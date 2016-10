Erling Kagge hypnotiserer seg selv hver dag

I sitt jubileumsår selger Erling Kagge (53) flere bøker og er mer aktiv enn noensinne. Likevel er det stillheten han søker aller sterkest akkurat nå.

Det gjør han gjennom boken «Stillhet i støyens tid» der han gjennom 33 punkter forsøker å svare på tre vesentlige spørsmål; hva er stillhet? Hvor er den? Og: Hvorfor er den viktigere enn noen gang?

– Stillheten er under press, den har blitt mangelvare. Jeg begynte å skrive boken min da døtrene var 13, 16 og 19 år, og de visste knapt hva stillhet var, annet enn noe trist. Behovet for stillhet er ikke nytt, men i dag er støykildene så uendelig mange flere, spesielt med tanke på alle mulighetene som ligger i en smarttelefon, sier Erling Kagge til VG.

Uten at han selv vil være altfor restriktiv overfor egne barn.

– Man skal være forsiktig som forelder å presse barna sine på dette området, for det er jo en del av deres identitet også. Men det som er sikkert, er at jeg kan vise dem ting som er langt mer spennende enn det de finner på telefonen sin, fastslår han.

Splitter pine gal



I boken forteller forleggeren, eventyreren og polfareren om hvordan han selv har funnet stillhet - i polområdene, på de syv hav og litt mer ulovlig; i Manhattans kloakksystem og på toppen av Williamsburg Bridge i New York.

– De siste årene har jeg blitt mer bevisst på at stillhet har blitt en luksusvare som overskygges av støy. Ikke bare støy i forhold til lyder, men også i forhold til forventninger og tidsbruk. Det er en form for idioti og galskap at vi for eksempel ikke klarer å stoppe surfingen på Internett når vi egentlig har funnet det vi lurte på for lengst. Sånn sett er vi i ferd med å bli splitter pine gale alle sammen, meg inkludert, innrømmer Kagge.

Selv flykter han fra den spirende galskapen gjennom yoga, meditasjon og ikke minst ved å hypnotisere seg selv daglig.

– Jeg bruker det daglig. Man blir sliten av støyen på kontoret. Alltid noen som ringer, mailer skal leses, tekstmeldinger besvares. Eller du blir sliten å vente på det. Når jeg kommer hjem, legger jeg meg ned, tømmer hodet og svever et par centimeter over gulvet i 20 minutter. Jeg gjenoppfinner på en måte meg selv og våkner med ny energi for resten av kvelden, sier Erling Kagge som imidlertid ikke hypnotiserer andre, da han ikke kan få dem ut av hypnosen igjen.

– Men da ungene var små, iallfall de to minste, ble de nok noen ganger lagt i lett hypnose for å sove, smiler han.

STILLE STUND: Erling Kagge nyter stillheten på kaia i Oslo sentrum og kontemplerer litt rundt sin egen bok av året. Som altså havner om å søke stillhet i all støyen som omgir oss. Foto: Terje Bringedal , VG

Penger som gress



Erling Kagges forlag feirer 20-årsjubileum i 2016 og kan se tilbake på sitt mest innbringende år noensinne, med en omsetning på 83 milllioner og et positivt resultat på 24,5 millioner.

– Det handler om hardt arbeid, men ikke kun fra meg. Da snakker vi om et lag på 20 personer som trekker lasset og som skaper en voldsom entusiasme for bøkene i alle ledd, sier han.

Faktisk mener Kagge at nettopp behovet for stillhet er en årsak til at blant annet Kagge Forlags hobbybøker selger så godt.

– Det er alltid flere grunner til at en bok selger godt, men når vi selger over 200.000 strikke- og ølbryggingsbøker er det åpenbart at behovet for stillhet – for en øvelse eller rutine der tankene får en pause – er en viktig faktor. Folk savner denne stillheten det ligger i å brygge øl eller sitte rolig å strikke. Eller stable ved, sier Kagge og henviser til den voldsomme suksessen til Lars Myttings bok «Hel ved».

Å finne sitt eget, stille rom i kjærlighetlivet er også vesentlig, mener han.

– Klarer du å være stille med et menneske, og da snakker jeg om den positive stillheten, kan det være langt mer berikende enn å snakke sammen.