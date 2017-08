Norske forfattere ønsker debatten velkommen, men har blandet syn på boken.

Onsdag ga Helga Hjorth ut sin debutroman «Fri vilje». Boken er et direkte motsvar til søsteren, Vigdis Hjorth, sin bestselger «Arv og miljø».

I fjor raste debatten om virkelighetslitteratur, og den har nå blitt tatt opp igjen som følge av at Hjorth-familien nok en gang skriver en roman med bakgrunn i virkelige hendelser.

Bakgrunn: Skrev hevnroman i hemmelighet

Erlend Loe syns det er strålende at Helga Hjorth har skrevet sin roman.

– Hun har helt rett i at det er eneste gjengjeldelse som funker. Og spesielt hvis det er ordentlig gjort, som de foreløpige rapportene tyder på at dette er, skriver han i en epost til VG.

Selv prøver han å leve slik at ingen får behov for å skrive en roman om ham, forteller han.

– Skulle det likevel skje får jeg ta det som det kommer.

Loe liker debatten om virkelighetslitteraturen.

– Friheten i litteraturen er stor og må være det. Da oppstår det debatt fra tid til annen. Sånn må det være, mener han.

Helga Hjorth: Umulig å forsvare seg når man er blitt gjort til romanfigur

Forfatteren mener at de virkelige personene som blir romanfigurer ikke bør få lese boken på forhånd. Noen mennesker er sinte og krenkede og har god grunn til å være det, sier han. Han mener litteratur, kunst og film er fantastiske måter å bearbeide det på.

– Tilsvarsrett fins ikke på samme måte når det gjelder romaner. Hvis en forfatter ønsker å gjøre seg frendeløs, bør det være lov. Roman og motroman syns jeg er en god løsning, sier Loe.

– Litteratur og virkelighet har ingen synlige grenser



UENIG: Unni Lindell mener Helga Hjorth kunne latt leserne tro søsterens bok var en roman. Foto: Robert S. Eik , VG

Unni Lindell mener at det at Helga Hjorth nå gir ut sin versjon av familiehistorien som roman er voldsomt.

– Hun kunne holdt kjeft og latt leserne tro det var en roman, sier Lindell, som er tydelig på at hun forstår bakgrunnen for at Vigdis Hjorth skrev «Arv og miljø».

Lindell innrømmer samtidig at hun hadde syntes det var vanskelig å få en slik roman mot seg.

– Men nå kommer jeg med en selv da, til høsten, om min berømte katt Knut riktignok, «Knut – Nobodys baby». Den inneholder mye om min egen oppvekst, og om hele mitt liv. En slags «Katte-Knausgård», sier forfatteren spøkefullt, men innrømmer at hun gruer seg litt.

Det at debatten nå tar en ny vending mener hun er nødvendig, og hun tror den vil komme igjen og igjen.

– Litteratur og virkelighet har ingen synlige grenser, det er ingen sort tusjstrek der. Det gjør den levende og spennende, sier hun.

Feiret 60 år: – Jeg føler meg som en dronning

Motsvar ligger i kortene

SPENNENDE SVAR: Anne B. Ragde mener forfattere må tåle å få motbær for sine ytringer. Foto: Andrea Gjestvang , VG

Anne B. Ragde mener Helga Hjorth er i sin fulle rett til å svare sin søster i romanform, og det må også forfattere tåle å få mot seg.

– That’s the name of the game, slår hun fast.

– Alle kan ytre seg fritt, og sånt kan man ikke styre. På samme måte som jeg kan skrive fritt, må andre også gjøre det. Det ligger i kortene, mener hun.

Ragde syns det er spennende at Helga Hjorth skriver sin versjon av historien. Hun mener at selv om debatten om virkelighetslitteratur ikke har tatt noen ny retning, så vil boken tilføre litteraturen noe nytt.

– Vigdis har ikke skrevet noe mot familien sin, men for sitt publikum. Det er ikke en interngreie mot familien, Vigdis skriver litteratur. Men at søsteren skriver som et forsvar, for å forklare, det syns jeg er veldig spennende og uvant, sier Ragde.

Hun mener at med «Fri vilje» så har familien rukket opp hånden og sagt at «Arv og miljø» er tatt fra virkeligheten.

– Hun har løftet romanen ut av det rent litterære og inn i det familiære, forteller Ragde.

Anne B. Ragde: Skrev slutten på «Berlinerpoplene» i smertehelvete

FIKSJON: Tom Egeland mener at skjønnlitteratur må forstås som nettopp det. Foto: Frode Hansen , VG

Forfatter og VGs bokanmelder Tom Egeland vil ikke kommentere romanstriden mellom Hjorth-søstrene.

– Helt generelt mener jeg at skjønnlitterære romaner skal leses som nettopp dét: Fiksjon. Fantasi. Diktning. Fiksjonen kan selvsagt ta utgangspunkt i virkeligheten – det er litteraturhistorien full av eksempler på – men den må like fullt leses og forstås som diktning, mener han.

Tom Egeland: Kastet ut av Facebook for andre gang

– Å se på skjønnlitteraturen med journalistisk eller juridisk blikk og å lete etter en helt konkret virkelighet og sannhet, blir feil for meg. En roman rommer en alternativ uvirkelighet i et parallelt og ikke-eksisterende univers, legger han til.