god som en thriller kan bli».



3. David Grossman: «A Horse Walks into a Bar» (Jonathan Cape)



Israelske David Grossman vant denne uken årets Man Booker International Prize, prisen som regnes som den største bokprisen i verden etter Nobelprisen. Kjapt fortalt handler boken om en standup-komiker som bryter sammen i full offentlighet. Kjøp den på engelsk, eller vent på den norske oversettelsen som kommer på lille Agora forlag på senhøsten eller neste vår. De har allerede gitt ut Grossmans bøker «Falt ut av tiden» og «En kvinne på flukt fra budskapet».

Filmtips



Anbefalt av Ingvill Dybfest Dahl

På kino:

Kvinnekraft: «Wonder Woman» (action/sci-fi)

Endelig! Ikke bare en superheltfilm med suksess, men en film med en kvinnelig superhelt i hovedrollen og regissør som er kvinne. «Wonder Woman» har satt kassarekorder i USA, og nå kommer den til Norge. VGs anmelder kalte filmen «en pirrende blanding av faktiske og fiktive hendelser». Og ikke minst byr den på en norsk birolle: Lisa Loven Kongsli spiller amasonen Menalippe.

ACTION: Gal Gadot som amasoneprinsessen Diana i skyttergravene i «Wonder Woman». Foto: Clay Enos , Warner Bros. / AP

På TV:

Sårt og fint: «Verdens sterkeste lillebror» (dokumentar)

Sportsjournalist Christian Thorkildsen har laget film om broren – spydkaster Andreas Thorkildsen. Dokumentaren gir et sjeldent innblikk i hva som kreves for å bli utøver i verdenstoppen, og ikke minst i et turbulent brødreforhold. Det blir både utleverende, varmt og sårt når vi får være med på jakten på en bror. Reprise på NRK1 03.40 natt til lørdag og 12.55 søndag. På NRK3 00.55 natt til søndag og 02.50 natt til mandag.

BJUDAR PÅ: Christian Thorkildsen (t.v.) starter med et dokumentarprosjekt om broren Andreas' vei til Rio, og ender med en film om brødreforholdet. Foto: , Skjermdump av filmplakat

Strømmeserie:

Grusomt bra: «The Handmaid’s Tale» (drama/dystopisk fiksjon)

Nå er alle episodene i sesong 1 ute på HBO, og for en sesong det er! Serieversjonen av Margaret Atwoods skjellsettende «The Handmaid’s Tale» fra 1985 har blitt en grusomt bra, og skremmende aktuell, påminnelse om hvor viktig det er å verne om våre rettigheter. Dykk ned i Elisabeth Moss’ prestasjon som tjenerinnen Offred og gled deg til sesong 2 neste år!

UNDERTRYKT: Elisabeth Moss (t.h.) som Offred og Alexis Bledel som Ofglen i det dystopiske samfunnet Gilead der fruktbare kvinner er slaver for den mannlige makteliten. Foto: George Kraychyk , Hulu/HBO

Musikktips!



Anbefalt av Tor Martin Bøe

Blått og introvert

ALBUM: Agent Blå - «Agent Blå»

Musikere i Göteborg får til alt. Nå mestrer de nok en gang shoegaze. Bare en måned etter at Broder Daniels Henrik Berggren kom tilbake fra musikkeksilet, albumdebuterer denne fine kvintetten. Kvinnelig mumlevokal og deilig introverte låttitler er fremdeles ikke for de som kun hører på Evert Taube i sommerskyggen. For alle oss andre kan Agent Blå fungere til absolutt alt, hele sommeren. Og langt utover høsten.

Regngrått og introvert

KONSERT: Radiohead-konserten på DR

For de som gikk glipp av Radiohead i Spektrum i forrige uke, kan man på DRs nettsider nå se hvordan danskene opplevde verdens beste Oxford-band fra en noe regnfull utescene. Og høre Thom Yorke prøve å snakke dansk. For det er da vitterlig det han gjør mellom låtene?

Flott og introvert



EP: Jakob Ogawa - «Bedroom Tapes

Falsettvokal med gitar og småskrukkete rytmer fra soverommet er ikke noe vi har for lite av. Denne 19-åringen fra Oslo viser like fullt en uvanlig modenhet i tilnærmingen sin til både låt og produksjon. Akkurat passe skakk og skjønn, spesielt når han roer seg helt ned på avsluttende «Let it Pass». Ikke la dette passere. Hør på Jakob.