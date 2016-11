Dronningen hjelper Herborg å skape god gammeldags julestemning

Herborg Kråkevik har fått dronning Sonja til å bidra til den gode gammeldagse julestemningen med fire av sine bilder.

Det var minnene fra barndommens jul, som ga henne idé og inspirasjon til å vekke til live det klassiske juleheftet «Julerosa» i fjor. Det gikk over all forventning.

– Vi spurte dronningen allerede i fjor om hun ville være med juleheftet for 2015, men da var vi litt for sent ute. Men slik jeg har forstått det likte hun fjorårets hefte godt og ville derfor gjerne være med i årets hefte, sier Herborg Kråkevik til VG.

«Juleroser» er et litterært julehefte med bidrag fra noen av Nordens fremste forfattere og billedkunstnere. Det kom ut første gang i København 1882 – og ble etter det utgitt hver eneste jul helt frem til 1944.

LEVENDE OPPTATT AV KUNST: Dronning Sonja er levende opptatt av kunst. Dette bildet fra 2014 av dronningen i kjeledress er tatt på Tommerup keramikkverksted på Fyn i Danmark, hvor dronningen arbeidet sammen med Ørnulf Opdahl. Foto: Janne Møller-hansen , VG

– Foreldrene mine samlet på disse gamle juleheftene og jeg vokste opp med dem. De var så utrolig vakre. Da jeg var barn ble disse heftene funnet frem i julen – og vi fikk lov til å sitte og bla i dem. Men vi måtte vaske oss godt på hendene først, sier Herborg Kråkevik.

Hun har alltid vært opptatt av å fornye og aktualisere gamle tradisjoner – og det var minnene fra barndommens julehefter som ga henne idé og inspirasjon til å vekke det litterære juleheftet til live igjen. Det første kom til jul i fjor – og hele opplaget på 40.000 var revet bort før 15. desember. Dermed ble «Juleroser» det nest mest solgte juleheftet i fjor, bare slått av storselgeren «Pondus».

– Da «Juleroser» kom ut første gang i 1882 var ambisjonen å bringe kunsten ut til folket, til de som bodde langt unna de sentrale strøk, langt unna museer og bokhandlere. I vår tid kan alle ta del i moderne litteratur og kunst via nettet. Men jeg synes det er noe helt spesielt å sitte med et ferdig produkt som dette mellom hendene. Jeg er veldig inspirert av denne kulturformidlertanken og synes det er så givende å sette sammen dette heftet, sier Herborg Kråkevik.

FIRE BILDER: Herborg Kråkevik har brukt fire bilder tatt av dronningen i årets utgave av «Juleroser». Tre av dem er fra denne serien, kalt «Former», som dronningen har tatt på Svalbard og senere bearbeidet. Foto: HKH Dronning Sonja

Hun legger ikke skjul på at hun er stolt over at hun kan få bruke dronningens bilder i årets utgave av «Juleroser». Kråkevik er også imponert over hvor naturlig Hennes Majestet klarer å ivareta dronning-integriteten sin og samtidig også arbeide som aktiv kunstner.

– Vi hadde en dialog med Slottet om hvem som kunne skrive til bildene hennes og jeg tror det var dronningen selv som pekte på den dansk/norske forfatteren Kim Leine. Det var en stor glede for meg, som har en ambisjon om å ha med en dansk eller svensk forfatter hver gang, sier Kråkevik.

VG har vært i kontakt med Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen, som opplyser at dronning Sonja ikke ønsker å kommentere saken.

Kim Leine fikk tilsendt seks bilder fra Slottet, han valgte en serie bilder kalt «Former» som dronningen har tatt på Svalbard og senere bearbeidet.

– Det er et mykt og drømmende uttrykk i dem og Leine så for seg noen som lå og sov. Det er blitt en annerledes historie, men i hans stil. Han satt inn poesitekster i novellen – og det er nettopp det som er i tråd med «Juleroser»s ambisjon: Forfattere og billedkunstnere som gjør nye ting.

Men arbeidet med «Juleroser» tar mye av tiden til Herborg Kråkevik. Hun har dårlig samvittighet overfor forestillingen hun skal sette opp på Chat Noir i Oslo i februar neste år. Hjemme er det jul nesten hele året – og hun er allerede godt i gang med neste års julehefte.

– «Juleroser» er blitt som en baby for meg som jeg bruker mye tid på og som går utover alt annet. Men jeg gjør det med stor glede og dette er det arbeidet jeg setter aller størst pris på. Det krever mye, er et stort ansvar. Men det er så inspirerende å jobbe med helt nye tekster som kommer inn, så jeg takker for denne oppgaven.